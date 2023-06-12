Teknokrat ve siyasi kökenli bakanlar

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan yeni dönemin Kabine'sini oluşturan isimleri 3 gruba ayırdı. Dün buradan ilk grubu yani 'bürokrat kökenli' olan bakanları yayınlamıştık. Parti içi siyasetten uzak, liyakatli, devlet kurumlarından yetişmiş isimlerden oluşan ikinci ve üçüncü gruplar ise teknokrat ve siyasi kökenli bakanlardan oluşuyor.



ÖZEL SEKTÖRDEN İSİMLER

2. grupta özel sektörde ve devlet dışı kuruluşlarda çalışmış teknokrat 7 bakan görmekteyiz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha önce aynı görevi 6 yıl yapmış olan Mehmet Şimşek atandı.

Şimşek, yurtdışında uluslararası finans kurumlarında görev yapmış, sadece Türkiye'de değil, yabancı finans çevrelerinde de saygı gören bir teknokrattır. Türkiye'nin ekonomik çalkantılarını giderecek ve milli çıkarları önceleyen dış siyaseti destekleyecek bağımsız ve etkin ekonomi politikalarını hayata geçirebilecek az sayıda isimden birisidir.



SADECE İŞ ODAKLI ANLAYIŞ

Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden atanan Mehmet Nuri Ersoy, 33 yıl önce çalışmaya başladığı turizm sektöründe ülkenin en büyük firmalarından birinin sahibi haline gelmiş başarılı bir turizmcidir. 2018 yılında başlayan ve 2 yıl süren pandemi dönemini de kapsayan ilk bakanlığı döneminde turizm sektörünün gelişimi için son derece başarılı işlere imza attı. Siyasi tartışmalardan uzak duran, yalnızca işine odaklı çalışma anlayışı ile beğeni topladı.

Dünya turizminde, en çok turist sayısı çeken ve en çok gelir elde eden ilk üç ülkeden biri olmayı hedefleyen Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tercih edildi. Milli kültürümüzü ve değerlerimizi önceleyen çalışmaların başarısının, turizmde elde edilen başarıyla aynı seviyeye getirilmesi bakanın ajandasında ilk sıralarda yer alacaktır.



KOCA'NIN PANDEMİ BAŞARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta yakalanan başarı ivmesinin korunması için kabinede görevine yeniden atanan ikinci bakan. Doktor olan Koca, Medipol Üniversitesi ve Medipol hastanelerinin de kurucusudur.

Sağlık Bakanlığı döneminde gerek pandeminin yönetimi gerekse diğer sağlık uygulamalarında yaptığı başarılı uygulamalar nedeniyle sadece Cumhurbaşkanı'nın değil, Türk halkının da takdirini kazanmıştır.



İŞADAMI VE PROFESÖR BOLAT

Ticaret Bakanlığı görevine MÜSİAD'da 15 yıl görev yapmış olan Ömer Bolat atandı. İş adamı kimliğinin yanı sıra akademik kariyer de yapan Bolat, 2019 yılında profesör oldu. Dünyada süren ekonomik kriz ve ülkemize olan yansımalarına karşı; ülkemizde sanayi üretiminin korunması ve desteklenmesi, ihracatın artırılması, enflasyonu da tetikleyen stokçuluğun ve tekelleşmenin önlenmesi Bakan'ın ajandasında çözülmesi gereken sorunların ilk sırasında yer alıyor.



ÖNCELİĞİ ÜRÜN YOKSUNLUĞU

Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan İbrahim Yumaklı, 22 yıl kurumsal

şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. 6 yıl Gübretaş Genel Müdürlüğü'nü yürüttükten sonra 2022 yılında bakan yardımcılığı görevine atandı. 2 yıl süren pandemi süreci ve sonrasında başlayan Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerin milli güvenlik meselesi haline gelen gıda güvenliği, Bakan Yumaklı'nın acil çözmesi gereken konuların başında geliyor. Ayrıca tarım arazilerinin yapılaşmaya karşı korunması, çiftçi destek sisteminin sadeleştirilmesi, desteklerin ekim yapılmadan önce verilmesi, arazi sahibi yerine üretilen ürünün desteklenmesi, gübre ve yem fiyatlarının düşürülmesi gibi çözülmesi gereken pek çok sorun bulunuyor.



YOL HARİTASINI İYİ BİLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ataması yapılan Alparslan Bayraktar, makine mühendisi olup 15 yıl yurt içi ve yurt dışında özel sektörde çalıştı. EPDK'da 6 yıl çalıştıktan sonra 2016 yılında bakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak atandı.

2018 yılında bakan yardımcısı oldu ve eski bakan Fatih Dönmez ile yakın çalıştı. 2017 yılında Berat Albayrak döneminde ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikası'na son derece hakim ve yol haritasını iyi bilen bir isim. Başkan Erdoğan, yerli enerji üretimi konusunda izlenen politikanın kesintisiz yürümesini istediğini işaret etmiş oldu.



KABİNE'NİN EN GENÇ ÜYESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kabinenin 34 yaşındaki en genç üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun.

10 yıl kurduğu şirketler ile mühendislik hizmetleri vermiştir. T3 Vakfı kurucu üyelerinden olup vakfın başkanlığını da yapmıştır. 2018'de bakan yardımcısı olarak atanan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm politikalarından sorumlu olarak 5 yıl görev yaptı. Milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi, ithalatı önleyici sanayi yatırımları gibi pek çok çalışma bakanın öncelikleri olacaktır.



SİYASET DÜYASINDAN GELEN İSİMLER

3. grupta ise siyaset kökenli 4 bakan görüyoruz.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

1998 yılında Fazilet Partisi'nde aktif siyasete başlamıştır. 2001 yılında AK Parti Pendik ilçe Başkanı olmuştur. 2007-2023 yılları arasında kesintisiz 16 yıl milletvekili olarak Meclis'te görev almıştır. Pek çok kanunun hazırlık çalışmalarına katılmıştır.

Toplumun beklediği hukuk reformları ve sivil anayasa çalışmalarını çok iyi bilen isimlerden bir tanesidir.



BRÜKSEL'İN BAŞÖRTÜLÜ VEKİLİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü'nde lisans, Kamu Yönetimi alanında da master yapmıştır. 5 dil bilmektedir. 2005 yılında CDH Partisinde siyasete atılmıştır. 2006 yılında Brüksel Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyeliği'ne, 2009 yılında da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak girdiği Brüksel Parlamentosu'nda 10 yıl görev yapmıştır. 2015 yılında Ermeni soykırımı

iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

Siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve fırsat eşitliği, çevre ve şehircilik konularında hem Brüksel Parlamentosu'nda hem de farklı STK'larda çalışmalar yürüttü. Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede de aktif rol üstlendi. 2020 yılında Cezayir'e Türkiye Büyükelçisi olarak atanmıştır.



SPOR CAMİASININ İÇİNDEN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş yüksek lisansını İngiltere'de yapmıştır. Doktorasını İTÜ'de tamamlamıştır. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak

çalışmaya başlamıştır. DEİK Türk-İran iş konseyi yürütme kuruluğu üyeliği yapmıştır. Kasımpaşa Spor Kulübü genel sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yapmıştır. Spor camiasının içinden biri olarak Bakanlık görevini yapacaktır.



KONUSUNDA EN YETKİN İSİM

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mehmet Özhaseki'nin atanması, Başkan Erdoğan'ın yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının sarılması ve kentsel dönüşüm konusunda Türk milletine verdiği sözlerin

yerine getirilmesi konusunda ciddiyetinin göstergesidir.

Çünkü Özhaseki 5 yıl Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı, 16 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, milletvekilliği, 2016- 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış en tecrübeli isimdir. Yasal düzenlemelerin olmadığı dönemde kentsel dönüşüm uygulamalarını anlaşmalar yaparak hayata geçirmiştir. Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminde özellikle kamu kaynakları kullanmadan, sıfır maliyetle devasa projeleri hayata geçirdiği belediyecilik yatırımları Türkiye'ye rol model teşkil etmiştir. Bakanlığı döneminde Çukur eylemleri nedeniyle büyük oranda zarar gören başta Diyarbakır Sur olmak üzere; Şırnak Merkez, Cizre ve İdil, Mardin Nusaybin ile Hakkari Yüksekova'nın tüm birikimiyle yeniden ayağa kalkmasını sağlamıştır.

Deprem bölgesinde yıkılan şehirlerin altyapısı, sosyal donatıları ve 600 bin konutun yapılması bakanın ilk hedefi olmakla birlikte özellikle büyük kentlerimizde bulunan depreme dayanıksız yapı stoğunu da aynı anda yenilemek zorunda kalacaktır.

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