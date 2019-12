2001 krizi sonrasında örtülü olarak başlayan enflasyon hedeflemesi rejimi 2006 yılından itibaren "doğrudan enflasyon hedeflemesi rejimine" dönüşmüş ve o yıldan bu yana da kesintisiz olarak sürdürülmüştü. Merkez Bankası bu rejim sayesinde kayda değer yol aldığını düşündüğünden para politikasını rejimini değiştirmedi ve 2020 yılında da doğrudan enflasyon hedeflemesi rejimi ile yola devam kararı verdi.



Bu rejimin en önemli sacayakları şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri. Merkez Bankası şeffaf bir şekilde kamuyu aydınlatıyor ve belli aralıklarla hem enflasyona hem de finansal istikrara yönelik bilgilendirme yapıyor. Belirlediği enflasyon hedefinin tutturulamaması durumunda hükümete hesap verilmesi de Merkez Bankasının enflasyon hedeflemesi rejiminde kritik rol oynuyor. Yeni yılda uygulanacak para politikasının genel çerçevesi şöyle...



■ Merkez Bankasının para politikalarındaki ana hedefi kanunda da açıkça belirtildiği gibi fiyat istikrarı... Daha açık bir ifadeyle fiyat istikrarına odaklı para politikası duruşunu koruyacak. Aynı zamanda enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde tutulması amaçlanırken finansal istikrar da gözetilmeye devam edilecek. Kısacası iki hedefe odaklanacak Merkez Bankası. Kısacası birincil olan fiyat ikincil olan finansal istikrar...



HEDEF YİNE YÜZDE 5

■ Merkez Bankası 2020 yılının enflasyon oranını yüzde 5 olarak belirledi.

Her yıl olduğu gibi belirsizlik aralığı iki yöne de yüzde 2 düzeyinde olacak.

Yani gelecek yıl enflasyon oranı yüzde 3 de yüzde 7 de olabilir. Bu bant içinde kaldığı takdirde Merkez Bankası hedefi tutturmuş kabul edilecek.

■ Gelecek yıl Para Politikası Kurulu toplantılarını daha önceki yıllarda olduğu gibi her ay yapacak. FED gibi 8 kez toplanıyordu Kurul ancak yetersiz kaldı araları uzun olduğu için.

■ Açık Piyasa İşlemleri portföy nominal büyüklüğü bu yıl 18,9 milyar TL idi. 2020 yılı için azami Merkez Bankası analitik bilanço aktif toplamının yüzde 5'i olarak belirledi.

■ Merkez Bankası 2020 yılında piyasadaki likidite hacmini korumak amacıyla yıl içinde vadesi gelecek nominal 5,2 milyar TL'lik kısım dahil olmak üzere doğrudan alım işlemlerine devam edecek.



DALGALI KURA DEVAM

■ Banka mevduatlarına uygulanan kademeli zorunlu karşılık uygulamasından gelecek yıl içinde taviz vermemiş Merkez Bankası. Kredi hacmindeki büyümeye göre bankalara farklı zorunlu karşılık oranı uygulanıyor. Yani fazla kredi veren bankadan daha az zorunlu karşılık, az kredi verenden de fazla karşılık alınıyor.

Merkez Bankası sadece şu değişikliğe gitti; "üretim ve yatırımla ilişkisi kuvvetli olan uzun vadeli ticari krediler ile ithalatla ilişkisi zayıf olan uzun vadeli konut kredileri teşvik edilecek." Gelelim kur politikasına...

Dalgalı kur rejimi devam ediyor yeni yılda. Her hangi bir kur hedefi söz konusu değil. Merkez Bankası nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar ABD doları limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmayı sürdürecek.

Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine ve BIST Swap Piyasasında TCMB taraflı işlemlere 2020 yılında da devam edilebilecek. Ancak ihtiyaç duyulması durumunda Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap İhaleleri de devreye girecek.

Aynı şekilde gerekli görüldüğünde BIST VİOP nezdindeki Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine de başvuracak Merkez Bankası. Umarız Merkez Bankası için 2020 başarılı bir yıl olur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın