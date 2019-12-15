CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir’e bu kez aday dayatması yaptı. Partinin İzmir milletvekillerinden Atila Sertel, Kılıçdaroğlu’nun “Deniz Yücel ile devam edeceğiz” dediğini söyledi. Sertel’in açıklaması dengeleri değiştirdi

CHP İzmir'deki delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri bomba bir gelişmeyle başladı. CHP'de çok uzun yıllardır örneği görülmemiş bir olay yaşandı. Genel Başkan'ın kongre sürecinde İl Başkan adayının kim olacağıyla ilgili taraf olduğu partililere ilk kez bir milletvekilince açıktan deklare edildi.



Seferihisar'daki ilçe kongresinde kürsüye çıkan İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Gelmeden önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Kendisine 'Ben hiçbir ekibe bağlı değilim, sizinle ekibim. Sizden bir şey öğrenmem gerekir. Geçen dönem şu anki İl Başkanı Deniz Yücel'e destek verdim. Şimdi ne yapacağız?' dedim. O da bana 'Aynen Deniz Yücel ile devam edeceğiz' dedi. Ben kongrede oyumu Yücel'e vereceğim" diye konuştu.



Deniz Yücel ismini veren Kılıçdaroğlu, İzmir örgütüne ilk kez bir aday dayatmış oldu.



DAHA ÖNCE TARAFSIZ

Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte aynı sözü İzmirli başka milletvekillerine de söylediği konuşuluyordu ancak bu durum ilk kez bir milletvekili tarafından partililere, hem de kongre kürsüsünden açıkça tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu, 2010'da göreve gelmesinden bu yana İzmir'deki kongre süreçlerinde hep tarafsız kalıyordu. Bu nedenle de kamu gücünü elinde bulunduran Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, kongrelere damgasını vuruyor ve istediğini il başkanı seçtiriyordu.



Kılıçdaroğlu, İzmir örgütüne ilk kez bir aday dayatmış oldu.



DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Tabii, Sertel'in bu açıklaması İl Başkanlığı için İzmir'deki dengeleri bir anda değiştirdi. Çünkü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık ve seçim sürecinde bazı uyum sorunları yaşadığı Yücel'e sıcak bakmadığı biliniyordu. Soyer kongre sürecine doğrudan karışmasa da yakın ekibi içerisinde yer alan Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, il kongresi için harıl harıl çalışıyordu. Amaçları Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in açıktan destek verdiği Deniz Yücel'e karşı aday çıkarmaktı. Hatta adaylarının da geçtiğimiz genel seçimlerde milletvekili adayı olan Devrim Barış Çelik olacağı da neredeyse netleşmişti.

Fakat Kılıçdaroğlu'nun Deniz Yücel'e desteği bu şekilde açıklanınca işler değişti.



ADAY ÇIKARMASI ZOR

Dünkü açıklamadan sonra kulislerde Özuslu ve Nalbantoğlu cephesinin il kongresinde bir aday çıkarma ihtimalinin neredeyse kalmadığı konuşuluyor. Görüştüğüm bu ekibe yakın bazı isimler de Soyer'in zaten Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir çizgide siyaset yaptığını ve CHP liderine rağmen bir adım atmayacağına dikkat çekti. Zaten bugünkü bugünkü konjonktürde CHP'de Kılıçdaroğlu'na rağmen aday çıkarmanın olmayacak duaya amin demekten farkı yok.



Tabi bu tablo, Soyer ve Yücel ilişkilerine nasıl yansır, iki isim şu an pek olmadığı şekilde uyumlu çalışabilir mi önümüzdeki süreçte göreceğiz.



Bu arada şunu da belirtelim, il kongresine daha 2-3 aylık bir zaman var. Bu da siyaset için çok uzun bir süre. Bu süreçte dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanmayacağının garantisini kimse veremez.



KOCAOĞLU GETİRDİ ÖZKAN'LA DOST OLDU

Deniz Yücel, 2018'deki ilk kongresinde dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından aday çıkarıldı. Yücel, Kocaoğlu'yla İzmir'in patronluğu konusunda kapışan Milletvekili Tuncay Özkan'ın aday çıkardığı şu anki Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile yarıştı ve ipi göğüsledi.



Ancak Yücel, Kocaoğlu tarafından seçtirilmesine rağmen parti örgütünde kullanılan tabiriyle hiçbir zaman 'Azizci' olmadı... Hatta Muharrem İnce yanlılarının olağanüstü kurultay için imza topladığı süreçte Kocaoğlu'yla ters düştü. Kocaoğlu ve ekibi imzacılara destek verirken Yücel, Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttu. Yücel, bu süreçte daha önce kendisine karşı aday çıkaran ve Kocaoğlu'yla büyük bir çekişme halinde olan Tuncay Özkan'la da yakınlaştı. Hatta 31 Mart öncesi Buca gibi bazı ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusunda Özkan'la ittifak yaptı.



Atila Sertel



SERTEL'İN TAVRI TARTIŞILIYOR

BU arada partide Atila Sertel'in Genel Başkan'la yaptığı özel görüşmeyi bu şekilde partililere açıklamasının doğru olup olmadığı tartışılıyor.

Birçok partili, "Genel başkan bu sözleri söylese bile bir vekilin ilçe kongresinde bunu dile getirmesi doğru değil. Bu işler böyle ulu orta söylenmez" değerlendirmesinde bulunuyor.