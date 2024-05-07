İyilik bunun neresinde?

Çocuk hakları, çocuk psikolojisi diye diye çocukları iyice tepemize çıkarttık. Ayaklarının altında Cennet olan anneler, ayaklar altına alınır oldu. Bir kız çocuğu ve annesi yolda yürürken tartışıyor, anne kızını biraz tartaklamış. Çevredekiler ise olayı bir yandan kameraya alırken bir yandan da anneyi yerin dibine sokuyor. Kesinlikle bir annenin çocuğunu hırpalaması onayladığım ya da normal karşıladığım bir şey değil. Ama eminim ki çocuğun yanında anneye yapılan bu gereksiz müdahale, çocuğun canını annesinin yaptığından 10 kat daha acıtmıştır. Allah aşkına 'anne terliği' diye bir şey var. Geçmişte yediğimiz terlikler, hangimizde travma oldu? Şimdi gülerek anımsıyoruz sadece. Şimdi belki o anne iki adım sonra kızından özür dileyip gönlünü alacaktı. Sonra anne kız birbirine sarılacaktı.

DUYARLI OLMAK BU MU!

Oysa onları kameraya alıp sosyal medya malzemesi yapan sözde duyarlı vatandaşlar, çocuğa ömür boyu unutamayacağı bir travma hediye ettiler. Video, ana haber bültenlerine konu oldu. Psikologlar çağırıp defalarca döndürdükleri görüntü üzerine yorumlar yaptılar. Okuldan, mahalleden arkadaşları, çocuğu ana haber bülteninde izleyecek. Belki de çocuk, annesini arkadaşlarına karşı savunmak zorunda kalacak. Tabii ki anne babanın çocuğunu istismar etmeye, psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulamaya hakkı yok. Ama duyarlı olacağım, çocuğun hakkını savunacağım derken onu rencide etmeye TV'de ve sosyal medyada onun videolarını yayınlamaya da kimsenin hakkı yok. Müdahale edebilirsiniz, uyarabilirsiniz ama videoya çekip sosyal medyaya koyamazsın. Gerçekten o çocuk için iyilik yaptığınızı düşünüyor olamazsınız! Ben burada başkasının anneliği üzerinden kendini tatmin etmeye çalışan insanlardan başka bir şey göremiyorum. İyilik hiç göremiyorum.