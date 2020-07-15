Bildiğiniz üzere 2018 yılından bu yana emeklilerimize bayram ikramiyesi ödenmekte olup Kurban Bayramı için ödenecek ikramiyelerin hangi tarihlerde banka hesaplarına yatacağı hakkında Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur'lu emekliler için ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde zamlı Temmuz aylıkları ile birlikte hesaplarına yatırılacaktır. Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerin ise ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri birlikte ödenecektir.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emekliler ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacaktır.



ALTI AYLIK DÖNEME GÖRE

5510 sayılı Kanunun 55'inci maddesinde "bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği" belirtilmiş olup, 2020/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı TUİK tarafından % 5,75 olarak belirlenmiştir. Yaşlılık aylığı almakta olan emeklilerin mevcut aylıkları üzerinden %5,75 zamlı aylıklarını Temmuz ayında bayram ikramiyeleri ile birlikte alabileceklerdir. Bunun dışında hak sahiplerine ödenecek olan alt sınır aylıkları da aşağıdaki şekilde değişmiştir.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce yani 1.10.2008 tarihinden önce aylık/gelir bağlanan sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak olan aylıklar aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlardan az olamayacaktır.



5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ise aşağıda belirttiğim miktarlardan az olamayacaktır.



5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması halinde ise hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı alt sınırı şu şekilde olacaktır.



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