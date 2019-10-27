Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'yi güney sınırlarımızdan 30 kilometre uzaklaştırırken ABD yeni bir oyun tezgahlamaya başladı. Bölgedeki 'kara gücü' olarak PKK/YPG'yi gören ABD, bu örgütün başındaki Ferhad Abdi Şahin'i parlatmak için atağa geçti.



ABD'YE DAVET EDİLDİ



ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştüğü ve "General Mazlum" olarak nitelendirdiği terörist için "En içten saygılarımı lütfen Kürt halkına iletin. Sizi yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye tweet bile attı.

Bu arada Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, elebaşının ABD'ye gelip Trump'la görüşmesi ve Kongre'de konuşma yapması için girişim başlattı.

Bu parlatma çalışmasıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın (Apo) da zamanında 'manevi oğlum' diye nitelendirdiği Şahin'in adım adım bir yerlere taşınmak istendiği çok açık.

Görüştüğüm güvenlik uzmanları, bunun bizzat Öcalan'ın yeri, yani PKK'nın en tepesi olduğunu belirtiyor...



EFSANE YARATILIYOR



Bu tezi öne sürenlerden biri de Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ...

Dün görüştüğüm Başbuğ, bu konuda çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Türkiye'nin ABD'yle terör örgütünün güvenli bölge dışına çekilmesiyle ilgili vardığı mutabakatın ardından ABD ile PKK'nın Kandil'deki yönetimi arasındaki iplerin iyice koptuğunu belirten Başbuğ, "Kandil'deki elebaşlarından Cemil Bayık, ABD'nin isteğiyle YPG'nin çekilmeye başlamasına tepki gösterdi ve teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' çağrısı yaptı. Ancak teröristler Şahin'in talimatıyla ABD'yi dinledi ve sınırlarımızdan çekilmesini sürdürdü. ABD'nin zaten Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan gibi PKK elebaşlarının başına milyonlarca lira ödül koyduğu da dikkate alınırsa Şahin'in yavaş yavaş bir efsaneye dönüştürülüp tüm PKK'nın başına hazırlandığı ortada" diye konuştu.



CHP İZMİR'DE ÜÇLÜ YARIŞA DOĞRU



CHP İzmir'de kongre süreci, üye listelerinin askıya çıkmasının ardından resmen başlarken kulisler de hareketlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce büyükşehirlerde il kongrelerinin tek bir uzlaşı adayı çıkarılarak yapılmasını istediği yönünde mesajlar vermişti. Ancak, İzmir'de bugün itibariyle ortaya çıkan tablo kesinlikle tek adaylı bir kongrenin olmayacağını gösteriyor.



KOCAOĞLU HAREKETE GEÇTİ



Bugüne kadar kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve bazı belediye başkanlarının desteklediği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın siyaset yapan ekibin desteklediği Devrim Barış Çelik'in il kongresinde yarışacağı konuşuluyordu. Ancak, şimdi Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eski Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel'in de aday çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdığı dillendirilmeye başlandı.



PEKDAŞ VE MOROĞLU İSİMLERİ



Kocaoğlu ve Yüksel'in Yücel ve Çelik arasında yaşanacak bir yarışta 3. adayın aradan sıyrılıp ipi göğüsleyebileceği hesabı yaptığı ve bu nedenle aday çıkarmayı planladığı ifade ediliyor. Bu kanadın aday olarak aylardır sahada ziyaretlerini sürdüren Konak Belediye eski Başkanı Sema Pekdaş ve eski Milletvekili Mustafa Moroğlu'nu öne sürebileceği iddiaları kulislerde dillendiriliyor.