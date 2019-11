CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzına pelesenk ettiği bir söz var "Türkiye yönetilmiyor, savruluyor" diye... Geçtiğimiz günlerdeki Meclis grup toplantısında da bu sözleri tekrarladı.

Ancak Türkiye, Kılıçdaroğlu'nu her fırsatta mahcup etmeyi seviyor...

Çünkü, CHP lideri böyle konuştukça Türkiye inadına yukarı doğru çıkıyor.

Sadece son dönemdeki şu gelişmelere bakıldığında bile bu net bir şekilde görülüyor:



HEM SAHADA HEM MASADA



- Türkiye, ABD başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tehditlere aldırmadan Fırat'ın Doğusu'ndaki terör örgütüne darbe indirdi. Sadece sahada değil ABD ve Rusya ile oturduğu masada da kazandı.

ABD ve bazı Batılı ülkelerce Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru yerle bir edildi.



- Kılıçdaroğlu, 2017 yılında bir Alman dergisine verdiği röportajda "Türkiye'de can ve mal güvenliği yok" demişti.

Ancak Almanlar, Kılıçdaroğlu'na inanmak yerine Türkiye'ye dev bir yatırım yapma kararı aldı. Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'ya 1.4 milyar Euro yatırım yapma kararından Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle Türkiye aleyhinde başlatılan karalama kampanyasına rağmen geri adım atmadı.



FAİZ TABUSU YIKILDI



- Bu arada İran'ın otomotiv devi Khodro Company'nin de Van'da 150- 200 milyon dolarlık bir fabrika kuracağı açıklandı.



- Türkiye, "Faizi düşürürseniz döviz fırlar" tabusunu yıktı. Merkez Bankası son aylarda 3 seferde toplam 10 puanlık faiz indirimi yapmasına rağmen döviz yerinde saydı.



- Ekim ayında yüzde 4.5 yükselen ekonomik güven endeksi, 89.8'e ulaştı. Faiz ve enflasyondaki düşüşün de etkisiyle güven endeksi 15 ayın zirvesini görmüş oldu.



- İhracatın 10 ayda yüzde 2.1 artışla 149 milyar dolara ulaştığı bildirildi.



- ..Ve en son olarak da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti.



ÖNCE KARŞIYAKA'YA BAK



Tüm bu gelişmeler savrulanın Türkiye değil ülkesini bulduğu her fırsatta kötüleyen hatta 'Can ve mal güvenliği yok' diye başkalarına şikayet eden Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi olduğunu ortaya koymuyor mu?

Sayın Kılıçdaroğlu, bence artık ikide bir bu sözü tekrarlamayı bırakıp İzmir Karşıyaka gibi yıllardır partisinin yönetiminde olmasına rağmen işçisine maaş ödeyemeyecek hale getirilen CHP'li belediyelerdeki savrulmayla ilgilense çok daha iyi olacak.



KES KOPYALA YAPIŞTIR BELEDİYECİLİĞİ



Biz gazeteciler olarak oturduğu yerden başkalarının haberlerini alıp kullananlara "Kes kopyala yapıştır habercileri" deriz. Şimdi bu kavram Dikili Belediye Başkanı CHP'li Adil Kırgöz sayesinde belediyeciliğe de taşındı. Kırgöz'ün geçtiğimiz 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı için yayınladığı mesajı partisinin Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten aynen alıp kopyaladığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili söyleyecek tek bir özgün sözü olmayan bir belediye başkanı çıkarmak... Maalesef, Cumhuriyet'i kuran Atatürk'ün partisi CHP'nin geldiği son nokta bu...