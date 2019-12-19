Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden tutuklanması CHP-FETÖ ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. Bu vakayla CHP'nin 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinden bu yana FETÖ ile sık sık kesişen çizgisine yeni bir halka daha eklenmiş oldu. Tabi ki, kimse kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilemez... Bu Oğuz için de geçerli... Ancak yapılan tespitler de ortada... Oğuz, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içindeki sözde genel müdürü ve iki isimle daha defalarca görüşmüş... Hava Kuvvetleri'nin mahrem yapılanmasının sözde imamına telefon hattı bile çıkarmış ve 43 kez iletişim kurmuş, ayrıca bu kişiyle 19 kez aynı yerde bulunmuş. FETÖ soruşturmaları kapsamında adli işlem yapılan toplam 182 şahıs ile de irtibat kaydı tespit edilmiş...



FETÖ YUVASINDA YÖNETİCİ

CHP'nin belediye başkanı yaptığı bu kişi, bununla da yetinmemiş ve FETÖ'nün İzmir'deki en önemli karargahlarından biri olan İzmir Genç İşadamları Derneği'nde (İGİD) Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bile bulunmuş... Bugün İzmir iş dünyasında kime sorarsanız sorun size KHK ile kapatılan İGİD'in bir FETÖ'cü yuvası olduğunu söyleyecektir. Üstelik Oğuz, FETÖ kapsamında haklarında adli işlem yapılan şahıslardan oluşan bir şirketin kurucuları arasında da yer almış.



BABA SİZİ ARADI MI ARAMADI MI?

Bu arada Burak Oğuz'un babası Ahmet Oğuz'un da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp "Benim oğlum FETÖ'cü, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" diye uyardığı bile iddia ediliyor. Babanın bu iddiayla ilgili soruları cevapsız bıraktığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu da Oğuz'un tutuklanmasını "iftira" gibi söylemlerle geçiştirmeye çalıştı. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum... Lütfen onu bunu bırakın da sadede gelin! Baba Ahmet Oğuz sizi arayıp "Benim oğlum FETÖ'cü" dedi mi demedi mi? Bunu açıklayın... Doğruysa da, yalansa da açıklayın...



NEDEN VE NASIL ADAY YAPILDI?

Ayrıca FETÖ'cü yuvası olduğunu dünya alemin bildiği İGİD'de böyle önemli rol üstlenmiş birini Urla gibi Türkiye'nin en gözde ilçelerinden birinde nasıl ve neden belediye başkan adayı gösterdiğinizi de izah edin. Bu ismin adaylığını sizden kıramayacağınız birileri mi rica etti, nedir bu işin sırrı?

ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETMEYİN ARTIK

CHP'nin bugünkü yöneticileri ne zaman sıkışsalar hemen Ulu Önder Atatürk'ün ismini öne sürüyor. FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Oğuz da "Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet" mesajı paylaşarak cezaevine gitti! Kurduğu ve 'ulusalcı' söylemlerle büyüttüğü TV kanalını FETÖ'nün prensi Akın İpek'e milyonlarca dolara satan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın da bu işe Atatürk'ü alet etmeye çalışmasını hayretle izledik.



TUNCAY ÖZKAN ŞOV

Önceki gün CHP'lileri toplayıp Urla Belediyesi'nin önünde Burak Oğuz'un tutuklanması ile ilgili açıklama yapan Özkan, "Burası İzmir. Ve İzmir, Mustafa Kemal'in kalesi olarak kalmaya devam edecektir" ifadesini kullandı. Yahu, bu olayın Atatürk'le ne ilgisi var? Neden Atatürk'ü bu kadar istismar ediyorsunuz? Atatürk, sadece bir kesimin değil, bu ülkede yaşayan herkesin ortak değeri... Düşün artık Atatürk'ün yakasından...