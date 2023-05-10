Türkiye Türkiye'den büyüktür

Tarihte hiçbir seçim 14 Mayıs seçimleri kadar bir milletin kaderi ile birlikte dünyanın kaderini de derinden etkilememiştir. Bu seçimin sonuçları yeni dünya düzeni ve bu düzende Türkiye’nin rolünü belirleyecektir.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur ittifakının kazanması, küreselcilerin sömürü düzeninin bozulması ve Türkiye'nin Bölgesel güç haline gelmesi sonucunu doğuracak.

Öte yandan 7'li masadan oluşan millet ittifakının kazandığı bir seçim ise, küreselcilerin başta İslam ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerini parçalaması, BM'de var olan adaletsiz yapının devam etmesi, Türkiye'nin bırakın bölgesel güç olmasını 1923'de kurtuluş savaşı ile elde ettiği başta Cumhuriyet olmak üzere tüm kazanımlarının tehlikeye girmesi anlamına gelir.

ÇIKAR İÇİN BİRLİKTELER

Dünyanın süper gücü olan ABD'de düzen nasıl işliyor ve bu dünyaya nasıl etki bırakıyor? Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak siyasal açıdan ete kemiğe bürünen bu mücadelede kim nerede duruyor? ABD'nin muhafazakar ve milliyetçileri, Evangelistler, Cumhuriyetçiler, petrol şirketleri, silah şirketleri bir tarafta yer alırken öte tarafta ise ABD derin devleti, Demokrat Parti, Londra finans merkezi, bankacılık sistemini elinde tutan Rothschild hanedanı ve başta Bill Gates olmak üzere teknoloji şirketleri küreselcilerin takımında as oyuncular olarak yer almaktadır. Bir birleriyle sürekli mücadele etseler de çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket ederler. İşte bu iki guruptan dünya üzerinde daha etkin olan mevcut düzenini kurgulayan ve İslam coğrafyasını parçalayan bu küreselciler neden Türkiye'deki seçimlere tüm güçleri ile abanarak müdahale etmek istiyorlar? Türkiye hangi planlarını bozuyor ? Gelin birlikte bakalım...

1- Büyük İsrail projesinin ön hazırlığı olan İran-Irak-Suriye ve Türkiye topraklarında kurmak istedikleri Kürdistan devleti planları var. Türkiye PKK'yı yok etmek için Kuzey Irak'a girerek PKK 'yı bitme noktasına getirdi. Irak sınırından başlayarak Suriye'nin kuzeyinden koridor halinde Akdeniz'e kadar uzanan Suriye Kürdistanı kurulma projesini yaptığı harekatlarla çöpe attı.

ONAY ALMAK ZORUNDALAR

2- Büyük Kürdistan diye adlandırdıkları sözde devlet ile bölgede bulunan petrol yataklarını ele geçirmeyi planladılar. Musul ve Kerkük'Te bulunan petrol yatakları Irak merkezi hükümetinden kopartılarak Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimine bırakıldı. Uluslararası anlaşmalar gereği Kuzey Irak Bölgesel yönetimi Irak merkezi hükümetinin onayı olmadan bu petrolü satamıyor ve satılan petrolün geliri merkezi hükümete gidiyor. Merkezi hükümet bu gelirden Kuzey Irak Yönetimine pay veriyor. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Bağımsızlık ilan etse bu gelirin tamamını kendisi alacaktı. Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel yönetiminin bağımsızlık ilan etmesini engelleyerek batılı küreselcilerin planını bozdu.

Suriye'de bulunan petrol sahaları PYD/ PKK terör örgütü tarafından işgal edildi. Türkiye, Suriye'nin Kuzeyinde Akdeniz'e petrol ve gaz taşımak için açılmak istenen Kürdistan koridorunu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Operasyonları ile engelleyerek küreselcilerin planını bozdu.

Küreselciler Türkiye'de Şırnak/Gabar ve Suriye sınırında Mardin'de bulunan petrol yataklarının Kürdistan kurulduğunda işletmeye alınması planlanıyordu.

Türkiye'nin bu alanlardan petrol çıkarmasını PKK terör örgütünü kullanarak 40 yıl engellediler. Türkiye bu planı da bozdu; PKK terör örgütünü bitirdi ve Gabar'da Petrol üretmeye başladı.

BATILI ŞİRKETLERE ENGEL

3- Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz yataklarına batılı petrol şirketleri çökmek istiyordu. Exxonmobil, Total ve Eni şirketleri Güney Kıbrıs Cumhuriyetinden arama ruhsatları aldı. Güney Kıbrıs sondaj yapmak için Eni şirketinden gemi kiraladı. Türkiye savaş gemileri ile sondaj gemilerine müdahale ederek savaşmaya hazır olduğunu açıkladı. Türkiye Batılı devletlerin doğalgaz yataklarını ele geçirme planını engelledi.

EN UCUZ VE HIZLI YÖNTEM

4- Doğu Akdeniz'de çıkarılacak gazın Avrupa'ya en ucuz ve en çabuk götürülmesinin yolu, boru hattı Türkiye'de karaya çıkarılarak Trakya üzerinden geçen güzergahtır. Bu güzergahın kullanılabilmesi için Türkiye'nin şartı, üretilen gazın Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasında paylaşılmasıdır. Üretilen gazdan pay vermek istemeyen batılı petrol şirketleri Güney Kıbrıs-Girit-Yunanistan arasında denizaltından geçen 7 milyar dolara mal olacak EAST MED projesini geliştirdiler. Türkiye Libya Hükümeti ile Deniz Yetki alanları anlaşması imzalayarak bu hattın güzergahının bir kısmının Türk Deniz Yetki alanı içerisinde kalmasını sağladı. Türkiye East Med projesini de engelleyerek batılıların planlarını bozdu.

PUTİN'E NEFES ALDIRDIK

5- Küreselciler, SSBC dağıldığında Rusya'da kendi ekonomik sistemlerine adapte olmuş oligarkların etkin olduğu bir yönetim kurulmasını sağladılar.

Rusya'nın doğal kaynaklarından elde edilen yüz milyarlarca dolar gelir bu oligarklar vasıtası ile batılı finans merkezlerine taşındı. Ancak Putin Rusya'da iktidara gelince oligarkların sahip olduğu doğal kaynakların bir kısmını devletleştirdi bir kısmını da kendine yakın oligarklara verdi. Doğal kaynaklardan elde ettiği 160 milyar dolar ile orduyu güçlendirip SSBC'den ayrılan devletler üzerinde yeniden nüfuz kazandı. Batılı küreselciler Putini mümkünse iktidardan indirmek bu mümkün değilse Rusya'nın eski SSCB ülkeleri üzerinde etkisini sınırlamak ve bu ülkeleri Nato'ya alarak Rusya'ya karşı duruş sergilemeleri için açıktan destekledi. Rusya'yı da bu ülkelere karşı savaş açması için dolaylı yoldan savaşmaya iten politikalar izlediler. Rusya'da hem Putini iktidardan düşürmek hem de Rusya'nın modern silah üretimini engellemek için ambargolar uyguladılar.

Ukrayna-Rusya savaşını çıkararak Rus ekonomisi ve Rus Ordusunu yıpratmak ve Putin'in saygınlığını yitirmesini planladılar. Küreselciler Türkiye'yi savaşta taraf olması için zorladılar. Türkiye hem savaşta tarafsız kaldı hem de ambargolara katılmadı. Putin nefes aldı ve ticaretinin önemli bir bölümünü Türkiye üzerinden yapmaya başladı. Türkiye Batılıların planını bir kez daha bozdu.