Federal Açık Piyasa Komitesi Ekim ayında da her toplantı döneminde olduğu gibi olağan toplantısını Merkez Bankası'ndan sonra yapacak.

Dün toplantıya başladılar, bugün tamamlıyorlar ve Türkiye saati ile akşam 9 gibi kararlarını duymuş olacağız. Elbette tahminlerimiz var FED'in kararlarına yönelik. Ancak sınırlı... 25 baz puanlık faiz indirimini bir şekilde öngörüyoruz.

Aralık toplantısında da indirim gelecek mi yoksa indirim serisinin sonu mu? sorularının yanıtlarını tam veremiyoruz.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası gibi yeni bir parasal genişleme programı sinyalleri alabilecek miyiz? sorusu da aklımıza takılmıyor değil.

Amerikan opsiyon piyasalarında 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmış durumda. Bir sürpriz olmazsa bugün "federal fonlama oranının" yüzde 1,5-1,75 aralığına geldiğini öğreneceğiz. Piyasaların duymak istediği haber ise ilk olarak 2008 krizinden bu yana 3 kez yaptığı parasal genişleme (QE) politikasına yeniden başvuracağının işaretini vermesi ikincisi ise bilanço normalleşmesi ile ilgili nasıl bir aksiyon planı öngördüğü.



FED'DEN DALGALI POLİTİKALAR

Ağustos 2007 yılında FED'in bilanço büyüklüğü 870 milyar dolar civarında idi.

2008 krizinin devreye girmesi sonucunda piyasadaki likiditeyi arttırmak adına yoğun tahvil ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımına gitti ve aldığı bu varlıklar sonrasında bilançosunu 4,5 trilyon dolara çıkardı. Daha açık bir ifade ile dolar likiditesini 3 trilyon 700 milyar dolar artırmış oldu. Tabi ki bu inanılmaz hacmin tamamı ABD'de kalmadı. ABD finans kuruluşları tarafından çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerin banka ve banka dışı kurumlarına plase edildi. İşte bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin dış borç stokları çığ gibi büyüdü.

FED'in geçen sene büyüme hızına, enflasyon ve işsizlik oranlarına yönelik düzelmelere karşın rota değiştirmesi ve 2008'den beri uyguladığı politikaların tam tersi olan "sıkılaştırıcı politikaya" dönmesi gelişmekte olan ülke ekonomilerini kırılgan hale getirmişti. Kara kara düşünüyordu borçlu gelişmekte olan ülke kurumları o yüksek dolar finansmanı ile dış borçlarını nasıl çevireceklerini. Çünkü FED bir taraftan federal fonlama oranını yükseltirken diğer taraftan bilançosunda kısmen de olsa normalleşme yapmaya başlamıştı. Ekim 2017 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında bilanço büyüklüğü 3,8'e gerilemişti.

Burayı biraz açalım. Likidite vermek için aldığı menkul kıymetlerden vadesi gelenler oluyor. Bunların büyük çoğunluğunda yani itfa olanlar kadar yeni tahvil alımı yapıyor FED. Ancak az bir kısmının da itfa olmasına göz yumuyor ve o tutar kadar yeni tahvil alımı yapmıyor. Bu yüzden FED'in bilançosu küçülüyor.



YENİDEN BİLANÇO GENİŞLETTİ

Geçen ay açık piyasa işlemleri çerçevesinde yeniden menkul kıymet alımı yaparak piyasaya 170 milyar dolar verdi ve bilanço büyüklüğünü bir kez daha yükselterek 3,97 trilyon dolara çıkardı. Bu süreçte Dolar Endeksi 88.954'den 99.021 seviyesine tırmanmıştı. FED'in geçen ay likidite vermesiyle 97.482 düzeyine indi.

Buradan da anlaşıldığı gibi faiz indiriminden öte açık piyasa kapsamında aldığı aksiyonlar doların diğer para birimleri karşısındaki değerini belirliyor. Dolayısıyla genişlemeye yönelik gelecek sinyaller doların biraz güç kaybetmesine neden olabilir.

Aksi takdirde Dolar Endeksi 97 bin ile 99 bin bandında dalgalanmaya devam eder.

Bir sonraki yazımda FED'in aldığı kararlar üzerinden yorumlarıma devam edeceğim.

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