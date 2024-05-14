Kategorize şiddet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önlemek için taslak hazırladıklarını açıkladı. Açıklamasında, "Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunu kapatmayı öngörüyor" dedi... Kanun taslağı güzel, birçok kişi için caydırıcı olabilir.

Ancak şiddeti kategorilere ayırmak ve her birine ayrı muamele yapmak yerine bir bütün olarak ele almak daha iyi olmaz mı? Sağlıkta şiddet, eğitimde şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet... Hangi insanın canı diğerinden daha önemli, onu mu gözeteceğiz. Bu kategorilerin dışında kalan şiddet türlerine göz mü yumacağız?

BAZEN TERS TEPEBİLİYOR

Öğretmen ve doktorların verdiği hizmet gerçekten çok önemli, hatta kutsal. Onlara zarar gelmesini elbette istemeyiz. Son dönemde yaşanan saldırılar da gerçekten korkunç.

Ama demek istediğim şey, şiddeti bir meslek grubuna yönelik cezalandırmanın yanlış olduğu... Gözü dönmüş katil, orada bir çocuğu veya veliyi de öldürebilirdi. Bu sadece öğretmene şiddetle açıklanabilecek bir şey değil. Burada konu, kızdığın birini elini kolunu sallayarak gidip öldürebilmen, bıçaklayabilmen ya da darp edebilmen.

Cezalandırma konusunda yapılan ayrıcalık hem adalet duygusunu zedeliyor hem de o meslek gruplarına karşı bir öfke yaratıyor.

Yani ters tepiyor. Kadına şiddette de aynı durum söz konusu. Sırf devletin kadını korumak için çıkardığı yasalara sinir olup "Hadi cesaretin varsa git şikayet et" diyerek karısını döven insan biliyorum ben.

Bu yüzden şiddeti ayırmak yerine bireysel silahlanma ve genel olarak şiddet ile ilgili bir kanun tasarlansa daha iyi olur gibi!