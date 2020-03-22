Charles M. Lieber diye nanobilim ve nanoteknolojide öncü olmuş bir kimyager var. Lieber, 2010 yıllarının başında ABD'de büyük çalışmalar yapıyor. Bu adam Obama döneminde kimya ve kimyasal biyoloji üzerine çalıştığı kurumdan işten çıkarılıyor. Çünkü bu adamın çalışmaları biyolojik savaşa etki edecek çalışmalardı. Lieber kovulunca Çin'e gidiyor. Çin'de yabancı ülkelerden danışman alınmasına müsaade edilmezken, özel bir yasayla Çin'in gelişimi için "Thousand Talents Program" adını verdikleri Çin kökenli olmayan bin kişiyi ülkelerine alma projesinde alınacaklar ile ilgili Çin hükümetine danışmanlık yapıyor. Vuhan Teknik Üniversitesi'nde danışman olarak 2 milyon dolar para alıyor. Vuhan Teknik Enstitüsü ve Laboratuvarlarını kuruyor. Bunlardan biri biyoloji laboratuvarı. Çin ordusunun biyolojik harp çalışmalarını yapan laboratuvarlarından biri de Lieber'in kurdurduğu laboratuvardır.



TRUMP GERİ ALDI

Trump seçilir seçilmez bu adamı tekrardan ülkeye getirip Harvard Universitesi'nde Kimyasal Biyoloji Bölüm Başkanı yapıyor. Ama Çin hükümeti bu adamın peşini bırakmayarak 6 Çin asıllı ABD vatandaşını doktora öğrencisi olarak Lieber'in yanına yerleştiriyor. Charles Lieber, 4 Mart tarihinde ABD'de FBI tarafından tutuklandı. Tutuklanmasının nedeni ise Çin Hükümeti'ne ajanlık yaptığı suçlamasıydı. Bu adam tutuklanmadan 6 gün önce ise Lieber'in asistanlarından Zaosong Zhang, ABD'den Çin'e giden uçağa binerken FBI tarafından tutuklandı. Üzerinde bulunan usb bellekten Beth Israel Deaconess Medical Center Laboratuvarı'na ait biyolojik çalışmalar çıktı. Bir ABD'li dahi Çin'de dünyayı etkileyecek salgının çıktığı kentin üniversitesine laboratuvar kurulmasına danışmanlık ediyor ve bin yeteneğin dünyadan toplanması konusunda da yardımcı oluyor. Bunun üstüne de orada bir virüs salgını çıkıyor. Çin de bu virüsün dünyaya yayılmasının önüne geçmiyor. Bu yaşanılanların hepsi çok ilginç.



Charles M. Lieber



VİRÜS BİLİNİYORDU

Almanya'da sıtma hastalığının ilacı olan Chloroquine'nin dışarı çıkmasına engel olundu. Almanya, Bayer firmasına 'Satamazsın' diyor ve parasını ödüyor. Bu olay bir hafta önce yaşanmasına rağmen 2 gün önce ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir aşının geliştirilmesi bir yıl iken ne olduysa 4 ayda aşı denemeleri başladı. Bu virüs MERS ve HIV virüsünün bir benzeri. Corona virüsleri aslında tutunmaz. İnsanı hastalandırır ama öldürmez. Bu virüs ise AC2 proteinine tutunuyor. HIV ise tutunan virüsler. Bu virüs HIV ile Corona virüsünü melez halidir. Bu virüs eğer hayvandan geçseydi daha hangi hayvandan geçtiği bilinmezken aşı ve ilaç çalışmalarını nasıl başlatacaklardı? Hastalığın kökü bulunamadan bu yapılamaz. Virüsün RNA yapısı nasıl bu kadar hızlı çözüldü? Demek ki normalde bunun ilacı da var. Ben şuna inanıyorum. Nisan sonunda çok büyük bir bölüm aşılanacak. Pek çok genç insan bu virüsü nezle gibi geçirecek. Ölen insanların çoğu yaşlı ve kalp, şeker ve akciğer problemleri olan insanlar. Peki soruyorum; kalp yetmezliği olanlar grip ve nezleden her sene ölmüyor mu? Bu virüs, hastalığı olanları öldürüyor. Burada dünyanın finansını etkileyecek bir kampanya var.

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yeni bir finans modeli, sosyal modeli ve yaşama biçimini dayatacaklar. Artık insanlar alışverişlerini dükkanlardan yapmak yerine internete yönelecek. Dünyada elektronik alışveriş ikiye katlanacak. Bir salgın durumunda 1 yılda e-ticaretin 3 katı artacağını söyleyen çalışmalar var. Bu, teknoloji devlerinin daha da büyümesi anlamına geliyor. Bun durum ekonomiyi, sanayiyi etkileyecek. Örneğin orta ve uzun vadede dünyada sağlık sektörünün çipli hale geleceği söyleniyor. İnsanlara çip takılacak. Virüsün olup olmadığı bu çiplerle kontrol edilecek. Bu da merkezi bir kontrolü getirecek. Bu dünyaya 25 sene içerisinde gelecek.