Beklendiği gibi Federal Açık Piyasası Komitesi faiz oranını 25 baz puan aşağı çekti. Böylece Federal Fonlama Oranı yüzde 1,50-1,75 aralığına gelmiş oldu. Komitenin verdiği sinyaller ve Başkan Powell'ın toplantı sonrası yaptığı konuşmada verdiği mesajlar aslında "şahin" tonda idi. Buna rağmen piyasalar sanki FED ılımlı tavrına devam edecekmiş gibi tepki verdiler.

Tam da toplantının bitim tarihinde ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamı geldi. Beklentiler yüzde 1,6 iken büyüme yüzde 1,9 düzeyinde gerçekleşti. Büyümede sorun yok. Düşük bir oran demeyin çünkü dev bir ekonominin yüzde 2'lerde büyümesi bile milli gelirlerinin yarım trilyon dolara yakın yükselmesi anlamına geliyor. Büyümenin yanı sıra işsizlik rakamı da yüzde 3,7 ile son 50 yılın en düşük seviyesinde. Çekirdek enflasyon ise yüzde 1,8'de.

Madem temel parametrelerde sorun yok FED neden ABD ekonomisini soğutmak istiyor faiz indirimi ile?



İKİ NEDEN ÖNE ÇIKMIŞ DURUMDA



Powell bu kritik sorunun yanıtını şu şekilde verdi. "Birincisi ücreti düşük olanlar işlerinden memnunlar. Bunlar işgücü piyasası için önemli kazanımlardır.

Genişleme ile bu kazanımları sürdürmek istiyoruz." dedi. İkinci gerekçeyi de tahmin edebildiğimiz gibi simetrik yüzde 2'lik enflasyon oranının uzağında olmasına bağladı.

Powell'ın konuşmasını dinlerken piyasaları rahatsız edeceğini beklediğimiz açıklaması mevcut faiz oranının koşullara uygun olduğunu vurgulaması idi. Yani Komite sadece verileri izlemeye devam edecek, faiz indiriminin devamı şimdilik gelmeyecek mesajı verdi. Aynı zamanda yeni bir parasal genişleme programına da değinmediği gibi geçen ay bilançodaki artışın da genişleme ile karıştırılmaması gerektiğini de ısrarla tekrar etti.

Kısacası FED toplantısı sonrası karşımıza şu resim çıktı. FED faiz indirim sürecini devam ettirmeyecek, federal fonlama oranı mevcut seviyesini bir süre koruyacak. Eylül ayında tahvil alımı ile bilançosundaki aktifleri 3,8 trilyondan 3,97 trilyon dolara çıkarması sistemde yeterli rezerv seviyesini sağlamak amacı taşıyordu. FED hesaplarına göre bankacılık sisteminin rahat etmesi için sistemde 1,4 ile 1,5 trilyon dolar aralığında rezerv olması gerekiyor. Bu bağlamda Ocak sonuna kadar FED'den hazine kâğıt alımları ile bu tür aksiyonlar gelmeye devam edecek.



PİYASALARDAN İRRASYONEL TEPKİ



Resim net bir şekilde FED'in daha da güvercinleşmeyeceğini gösteriyor.

Teorik olarak bu durumda ABD tahvil faiz oranlarının gerilemesi beklenebilir mi? Aynı şekilde daha fazla kan kaybetmeyecek dolar karşısında altın fiyatlarının yükselmesi normal mi? Ya da Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'yu zayıflatmak için elinden geleni yaptığı bu süreçte euro dolar paritesi 1,11'lere çıkabilir mi?

Soruların yanıtları tabi ki hayır... Ama piyasalar tamamen aksi yönde tepki verdiler. İki olasılık var bu irrasyonel hareketi açıklayabileceğimiz. Birincisi henüz piyasalar sindiremediler onun için ilk reaksiyonları böyle oldu, kısa sürede olması gerektiği yönde tepki verecekler. İkincisi ise FED'in kararlarını ciddiye almıyorlar tamamen kendi içsel dinamiklerine döndüler.

Bence önümüzdeki günlerde piyasalar düzeltme hareketi yapacak. ABD tahvilleri gerilemeyecek, buna karşın dolar endeksi yükselecek ve gelişmekte olan ülke para birimleri sınırlı da olsa dolar karşısında zayıflayacak. Eğer ABD tahvillerinin reel getirileri yeniden negatif seviyelerden kurtulursa altın fiyatları da hız kesebilir.