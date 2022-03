Ekonomik yaptırım ve ambargoların bedeli

Rusya'nın Ukrayna işgalinin dünya siyaseti ve ekonomisi üzerine etkilerini yorumlayan Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD'nin başını çektiği Atlantik ekseni, hedef aldığı ülkeler ve bu ülkeleri yönetmesi için iktidara taşıdığı liderleri hep ortada bırakmışlardır" ifadelerini kullanan Çalışan, şu değerlendirmelerde bulundu:



UKRAYNA'YA SİLAH VERİLMEDİ

Ukrayna'ya bir çok vaatte bulunmalarına rağmen çoğunu yerine getirmemişlerdir.

Ukrayna'nın Batı dünyasından talep ettiği modern hava savunma sistemlerini, uçakları ve Sİ- HA'ları vermediler. Sadece Türkiye TB2 SİHA'ları vererek Ukrayna'nın kendini savunması için gerekli modern bir silahı vermiş oldu.

ABD ve yancıları Ukrayna'ya tank savar silahları ve manpad dediğimiz kısa menzilli hava savunma füzeleri verdiler. Patriot ve Eurosam Stamp-T hava savunma füzelerini verseler idi, Rusya'nın attığı füzeler ve Rus uçaklarına karşı Ukrayna kendini savunabilecekti.

Bu büyüklükte bir Rus işgali olmayacaktı.



ZARARLARI 300 MİLYAR DOLAR

ABD'nin bütün hesapları Ukrayna'nın savunmasını şehir savaşları üzerine kurarak uzun bir savaş olmasını ve Rusya'nın ekonomik olarak da büyük kayıplara uğramasını sağlamaktı.

Her zaman yaptıkları gibi timsah gözyaşları döküyorlar. Savaş şu anda son bulsa bile Ukrayna'nın bırakın gelişmeyi kaybettiği alt yapı ve tesisleri yerine koyması en az 25 yıllık bir süreç alacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bugüne kadar kaybettiği silahların değeri yaklaşık 15 milyar doları buluyor. Bu büyüklükteki bir birliğin mühimmat-yakıt- yedek parça -yiyecek gibi kalemlerden oluşan operasyon maliyetinin ise 5 milyar doları aştığı hesaplanıyor. 1.5 trilyon dolarlık ekonomisi ile Rusya dünyada 11. sırada yer almaktadır. Yaptırımlar sonucunda Rusya'nın yıl sonuna kadar kayıplarının 300 milyar doları aşacağı hesaplanmaktadır. Rus ekonomisinin 2022 yılında Rusya merkez bankası tahminlerine göre % 8 Batılı kuruşların tahminine göre ise ortalama % 3.7 küçüleceği öngörülmektedir.

Rusya'nın maruz kaldığı yaptırımları incelediğimizde ; 1-Ekonomik 2- Finansal 3- Ödeme Sistemlerinin Bloke edilmesi 4- SWIFT sisteminden çıkarılması olmak üzere 4 ana gurupta toplandığını görmekteyiz.



RUS MERKEZ BANKASI ÇÖKTÜ

Ekonomik yaptırımların en önemlilerinden bir tanesi, AB'nin tüm hava sahası ve havaalanlarını Rus yolcu uçaklarına ve özel jetlerine kapatmasıdır.

100 'den fazla ünlü dünya markası yaptırımlar nedeni ile Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırdı. Petrol ve doğalgaz üretiminde kullanılan her türlü mal ve hizmet satışına da yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Finansal yaptırımlar ise çok kısa sürede etki gösterdi.

Rus Merkez bankasının yurt dışındaki yaklaşık 640 milyar dolar olan rezervinin yarısı donduruldu.

Rusya hem kendi parasını kullanamaz hem de Batı'dan borç bulamaz hale getirildi. Ödeme sistemlerinin dünyadaki hakimi 4 büyük Amerikan şirketidir.

American Express, VISA, Discover Finacial ve Master Card olarak sıralanırlar. Bu şirketler kurmuş oldukları sistem ile banka ve finans kuruluşları için ortak yazılım altyapısı oluşturmuşlardır.

180 ülkede binlerce finans şirketi kuruluşla anlaşmış durumdalardır.

Visa ve MasterCard Rusya'dan çekilme kararı alınca, Rus vatanlarının elinde bulunan kredi kartları başka ülkelerde kullanılamaz oldu.



"MİLLİ SİSTEMLER KURMALIYIZ"

SWIFT, yurt içi veya yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapılabilen sistemdir. Bu sisteme dahil değilseniz döviz cinsinden aynı şehirdeki bir bankaya bile para yollamanız mümkün değildir. Rusya'ya uygulanan yaptırımların en yıkıcısı bu sistemden çıkarılmasıdır. Bu olayın sonucunda Rusya'nın tüm dünyayla ticaret yapması engellenmiş oluyor. Rusya'ya mal satanın parasını nasıl alacağı tam tersi Rusya'nın sattığının parasını nasıl alacağı sorunlu hale geliyor. Bu durum Rus devletinin borçlarını ödemesini zorlaştıracak belki de temerrüte düşmesine neden olacak. Rusya bu yaptırımların bazılarına hazırlandı bazılarına ise hazırlıksız yakalandı. Rusya sıkıntılar çekse de her şeyin üstesinden gelebilir ancak SWİFT sisteminin alternatifi bulunmuyor. Türk Devleti yıllardır örtülü ve açık ambargolara zaten maruz kalıyor. Ticaret yaptığımız ülkeleri çeşitlendirmeliyiz.

Cari açığı kapatmalıyız.



Çünkü cari açık Türkiye'yi döviz üzerinden yapılan operasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor. Kendi milli ödeme sistemimiz TROY'u 2016 yılında kurduk. Ancak kat edilecek çok mesafe var. Çin'in SWİFT'e alternatif kurmak istediği sisteme mutlaka katılmalıyız. Millet olarak bize düşen ise milli olan herşeye sahip çıkmaktan geçer. Bankanızdan TROY kart talep edin . TROY kart ABD'li Discover Financial ile işbirliği yaptığı için yurt dışında da geçerli.