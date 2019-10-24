Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ABD ve Rusya mutabakatlarının ardından gördüğüm manzara şöyle:



İŞTE KAZANANLAR:



TÜRKİYE: Sürecin en büyük kazananı oldu. Tehdit ve şantajlara rağmen kararlılıkla yaptığı askeri harekatın ardından ABD ve Rusya gibi iki büyük güçle masaya oturup istediğini almasını bildi. ABD'ye 'güzellikle' yaptıramadığını 'zorla' yaptırdı. Güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu yerle bir etti. 1980'lerden bu yana uğraştığı PKK'yı bitirme noktasına getirdi.

Dünyanın yükselen yeni gücü olduğunu dosta düşmana bir kez daha gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN: Güçlü liderliğini yine ortaya koydu. Sadece Türkiye'nin yeniden yükselişini sürdürmesi için değil dünya barışının sağlanması için de vazgeçilmez olduğu bir kez daha görüldü.



BÜYÜK AKTÖRLE İŞBİRLİĞİ



RUSYA: ABD gibi terörle iş tutmak yerine Türkiye ile işbirliği yapmasının semeresini aldı. ABD nüfuz kaybederken Suriye'deki gücünü daha da artırdı.

Suriye'de Akdeniz'e inme hayalini gerçekleştiren Rusya, şimdi de Ayn-el Arab, Münbiç, Tel Rıfat ve Kamışlı gibi bölgelerde etkin hale geldi.

SURİYE HALKI: PKK'nın kaçıp gitmesiyle terör örgütü tarafından malına, mülküne, özgürlüğüne el konan Suriye halkı da Türkiye sayesinde kazanmış oldu.



İŞTE KAYBEDENLER:



İSRAİL: Sürecin en büyük kaybedeni oldu. Suriye'nin kuzeyinde ABD eliyle PKK/YPG üzerinden kurmak istediği ikinci İsrail projesi yerle bir oldu. Arzı Mevud hayalleri suya düştü.

ABD: Suriye'de Türkiye yerine bir terör örgütüyle iş tutmasının bedelini ağır ödedi. Harcadığı milyarlarca dolar para ve 80 bin TIR silah hiçbir işe yaramadı.

Suriye'nin kuzeyindeki etkisini kaybetti.

Taşeronluğunu yaptığı Büyük İsrail Projesi çöktü.



PKK YOLUN SONUNA GELDİ



PKK/YPG: Büyük darbe yiyen terör örgütü Suriye'nin içlerine doğru kaçmak zorunda kaldı. Yolun sonuna geldi. Değil gücüne kavuşması artık yaşaması bile pek mümkün gözükmüyor. Bundan sonra ABD ve Siyonistlerin, PKK'nın kalıntılarından yeni örgütler çıkarmaya çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

FRANSA ve ALMANYA: Suriye'de ABD'nin gölgesinde etkin olmak istediler.

Ancak, ABD'nin safdışı olmasıyla kendileri de saf dışı oldu. Son dakikada Türkiye'ye yanaşıp güvenli bölgede yer almak istediler ancak bu istekleri reddedilince Suriye'deki hevesleri kursaklarında kalmış oldu.



MUHALEFETİN BAŞARISIZLIĞI



CHP ve MUHALEFET: Türkiye tarih yazdı ancak CHP ve muhalefetin ülkenin önemli meseleleriyle ilgili doğru düzgün hiçbir politikasının olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

CHP tabanının çok büyük kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik harekatına tam destek verirken parti yönetimi, dünyada bu harekatı istemeyen güç odaklarının ağzıyla konuştu.

CHP ve muhalefet, 31 Mart seçimlerinin ardından sağlamaya çalıştığı psikolojik üstünlüğü de tamamen kaybetti.



FETULLAH'IN İADE ZAMANI



FETÖ: Kurtuluşu için Türkiye'nin Suriye'de bataklığa saplanmasını ve Başkan Erdoğan'ın zayıflamasını bekliyordu. Ancak Türkiye'nin istediğini söküp almasıyla son umudu da söndü.

Bundan sonraki süreçte artık elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin konuşulacağı bir döneme girildi.