Küresel ekonomi olumsuz etkilenecek

Rusya-Ukrayna savaşı toparlanmaya çalışan küresel ekonomiyi olumsuz etkileyecek.

Küresel enflasyonun artması kaçınılmaz gözüküyor. Ülkelerin ekonomilerinin büyüme oranlarının düşmesi hatta daralma yaratacak olaylar zincirinin tetiklenmesi ihtimali mevcut gözüküyor. Şimdiden petrol, doğalgaz, tahıl ve metallerin fiyatlarında artışlar meydana geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'ye etkileri de kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır.

Pandemi nedeni ile tüm dünyada düşen turizm gelirlerinde bu yıl beklediğimiz artış istediğimiz kadar olmayacaktır.

2021 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 22 milyon 819 bin kişi oldu. Birinci sırada 4 milyon 600 bin turist ile Rusya bulunmaktadır. Üçüncü sırada ise 2 milyon 38 bin turist ile Ukrayna yer almaktadır. Bu iki pazarda en az yüzde 50 kayıp olacağı turizmciler tarafından tahmin edilmektedir. Bu açığı kapatmak için diğer pazarlara yönelik acil çalışma yapılması gerekmektedir.

PETROL VE DOĞALGAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Dünya buğday üretiminde ilk üç sırayı Çin, Hindistan ve Rusya almaktadır. Ancak buğday ihracatında Rusya, Ukrayna ve Kazakistan pazarı kontrol eden 3 ülke konumundadır. Mısır ve ayçiçek yağı ihracatında da Rusya ve Ukrayna kilit ülkelerdir.

2021 yılında Türkiye'nin ayçiçek yağı ithalatının yüzde 56'sı Rusya'dan yüzde 14'ü ise Ukrayna'dan yapılmıştır.

Dünya piyasalarında şimdiden buğday fiyatlarında yüzde 10, ayçiçek yağında ise yüzde 7 artış yaşandı. Savaşın süresi ve sonucu tarım ürünlerindeki artış oranını belirleyecektir.

Dünyada petrol fiyatları 107 doları gördü. Doğalgaz fiyatlarında artış ise sürüyor.

Türkiye doğalgaz alımlarını uzun süreli kontratları ile yaptığı için fiyat artışlarından direk etkilenmemektedir. Ancak döviz kurlarında meydana gelen yükseliş iç piyasada fiyat artışlarına yol açmaktadır.

Petrol ve doğalgaz tedarikinde tamamen yurtdışına bağımlı olan Türkiye bir yandan arama çalışmalarını arttırırken bir yandan da Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervini 2023 yılında kullanıma almaya hazırlanıyor.

Türkiye 2027 yılında tükettiği gazın yüzde 25'ini kendisi üretmeyi hedefliyor.

RUSYA'YA İHRACATTA AZALMA GÖRÜLEBİLİR

Bu savaşın olası etkilerinden bir diğeri de Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya yaptığı ihracatın azalması olacaktır. Savaş nedeniyle ekonomisi küçülecek olan Ukrayna'ya ihracatımızın düşmesi kaçınılmazdır. ABD ve AB yaptırımları nedeniyle Rus ekonomisini de zor günler beklemektedir. Bu da Rusya'ya olan ihracatımızda azalma anlamına gelecektir. Türkiye alternatif pazarlar sayesinde bundan etkilenmeyecektir.

Rusya-Ukrayna savaşının milli silah sanayimize etkisi ise dikkate alınması gereken bir diğer konudur. Akıncı SİHA ve Atak 2 helikopterimizin motorları Ukrayna'dan tedarik edilmektedir. Ukrayna'nın silah sanayisinin ana unsurları Harkov kentinde bulunmaktadır.

Harkov kenti Rusya'nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. SİHA'larımız için yerli ve yabancı alternatif motorlarımızın olduğu yetkililer tarafından açıklandı . Daha önce Atak 2 helikopterinin motorunun Ukrayna lisansı altında TAİ tesislerinde üretileceği konusunda açıklamalar yapılmıştı. Savaşın bu projeye etkisi de önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.