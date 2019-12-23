İzmir'de devam eden CHP ilçe kongreleri eteklerdeki taşların dökülmesine de vesile oldu. Belli ki, en çok taş biriktiren ise CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda olmuş... Çünkü dünkü ilçe kongresinde zehir zemberek bir konuşma yaptı ve hem ilçe hem de il yönetimine verdi veriştirdi. Kendisine destek vermediğini söylediği ilçe yöneticilerine "Nedir bu kin, bu nefret?" diye seslenen Arda'nın arada ifşa ettiği bir skandal ise, partideki çürümeyi net bir şekilde ortaya koydu.



İHALE İSTEYEN MECLİS ÜYESİ



CHP'li bir meclis üyesinin kendisinden 'çiçek' ihalesi istediğini anlatan Arda, vermeyince bu meclis üyesi tarafından hedefe konulduğunu söyledi. Arda, partinin ilçe yöneticilerine de "Vizyonumda meclis üyesine ihale vermek yok.

Çiçek ihalesini alamadığı için o kalemini kin ve nefret akan meclis üyesinin paylaşımını beğendiniz, paylaştınız. Disiplin suçu işliyor. Partiden atılması lazım.Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor.

Siz mi birleştirici olacaksınız?" sözleriyle sitem etti.

Arda, bu meclis üyesinin ismini vermedi ancak yaptığım araştırmada herkes çiçekçilikle uğraşan CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'yu işaret etti.



PARTİ İÇİ MESELESİYMİŞ



Bu yazıda ismini vereceğim için kendisine de söz hakkı tanımak istedim. Kendisini aradım ve "Başkan Arda'nın söylediği meclis üyesi sizmişsiniz. Doğru mudur?" dedim.

Ne dese beğenirsiniz?

"Evet doğru... Ancak bu bizim parti içi meselemiz. Biz kendi aramızda çözeriz, bu Yeni Asır'ı ilgilendirmez." Bunun üzerine kendisine "Peki bir belediye meclis üyesi olarak belediyeden bu şekilde ihale almaya çalışmak doğru mu?" diye sordum. Sesini yükselterek şöyle dedi: "Arkadaşım, bu parti içi mesele. Doğruyu yalnışı biz tartışırız. Yeni Asır'ı ilgilendirmiyor."



YENİ ASIR YAZAR VE YAZACAK



Kusura bakma ama ilgilendiriyor beyefendi!

Eğer ortada İzmir ve İzmirlinin hakkı varsa Yeni Asır, bunun korunması için orada olur ve gerçekleri yazar... Yazmaya da devam edecek, bunu bilin...

Başkan Arda'nın ifşa ettiği bu skandal artık CHP'de tuzun da koktuğunu gösteriyor...

Bakalım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İl Yönetimi, bu skandalın ardından gereğini yapabilecek mi? Sanmıyorum ama bekleyip göreceğiz...



TUNCAY ÖZKAN'IN HAMLESİ TERS TEPTİ



CHP'nin Bayraklı İlçe Kongresi hafta sonuna damgasını vurdu. Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın desteklediği eski milletvekili Selçuk Ayhan, ilçe başkanlığı yarışını kadın aday Pınar Susmuş karşısında kaybetti. Bunun arka planını araştırırken İzmir'de her şeyin altından çıkmasıyla meşhur Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ismine ulaştım.

Özkan ve birlikte hareket ettiği İl Başkanı Deniz Yücel, Sandal'a baskı yaparak geçmiş dönem İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve bazı isimleri, Ayhan'ın listesine yazdırınca delege buna sert tepki gösterdi ve seçimi Sandal'ın önce "Adayımız ol", ardından da "Sakın aday olma" dediği Pınar Susmuş kazandı. Kaybeden ise, Tuncay Özkan, Serdar Sandal ve Deniz Yücel oldu. Özkan ve Deniz Yücel cephesinin kaybettiği bir diğer ilçe ise, Karabağlar'dı.