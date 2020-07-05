Kısmi süreli olarak 8 günden fazla çalışanlar, ay içerisinde çalışmadığı sürelerde prim ödemelerine gerek kalmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.

■ Yurtdışına geçici görevle gidenler, turistik amaçla gidenler, ikamet nakli ve tedavi amaçlı gönderme ile gidenler, öğrenim amaçlı gidenler ve daimi ikamet edenler Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.

■ Koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti alan çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz prim ödemeksizin anlaşmalı tüm hastanelerden sağlık hizmeti alabilmektedir.

■ Vatani görevini yapan er ve erbaşlarımızın askerde bulundukları sürede bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

■ Sosyal Güvenlik Kurumunca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmamaktadır.

■ Yeni doğan bebeklerimizin sağlık hizmetlerinde ilk 28 gün için ilave ücret bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

■ Rapor ücretlerinde zaman aşımı süresi rapor bitiş tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıldır.

■ Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen iş yeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat raporu verebilmektedir.

■ Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan AR-GE teşviklerinden 31/12/2023 tarihine kadar yararlanılabilir.

■ Gece çalışması, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen dönemdir.

■ Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

■ 2020 yılı SSK ve Bağ-Kur cenaze yardım ödemesi tutarı 801,00 TL'dir.

■ Yıl içinde verilmiş diğer ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme veya hastalık izinleri, işveren tarafından yıllık izne mahsup edilemez.



SİGORTA PRİM TEŞVİKİ SAĞLANIYOR

■ Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında; izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

■ Primlerini düzenli ödeyen Bağ- Kur'lularımız 5 puanlık indirim teşvikinden yararlanır.

■ SGK hizmet borçlanmalarında 1 günlük borçlanma alt sınırı 31,40 TL, üst sınırı ise 235,44 TL'dir.

■ Yurtdışı borçlanmasında, günlük alt sınır 44,14 TL üst tutar ise 331,09 TL dir.

■ Türkiye'ye dönüş yapan işçiler, iki yıl bekleme süresini tamamlamak koşuluyla Almanya'dan prim iadesi talebinde bulunabilir.

■ Engellilerimizin istihdamı halinde işverenlerimize sigorta prim teşviki sağlanmaktadır.

■ 4A (SSK) kapsamında işe başladığınızda sigorta giriş bildirgenizi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

■ 55 yaşını dolduran, en az 5400 gün prim ödemesi bulunan ve erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen işçilere yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

■ Sosyal Güvenlik ve İş-Kur kapsamında her türlü soru ve sorunlarınız için ALO 170'i arayabilirsiniz.

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