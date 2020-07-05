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Sosyal güvenlikle ilgili bu hakları biliyor musunuz? EKREM GÜLCEMAL Sosyal güvenlikle ilgili bu hakları biliyor musunuz? Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.07.2020, 00:00
Kısmi süreli olarak 8 günden fazla çalışanlar, ay içerisinde çalışmadığı sürelerde prim ödemelerine gerek kalmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.
Yurtdışına geçici görevle gidenler, turistik amaçla gidenler, ikamet nakli ve tedavi amaçlı gönderme ile gidenler, öğrenim amaçlı gidenler ve daimi ikamet edenler Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır.
■ Koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti alan çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz prim ödemeksizin anlaşmalı tüm hastanelerden sağlık hizmeti alabilmektedir.
Vatani görevini yapan er ve erbaşlarımızın askerde bulundukları sürede bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.
■ Sosyal Güvenlik Kurumunca iade alınan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmamaktadır.
Yeni doğan bebeklerimizin sağlık hizmetlerinde ilk 28 gün için ilave ücret bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.
■ Rapor ücretlerinde zaman aşımı süresi rapor bitiş tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıldır.
Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen iş yeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat raporu verebilmektedir.
■ Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanan AR-GE teşviklerinden 31/12/2023 tarihine kadar yararlanılabilir.
Gece çalışması, en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen dönemdir.
■ Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.
2020 yılı SSK ve Bağ-Kur cenaze yardım ödemesi tutarı 801,00 TL'dir.
■ Yıl içinde verilmiş diğer ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme veya hastalık izinleri, işveren tarafından yıllık izne mahsup edilemez.

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ SAĞLANIYOR
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında; izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
■ Primlerini düzenli ödeyen Bağ- Kur'lularımız 5 puanlık indirim teşvikinden yararlanır.
SGK hizmet borçlanmalarında 1 günlük borçlanma alt sınırı 31,40 TL, üst sınırı ise 235,44 TL'dir.
■ Yurtdışı borçlanmasında, günlük alt sınır 44,14 TL üst tutar ise 331,09 TL dir.
Türkiye'ye dönüş yapan işçiler, iki yıl bekleme süresini tamamlamak koşuluyla Almanya'dan prim iadesi talebinde bulunabilir.
■ Engellilerimizin istihdamı halinde işverenlerimize sigorta prim teşviki sağlanmaktadır.
4A (SSK) kapsamında işe başladığınızda sigorta giriş bildirgenizi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.
■ 55 yaşını dolduran, en az 5400 gün prim ödemesi bulunan ve erken yaşlandığı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen işçilere yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.
Sosyal Güvenlik ve İş-Kur kapsamında her türlü soru ve sorunlarınız için ALO 170'i arayabilirsiniz.
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