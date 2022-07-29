FED hangi mesajları verdi?

FED'in vereceği kararlar biliniyordu ve sürpriz olmayacağı için piyasalarca da fiyatlanmıştı.

Sadece enflasyon verisi yüzde 9,1 ile beklentileri aştığı dönemde 100 baz puan faiz artırım olasılığı az da olsa dikkate alınmıştı. Dolayısıyla faiz artırım kararından öte vereceği mesajlar daha çok merak ediliyordu.

Gerek basın duyurusunda gerekse toplantı sonrasında Başkan Powell'ın yaptığı konuşmada verdiği net mesajlar vardı. Özellikle bir tanesi çok netti. "Verileri takip edeceğiz, kararlarımızı verilere göre değerlendirip vereceğiz." Yani önceden "ne olursa olsun kararımız şudur" gibi irrasyonel önlemlere başvurmanın söz konusu olmadığının altını kalınca çizdi Powell.

FİYAT İSTİKRARI TEMEL AMAÇ

Diğer önemli mesaj ise FED açısından fiyat istikrarının olmazsa olmaz koşul olduğu idi. Powell konuşması sonrasında yanıtladığı sorularda bu düşüncesini açıkça dile getirdi. En az dört soru geldi FED kararları ve durgunluk olasılığı ile ilgili. Ekonomi daralırsa ne yaparsınız? Faiz artış sürecini sonlandırır mısınız? gibi sorular dikkat çekiciydi. Tabi bu tür sorular sorulurken "saldırgan politikalardan dönüş yaparız" gibi bir yanıt beklentisi olduğu rahatlıkla sezilebiliyor.

Beklendiği gibi Powell hiç taviz vermeden, eğip bükmeden yanıtladı soruları. "Fiyat istikrarı birincil hedefimizdir. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir büyüme mümkün değildir." Doğru Powell kararlı ama ABD ekonomisinin büyüme hızının momentum kaybedeceği hatta durgunluğa gireceği de kaçınılmaz bir gerçek. Harcamalar azaldı buna bağlı olarak üretimlerde yumuşama oldu. Konut sektöründe faaliyetlerde belirgin bir düşüş söz konusu... Peki, ABD durgunluğa girerse ki girdi sayılır FED hiç bir şey yokmuş gibi şahin tutumunu sürdürebilir mi? Bu arada parantez içinde yeni bir veri paylaşayım sizlerle; ilk çeyrekteki yüzde 1,6'lık küçülmeye ikinci çeyrekte yüzde 0,9'luk küçülme daha eklendi. Her şeye rağmen Powell'ın yanıtı "evet".

Neden evet derseniz yanıtını şöyle destekliyor; "Çok güçlü işgücü piyasası var. Bu da talebin güçlü olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bir taraftan enflasyonu aşağı çekecek diğer taraftan iş piyasasını güçlü tutacak hareket alanımız var." FAİZ ARTIŞLARI SÜRECEK

Görüldüğü gibi FED, stagflasyon riskini göz ardı ederek kendilerine verilen bir görev olarak addettikleri "fiyat istikrarı" ana hedefine kararlılıkla yürüyeceklerinden oldukça emin. Bu da faiz artırım sürecinin devam ettiğini teyit ediyor. Aynı zamanda FED bilanço daraltmasında da takvimine uygun aksiyon almaya devam edecek. Her ay 60 milyar dolar hazine kâğıtlarından, 35 milyar dolar ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden itfa olan kadar yenisini almayacak.

Böylece aylık 95 milyar dolar bilançosu küçülecek. Mart ayında 8,96 trilyon dolar olan bilanço son günlerde 8,89 trilyon dolara düştü.

FED şeffaf bir şekilde iletişim politikasını da etkin olarak kullanıyor.

Düşüncelerini, ileriye yönelik beklentilerini ve bazı olasılıkları ekonomi aktörleri ile paylaşıyor. Çarşamba günü Powell bu gerçeğin altını çizmeyi yine ihmal etmedi. Toparlayayım.

FED temel makroekonomik verileri dikkate alacak ve bu bağlamda yaptığı faiz artışlarının etkilerini değerlendirecek.

Tam etkiyi görene kadar da faiz artışını sürdürecek. Bu yıl içinde 3 toplantısı daha var. Büyük olasılıkla toplamda 100 baz puan daha faiz artırarak fonlama oranını yüzde 3,5 seviyesine çıkaracak.