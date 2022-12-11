Altın piyasası nasıl olacak?

FED altının kaderini belirlemeye devam ediyor. Denklemden altın fiyatlarını en fazla etkileyen jeopolitik faktörler arınınca geriye sadece alternatif yatırım araçlarının özellikle de ABD 10 yıllık tahvillerinin getirileri kaldı. FED'den piyasa dostu açıklama ya da aksiyon geldiğinde altın fiyatları yukarı geliyor, tersi olduğunda da geriliyor.

Bandı biraz geri saralım. Pandemide baş aktör konumuna gelen altın merkez bankalarının ve hükümetlerin hiç tanık olmadığımız hızda ve dozda önlemler almalarıyla devre dışı kalmıştı. Pompalanan likiditenin yoğun bir şekilde hisselere ve kripto paralara kaymasıyla altın 2000 doların üstündeki seviyesinden 1800'lere kadar inmişti. Sonrası malum. Bir aşağı bir yukarı gelişmiş ülke merkez bankalarının aksiyonlarına göre dalgalanmıştı. Ta ki FED "benim gündemim sadece fiyat istikrarıdır, ne pahasına olursa olsun parasal sıkılaştırmadan taviz vermeyeceğim" diyene kadar. İşte FED'in kararlı tutumu altın fiyatlarının bir kademe daha aşağa gelmesine neden olmuştu.

Geldiğimiz nokta itibarıyla altın bir kez daha pandemi öncesi seviyesine geldi.

Bundan sonrası için altın fiyatını FED'in sıkılaştırmadan ne kadar taviz vereceği sorusunun yanıtı belirleyecek. Tabi bu analiz kısa vade için geçerli. Orta vadede ise altının kendi iç dinamikleri etkili olacak. Her fırsatta bu dinamikleri sizlere hatırlatmaya çalışıyorum. Yani altının kendi talep kaynaklarını...

Beş temel talep kaynağı var altının.

Toplam talebin yaklaşık yüzde 50'ini oluşturan en büyük talep kaynağı mücevher altın. İkincisi toplam içinde yüzde 29 pay ile yatırım amaçlı altın talebi. Bunun içinde üçüncü talep dinamiği altına dayalı borsa yatırım fonları da var. Diğer iki talep dinamiği ise teknolojide kullanılan altınlar ve merkez bankalarının rezervlerine dahil ettikleri altınlar.

DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Dünya Altın Konseyi'nin 2023 yılı için önemli tespitlerinden dikkat çekenleri şöyle: ● Enflasyon düştükçe doların daha da zayıflaması altına destek sağlayabilir.

● Jeopolitik alevlenmeler, altını değerli bir riskten korunma aracı haline getirmeye devam edebilir. Malum Rusya Ukrayna savaşı Şubatta bir yılını doldurmuş olacak. ● Çin'in ekonomik büyümesi gelecek yıl iyileşirse tüketicilerin mücevher altın taleplerinde artış olur. ● Uzun vadeli tahvil getirileri muhtemelen yüksek kalmaya devam edecek ki bu da altın fiyatlarını olumsuz etkileyecektir.

● Yavaşlayan bir ekonomi nedeniyle emtialar üzerindeki baskı, muhtemelen ilk yarıda altının işine yarayacaktır.

Aynı zamanda bazı senaryolara göre altın fiyatlarının yönünü de öngörmeye çalışmış Dünya Altın Konseyi.

FED İLE İLİŞKİLİ 3 SENARYO

● Eğer FED faiz oranını yüzde 5'lere çıkarıp yıl sonu itibarıyla yüzde 4,6'ya çekerse bu güçlü dolar ve yüksek getirili tahvil anlamına gelir. Diğer taraftan hisse tarafında da olumsuz baskı olur. Ancak altın için olumsuz diyebileceğimiz bu gelişmelere karşın Çin sıfır vaka politikasından vazgeçip açılırsa altın fiyatları hafif yukarı ve yatay bir seyir izler. ● İkinci senaryoyu FED'in daha şahin tutumuna göre yapmışlar. Eğer ABD ekonomisinin yumuşak iniş olasılığı güçlenir ve FED daha kararlı enflasyonun üzerine giderse ve bu çerçevede faizi yüzde 5,5'lara getirirse altın yeniden yönünü aşağı çevirir.

● Eğer FED faizi 4,5'a getirip yıl sonunda yüzde 2,5'a indirirse zayıf dolar ve yetersiz tahvil getirisi altının önünü açar ve altın fiyatları yukarı yönlü bir trend izler.

Gördüğünüz gibi resmin netleşmesi için bir kaç ay daha gözlerimiz FED'in üzerinde olacak.