Beyaz yakalının yeni sporu padel

Padel, kısa sürede beyaz yakalıların yeni sosyalleşme ve spor ritüeline dönüştü. Erişilebilir yapısı ile padel modern hayatın tam ortasında konumlanıyor.

Bir süredir spor kulüplerinde, tatil beldelerinde ve sosyal medyada aynı manzara var: cam duvarlarla çevrili kortlar, elinde raketle gülerek ter atan insanlar ve "Bir maç daha mı?" sorusu. Padel, sessiz sedasız gelip tenis ve squash'ın arasında kendine kalıcı bir yer açtı. Peki neden? Meksikalı Enrique Corcuera, 1960'ların sonlarında Acapulco'daki evinde rakete dayalı bir top oyunu oynamak için bir kort inşa etti ancak bu kort, mülkiyet kısıtlamaları nedeniyle bir tenis kortundan biraz daha küçüktü. Tenis toplarına fazla vurulursa komşu evleri rahatsız edeceğini gördü ve çevresini duvarlarla çevirdiği özel bir sahada oynamaya başlayarak bu yeni oyunun temellerini attı. Normal tenis raketleri bu kortta çok fazla güç üreteceğinden, Corcuera ve arkadaşları oynamak için tahta bir plaj raketi aldılar. Böylelikle, daha çok Avrupa'da aşırı popülerleşen, Türkiye'de ise yavaş yavaş kendine yer bulan Padel sporu doğmuş oldu. Ayrıca branş olarak, 11 Şubat 2025'te Türkiye Tenis Federasyonu'na Alt Spor Dalı olarak bağlandı. Aslında Padel'in yükselişi tesadüf değil. Öncelikle erişilebilir bir spor. Teniste olduğu gibi yıllarca teknik çalışmayı, servis atmayı ya da mükemmel footwork'ü beklemiyor. İlk kez raketi eline alan biri bile kısa sürede oyuna dahil olabiliyor. Bu da padel'i "seyirlik" değil, oynanabilir kılıyor. Bir diğer önemli faktör: sosyallik. Padel neredeyse her zaman çiftler halinde oynanıyor. Maç sırasında iletişim var, kahkaha var, küçük taktik fısıltıları var. Yani padel sadece bir spor değil, aynı zamanda bir sosyal etkinlik. Ve elbette çağın ruhu: Kısa süreli, yüksek tempolu, keyif odaklı. 60-90 dakikalık bir padel maçı, modern hayatın hızına birebir uyuyor.

TENİSTEN FARKLI

Padel ile tenis sık sık karıştırılıyor ama aslında aralarında karakter farkı var. Kort ve oyun alanı: Padel kortu daha küçük ve etrafı cam duvarlarla çevrili. Top oyunda kaldığı sürece duvarlar oyunun parçası. Bu da rallileri uzatıyor, sürpriz vuruşları artırıyor. Raket ve top: Padel raketleri telli değil, delikli ve daha kısa. Toplar tenis topuna benzer ama biraz daha yumuşak. Bu da oyunu hem daha kontrollü hem de daha az sakatlık riski demek oluyor. Oyun tarzı: Tenis bireysel güç, hız ve teknik isterken; padel pozisyon alma, sabır ve takım uyumu ister. Sert vurmak çoğu zaman çözüm değil. Doğru açı, doğru zamanlama ve partnerle uyum belirleyici. Özetle Padel, her yaş grubundan kişiler için uygunluk içeren, çocuklar ve gençler için öğrenmesi kolay enerjik bir spor dalı.