İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi bu dönem çok farklı ve renkli... Kararların yüzde 90'dan fazlası oy birliğiyle alınırken, bazen de kıran kırana tartışmalar yaşanıyor.



AK Parti, sırf muhalefet olsun diye her konuya muhalefet etmiyor. Belediye yönetimi de "CHP Meclis'te çoğunlukta, istediğim kararı oy çokluğuyla alır geçerim" mantığıyla hareket etmiyor. Bugüne kadar bunun birkaç istisnası oldu. Bunlardan biri de İzmir'deki orman yangınını üstlenen PKK'nın kınanması yönündeki önergenin CHP oylarıyla reddedilmesiydi.



TARTIŞMALARDAN OY BİRLİĞİNE

Meclis toplantılarının en hararetlisi geçtiğimiz pazartesi günü yapıldı. Belediye yönetiminin İzmir Tanıtma Vakfı'na 8.9 milyon lira aktarmak istemesine AK Parti'nin çeşitli gerekçelerle karşı çıkması nedeniyle sert tartışmalar yaşandı. Başkan Tunç Soyer'in ilk defa bu kadar sinirlendiğine şahit olduk.



Önceki akşamki oturumda ise, pazartesi günkü gerginliğin aksine İzmir'in geleceğinin şekillenmesinde büyük öneme sahip 5 yıllık stratejik plan 'oy birliğiyle' geçti. Büyükşehir'in dışında ESHOT ve İZSU'nun planları da öyle... AK Parti, planları birçok noktada eleştirmesine rağmen olumlu oy kullandı. CHP'nin, işçilere karşı adeta bir işveren sendikası olarak kurduğu SODEMSEN konusunda alınan karara ise, AK Parti'den 'hayır' oyu geldi.



"BURASI SİRK DEĞİL" ÇIKIŞI

Bu arada yaşanan bir diyalog ise, 31 Mart'tan bugüne Meclis'teki en renkli ve heyecanlı diyalog oldu. İZSU'nun stratejik planı görüşülürken AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, planda eksiklikler olduğunu belirtti. Soyer, Yıldız'ın "İZSU'nun yeni süreçteki yol haritası hakkında bilgi verir misiniz?" sorusuna yanıt verirken, AK Partili Hüsnü Boztepe, yüzme hareketi yaptı.



Buna sinirlenen Soyer, "Burası sirk değil. Lütfen sözüme müdahale etmeyin" diye konuştu.



"ZIPLAYAN BEN DEĞİLİM"

Açıklamasını bitiren Soyer'in ardından söz alan Boztepe ise, "Sirk lafınız beni çok üzdü. 'Seferihisar'daki dönem 'lay lay lommuş' diyen de, 'Çav Bella'yla hoplayıp zıplayan ben değilim. Çav Bella aslında ağıttır. Sirkte maymun olur" diye konuştu.



Başkan Soyer ise, Boztepe'ye şu sözlerle cevap verdi: "Ben sizin üslubunuzun renkli olduğunu biliyorum. Bundan da mutluyum, üstelik muhalefette olması çok hoş. Müsaade edin dememe rağmen ısrarla ellerinizi kaldırıp yüzer gibi hareket yaptınız. Ayrıca lay lay lom sözümden bunu nasıl çıkarıyorsunuz anlamıyorum."

KAÇIRMAYIN MUTLAKA İZLEYİN

Meclis toplantılarının bu dönem belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanması İzmirlilere de yaşanan yer yer hararetli yer yer de renkli diyalogları canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Her ayın ikinci haftasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 18.00'de başlayan bu toplantıları kaçırmayın derim.