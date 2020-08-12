Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Arttırılması" projesi İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 13 Kasım 2019 tarihinde başlamış olup, başvurular halen devam etmektedir. Bu proje ile kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak, ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalığı artırmak, eğitimli çocuk bakıcılığı mesleğinin insana yakışır bir düzeyde olmasını sağlayarak çocuk bakıcılığı sektörünü desteklemek amaçlanmakta olup bu kapsamda toplam 25 milyon 472 bin avro destek aktarılacaktır.

Proje kapsamında kontenjanlar dahilinde ilki eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden annelere ve diğeri de çocuk bakımı alanında eğitim almış kadınlara olmak üzere iki farklı gruba şartları karşılamaları halinde mali destek verilmektedir.



PROJE HANGİ İLLERİ KAPSAMAKTADIR?

Proje kapsamında 3.700 anneye ve 6.000 sertifikalı bakıcıya mali destek sağlanacaktır.

Proje kapsamındaki iller ve bu illerde mali destekten faydalanacak annelerin sayısı ise; İstanbul 2.100, Ankara 800 ve İzmir 800'dür.

● Çalışan anne desteğinden yararlanabilmeniz için;

● En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak SGK'ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (Projeden yararlanmaya başladıkları ilk ay hariç SGK'ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması) şartı aranıyor. .

● 0-24 ay arası (24'üncü ay dahil) çocuğa sahip olmanız

● Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz



● Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır)



● Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız



● Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız



● Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz



● Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız



● Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekmektedir.



BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ ŞARTLARI NELERDİR?

Mayıs 2019 tarihinden sonra 0-36 ay çocuk bakımı sürecini kapsayan Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası veren bir kursa yazılmanız ve bu kursu başarıyla tamamlamanız gerekmektedir.

Ayrıca bu şartları taşımak koşulu ile uzaktan eğitim sertifikaları da geçerli sayılmaktadır. Çocuk bakımı kursları hakkında detaylı bilgiyi MEB Halk Eğitim Merkezlerinden edinebilirsiniz. * İŞKUR Kayıt Belgesi almalısınız (edevletten alabilirsiniz). * MEB onaylı sertifikanızı ve İŞKUR kaydı belgenizi, proje süresince ikamet ilinizdeki (Ankara, İstanbul, İzmir) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki yerel proje ofislerine teslim etmelisiniz.



MALİ DESTEK TUTARLARI NE KADARDIR?

PROJE kapsamında çalışan anne desteği olarak aylık 300 avro, bekar anneye ve engelli çocuğu olan anneye ise aylık 350 avro ödenmektedir.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan çocuk bakımı kursunu tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz eden sertifikalı bakıcılara ise tek seferlik 200 avroya kadar mali destek sağlanmaktadır.



BAŞVURULAR NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

PROJEDEN faydalanabilmek için, ön kayıt sadece internet üzerinden yapılmaktadır.

Projeye başvurabilmeniz için öncelikle e-devlet şifrenizin olması gerekmekte olup bu şifre ile www.sgkegitimlibakici. org ya da www.sgk.gov.tr adresinden ön kayıt yapabilirsiniz.

Başvuru yapabilmeniz için İzmir, Ankara veya İstanbul illerinden birinde ikamet etmeli ve e-devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Ön kayıt yaptırmadan önce, başvurunuzu ret edilmemesi için, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olmanız gerekmektedir. www. sgkegitimlibakici. org sitesinden proje hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Sosyal güvence içinde kalın...