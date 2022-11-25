FED’den piyasa dostu mesajlar

Federal Açık Piyasa Komitesi Kasım başında yaptığı olağan toplantısının tutanaklarını yayınladı. Başkan Powell'ın toplantı sonrası açıklamaları ve basın toplantısında yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar da piyasaları kısmen rahatlatmıştı. Temel ekonomik verilerin düzelmesi özellikle de enflasyon rakamlarının tansiyonunun düşmesi FED'in şahin tonunu birkaç perde düşürmesini sağlayacak gibi görünüyor.

On iki sayfa tutanağı dikkatli bir şekilde okudum. Biliyorsunuz tutanaklarda oldukça detay bilgiler yer alıyor. Toplantıya katılan üyeler, onların oylarının yönü, teknokratların ekonomik ve finansal gelişmeler karşısındaki değerlendirmeleri gibi geniş spektrumda analizlere yer veriyor Komite.

Bazı tespit ve ileriye yönelik öngörülerine değinmeden önce toplantının temel sonucunun altını çizeyim. "Faiz artış hızı yavaşlayacak." Zaten bu sonuç piyasalar tarafından enflasyon oranının yüzde 8,2'den yüzde 7,7'ye gerilemesiyle fiyatlanmaya başlanmıştı. Çok büyük olasılıkla 13 Aralıkta 50 baz puan faiz artışı ile yılı sonlandıracak. Yeni yılda ise Ocak ayı toplantısında 25 baz puan artış ile de süreci tamamlayacak gibi görünüyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM

Komitenin dikkat çeken bazı tespitleri şöyle... Rusya Ukrayna savaşı ve ilgili olaylar, enflasyon üzerinde ek bir yukarı yönlü baskı oluşturuyor ve küresel ekonomik aktivitelerin gerilemesine neden oluyor.

Aynı zamanda olasılığı düşük olsa da küresel ekonomi üzerinde resesyon riski halen söz konusu olabilir. Bu yüzden komite tutanaklarda enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olduklarının altını çiziyor.

Yani bir süre daha FED'in temel gündemi enflasyonla mücadeleye devam olacak. Büyümeyi göz ardı ederek taviz vermeden büyük oranda sıkılaştırdığı para politikalarını bir süre daha sürdürecek.

Tabi faiz tarafını gevşeterek... Bu da enflasyon için orta vadede belirlediği yüzde 2'ye gerileyinceye kadar sürecin süreceği anlamına geliyor.

GELİŞMELERE GÖRE POLİTİKALAR

Tutanakta piyasa aktörlerinin dikkatini çekecek komite üyelerinin bir tespiti daha var; Bundan sonra faiz artış hızı, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmaya, para politikasının iktisadi faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelere göre belirlenecek. Faizin yanı sıra FED bilanço küçültmesine yönelik attığı adımlardan da taviz vermeyecek. Hatırlayacağınız gibi Mayıs ayında açıkladığı "Federal Rezerv Bilançosunun Küçültülmesi Planı" kapsamında genişleme döneminde aldığı Hazine menkul kıymetleri ve özel kesime ait ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden itfa olanların bir kısmının yerine yenilerini almıyor, böylece piyasadaki likidite miktarını azaltmış oluyor.

Diğerlerinde olduğu gibi bu tutanakta da birkaç kez vurgu yapılmış bir nokta var. Tabi bunu iletişim politikası çerçevesinde yapma gereği duyuyor FED. "Komite, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüme yansımalarını izlemeye devam edecektir. Komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, Komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır." Gördüğünüz gibi oldukça şeffaf bir şekilde paylaşım yapıyor ve gerçeklere paralelinde yol alacağını dile getiriyor.