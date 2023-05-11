Halifelik sancağını taşıyan millet: Türkler

Türklerin binlerce yıllık esaret kabul etmeyen köklü tarihi, imparatorluklar kurup yönetmiş devlet geleneği, İslamiyet ile yoğrulmuş zengin medeniyetiyle birlikte doğru lideri bulduğu zaman çok çabuk toparlanan, birleşen ve hızla hareket eden bir millettir. Bu nedenle küreselcilerin planlarını bozabilen de Türk milletidir

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakının kazanmasıyla küreselcilerin sömürü düzeninin bozulacağı ve Türkiye'nin bölgesel güç haline gelmesi kaçınılmaz olacak.

Öte yandan dünkü yazımda, 7'li masadan oluşan millet ittifakının kazandığı bir senaryoda ise, küreselcilerin başta İslam ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerini parçalama ihtimali olduğunu, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ile elde ettiği tüm kazanımlarının da tehlikeye gireceğini vurgulamıştım. Yazımın devamında, Türkiye'nin küreselcilerin hangi planlarını bozduğuna bakmaya devam ediyoruz...

RUSYA'YI BASKIDAN KURTARDIK

1- Rusya ve Çin'in arasında 4300 km kara sınırı bulunmaktadır. İki ülkenin de ordularının en büyük bölümü karşılıklı olarak bu sınıra konuşlanmış bulunmaktadır. Çin'in gelişmekte olan ekonomisinin ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklar Rusya'da bulunmaktadır.

Batılı küreselciler için en kötü senaryo Rusya ve Çin'in birlikte hareket etmesidir. Bu nedenle Rusya'da Putin'in gitmesini ve Çin'i tehdit olarak algılayan hatta düşman kabul eden bir yönetimin kurulmasını planlıyorlar.

Türkiye, savaşta izlediği tarafsızlık politikası, BM tarafından alınmamış hiçbir ambargo kararını uygulamayacağı esasına oturan görüşü, ticari ilişkileri sayesinde Rus ekonomisinin nefes almasını sağlaması, karşılıklı ticaretinde ulusal para birimleri ruble ve lira ile ticaret yaparak dolar baskısından kurtulmasını sağlayarak, Putin'in iktidarda kalma süresini uzatarak küreselcilerin planını bir kez daha bozdu.

BOĞAZLARDAN GEÇİRMEDİK

2- ABD-İngiltere ve Küreselciler, Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'yı daha fazla baskı altına alabilmek için donanmalarını boğazlardan geçirerek Rusya'ya daha çok baskı kurma ve Ukrayna'ya daha çok yardım yapmayı planlamaktadır.

Türkiye Montrö Boğazlar sözleşmesi gereği boğazları kapatarak ABD donanmasının Karadeniz'e geçişini engelledi. Küreselcilerin planı bir kez daha bozuldu.

3- ABD-Küreselciler Çin'in ABD'nin ekonomik liderliğini yakında ele geçireceğini gördüler.

Son yıllarda Çin ile bu konuda kıyasıya mücadeleye girdiler. Deniz yolu ile yapılan ticarette hem 45 günlük uzun nakliye süresi hem de denizlerdeki ABD üstünlüğü Çin'in bu mücadelede en zayıf olduğu noktaydı. Çin dünya lideri olmak için Pekin-Londra arasında 15 günde yük taşımacılığı yapabileceği Demir İpekyolu projesini geliştirdi. Küreselciler bu projenin gerçekleşmesini önlemek için güzergah üzerindeki ülkelerde darbeler dahil her türlü engelleme girişiminde bulundular. Türkiye bu güzergah üzerinde bulunan Türk devletlerinin anlaşmazlıklarını çözerek bütün ülkeleri Türk Devletleri Teşkilatında bir araya getirdi. Azerbaycan ile birlikte Dağlık Karabağ'ı geri alarak Zengezur koridorunun açılmasını ve Demir İpekyolu'nun buradan geçmesini sağlayarak ulaşım süresinin 1,5 gün daha kısalmasını sağlamak üzeridir. Bununla birlikte Türkiye bu demiryolu hattını 1,5-2 gün daha kısaltacak hızlı tren hatlarını inşaa etmektedir. Bu hatların tamamlanması ile Londra-Pekin arası yük taşımacılığı 11 güne inecektir.

Türkiye batılı küreselcilerin Demir İpekyolu Projesini engellemek için yaptığı planları da bozdu.

AFRİKA'YA SAVUNMA DESTEĞİ

4- ABD-İngiltere-Küreselciler, körfez ülkelerinde petrol ve doğalgaz çıkarılması ve elde edilen gelirin kendi finans sistemleri içinde kullanılması için kral ve şeyhleri devşirdikleri aile bireyleri arasından seçerler. Ülkesinin çıkarlarını korumak için küreselcilere itaat etmeyen Katar Emirini devirmek için küreselcilerin hazırladığı darbe girişimini Türkiye'nin yolladığı askeri birlik engelledi. Katar Emiri El Sani ülkesinin başında kaldı. Katar Emiri Türkiye'ye ülkesinde askeri üs verdi ve Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkelerden biri konumuna yükseldi. Türkiye küreselcilerin oyununu bir kez daha bozdu.

SÖMÜRGE VERGİSİ ALINIYOR

5- Afrika'nın doğal zenginliklerinin büyük bölümü ABDİngiltere- Fransa-İtalya-devletlerinin desteklediği Küreselciler tarafından ele geçirilmiş durumdadır. Bu yetmezmiş gibi Fransa 14 Afrika ülkesinden sömürge vergisi adı altında her yıl 500 milyar dolar toplamaktadır.

Elde edilen bu gelirler başka ülkelere hatta vergilerin alındığı Afrika ülkelerine yüksek faizle borç olarak geri verilmektedir. Afrika ülkelerinin liderleri ulusal çıkarlarını korumak için hareket ettiklerinde, küreselciler ya askeri darbe yaptırıyor ya da isyancı gurupları destekleyerek o lideri devirmeye çalışıyorlar. Başarılı olamazlar ise o lideri devirmek için kendileri iç isyanlar çıkarıyorlar. Bu da yetmezse terör örgütleri kurarak devlet başkanını öldürtüyorlardı. Küreselciler bu ülkelerin resmi hükümetlerine gelişmiş silahlar satılmasını engelleyerek hükümetleri kendisini koruyamaz durumda bırakılıyorlardı.

Türkiye ürettiği zırhlı araçları, TB 2 Sihaları , Hürkuş uçaklarını, Atak helikopterlerini ve her türlü mühümmatı bu ülkelere çok uygun fiyatlarla satmaya başladı. Ülkelerin liderleri artık kendilerini koruyabiliyor ve küreselcilere karşı daha cesaretle karşı çıkabiliyorlar. Türkiye bir kez daha küreselcilerin Afrika planlarını bozuyordu.

KÜRESELCİLER PANİK İÇİNDE

Daha pek çok oyun Türkiye tarafından bozuldu. Türklerin binlerce yıllık esaret kabul etmeyen köklü tarihi, imparatorluklar kurup yönetmiş devlet geleneği, İslamiyet ile yoğrulmuş zengin medeniyeti ve en önemlisi bütün bu sayılanların sonucunda oluşan kültürü ile doğru lideri bulduğu zaman çok çabuk toparlanan, birleşen ve hızla hareket eden bir millettir.

Her ne kadar bugün halifelik makamı Meclis uhdesine emanet edildiği için var olmasa da İslam devletlerinin resmi hükümetleri kabul etmese de 1,6 milyar nüfusa ulaşan müslüman dünyasının gözünde ve gönlünde halifelik sancağını taşıyan millet Türklerdir. Bu nedenlerle etki alanı bugün bile çok geniş durumda bulunan Türkiye'nin bölgesel güç haline gelmesi durumunda küresel güçlerin planlarına vereceği zarar tüm mazlum ulusları mutlu ederken Batılı küreselciler için ise kabul edilemez bir durumdur.

İşte küreselcilerin maddi manevi tüm güçleri ile muhalefeti desteklemeleri, 7 benzemezi bir araya getirmek için harcadıkları emek, yurt içinde fonladıkları medyanın ağzı köpürerek yaptığı saldırılar, yurt dışında BBC, The Economist, Le Point, L' Express gibi 'Erdoğan Gitsin' kampanyalarında birbirleri ile yarışmasının sebebi tamamen budur. Küreselcilerin "Türkiye Şimdi durdurulmalı yarın çok geç olacak" diyerek yaptığı topyekün saldırılar karşısında Türk milleti şimdi doğru gerekçeler ile 'DOĞRU ADAM RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I" 14 Mayıs Seçim günü desteklemelidir.