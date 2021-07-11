Altın geçen yıl pandeminin ilan edilmesiyle 2 bin doları aşarak zirve yapmış ancak bu zirveyi fazla koruyamayıp 1.700 ile 1.900 dolar arasında dalgalanmaya başlamıştı. Halen aynı bant aralığında aynı şekilde dalgalı hareketlerini sürdürüyor. Sonrasında da altın fiyatlarında pek değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Altın ons fiyatının dalgalanma boyu para birimlerine göre değişkenlik gösteriyor. Bu yılın ilk çeyreğinde altın fiyatları dolar cinsinden yüzde 10,4 gerilerken diğer para birimleri cinsinden getirisi artı düzeye çıkabildi. İkinci çeyrekte ise bunun tam tersi bir trend çizdi altın fiyatları. Dolar cinsinden altın kazandırırken hem gelişmiş hem de gelişmekte olan para birimleri cinsinden altın yatırımcısı zarara uğradı. İki çeyrek sonucunda yani bu yılın ilk yarısında altının getiri sağladığı iki para birimi olmuş; Birisi Japon yeni diğeri de Türk lirası. Dolar bazında yüzde 6,6, Euro bazında yüzde 3,6 ve İngiliz sterlini cinsinden ise yüzde 7,6 kayba neden olmuş.

OLUMLU VE OLUMSUZ FAKTÖRLER

Bundan sonrası için altın fiyatlarını olumlu ve olumsuz etkileyecek faktörler Dünya Altın Konseyi'ne göre şöyle sıralanıyor. ● Küresel ekonominin toparlanma hızının artması. ● Tüketicilerin öncülüğünde ekonomik faaliyetlerin belirgin yükselmesi ● Gelecek yıllarda faiz artışları ile enflasyonun dengelenmesi ● Ekonomik toparlanmanın gecikmesi ● Yeni varyantların ciddi şekilde ortaya çıktığı bir ortamda küresel ekonomik toparlanmanın olumsuz etkilenmesi. Çalışmada bu faktörlerin etkileri belli katsayılar ile ağırlıklaştırılmış. En fazla etkiye sahip olan faktör faiz oranları olarak göze çarpıyor. Aynı zamanda aşı kampanyalarının seyri de ekonomik faaliyetlerin hızını belirleyeceğinden bu sürecin de altın fiyatlarına yön vereceğine vurgu yapılmış. Altını konu aldığım yazılarımda her fırsatta bu gerçeğin altını çizmeye çalışıyorum. Altın fiyatları ile faiz oranları arasında güçlü negatif korelasyon söz konusu. Merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdıkları dönemlerde altın fiyatlarında çekilme oluyor. Şuan öyle bir noktaya geldik ki pandemi nedeniyle gevşetilen para politikalarından çıkışlar başlayacak. FED diğer ülke merkez bankalarınca izleniyor. Hatta bazı gelişmiş ülke merkez bankaları proaktif davranıp faiz oranlarını yükseltmeye başladılar bile.

AYNI ARALIKTA HAREKET EDECEK

Ancak Dünya Altın Konseyi bu sürecin yavaş işleyeceğini düşünüyor. Haksız da sayılmaz. Bu yıl sıfırlar seviyesinde politika faiz oranları ile kapanacak. Seneye ise belki bir belki iki 25 baz puanlık bir faiz artırımı söz konusu olabilir. Dikkat çeken bir tespit daha yapıyor Konsey. Getiriler çok düşük olduğundan kurumsal yatırımcılar portföylerinde riskli enstrümanlara da yer verdiler. Dolayısıyla bu kompozisyona sahip portföylerin riskinin azaltılması için altına ihtiyaç duyulacak. Gördüğünüz gibi altın fiyatlarını etkileyecek olumlu ve olumsuz faktörler neredeyse birbirlerine eşitler. Demek ki bir süre daha altın aynı aralıkta dalgalanma hareketini sürdürecek.