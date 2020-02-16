Elazığ ve Manisa'daki depremlerin ardından İzmir'in altından 17 aktif fay hattı geçen bir kent olduğu gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Ancak, Yeni Asır olarak günlerdir yazdığımız gibi İzmir hiçbir manada depreme doğru düzgün hazırlanmıyor. Neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor.



"ENGELLENİYORUZ" DEDİLER

Son ortaya çıkan gerçek, İzmir'in kentsel dönüşümde de sınıfta kaldığını gösteriyor.

2011-2012 yıllarını hatırlıyorum da Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP milletvekilleri ve il yönetimi sürekli belediyenin yapmak istediği kentsel dönüşüm projelerine hükümetin onay vermediğini söyler ve "Engelleniyoruz" propagandası yürütürlerdi. Nitekim Bakanlar Kurulu da 2012 yılında İzmir Büyükşehir'e Uzundere, Ege Mahallesi, Bayraklı Fuat Edip Baksı, Cengizhan ve Alpaslan Mahalleleri, Konak Ballıkuyu, Karşıyaka Örnekköy, Torbalı, Bayındır ile Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri'ni kapsayan 8 bölge için kentsel dönüşüm izni verdi. Sonuç ise tam bir fiyasko oldu.



SADECE 1000 KONUT

8 yılda bu bölgelerde dönüşümü planlanan 35 bin konuttan sadece 1000 tanesi yenilenebilmiş durumda. Evet, "Hükümet bizi engelliyor. İzmir'in beklemeye vakti yok" propogandasından sonra gelen tüm izinlere rağmen 8 yılda sadece 1000 konut inşa edilebilmiş... İnsaf yahu...

Yalnızca İstanbul Esenler'de yapılan dönüşüm bundan onlarca kat fazla...

Büyükşehir Meclisi'nin AK Partili üyesi avukat Burçin Kevser Tourchian belediyenin dönüşüm karnesini çıkardı.

Buna göre, 8 yılda sadece Uzundere ve Örnekköy'deki dönüşüm projelerinin birinci etapları tamamlanmış. 5 etap halinde yapılacak Uzundere'nin ikinci etabının inşaatı ise sürüyor. Diğer yerlerde ise, çivi bile çakılmamış.



2020 DE HAYAL KIRIKLIĞI

Tabii bu tablonun suçlusu Büyükşehir Belediyesi'nin şu anki Başkanı Tunç Soyer değil. Kendisi koltuğa oturalı henüz 10 ay oldu. Ama açık söylemek gerekirse O da hazırladığı 2020 bütçesinde bu konuda umut vaadeden bir sinyal vermedi.

Çünkü, 7.9 milyar liralık 2020 bütçesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı için ayrılan sadece 27.1 milyon lira.

Zaten bunun 6 milyon lirasının personel giderlerine harcanması öngörülüyor.



"KAMULAŞTIRMA ÖNERİSİ"

Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi, kağnı hızında iş yapmasının dışında kentsel dönüşümde nerede hata yapıyor?

Tourchian'a göre belediyenin temel yanlışı, kentsel dönüşümün tamamının 'yüzde 100 uzlaşma' ile yapılmaya çalışılması. Bu da işleri çok yavaşlatıyor.

Tourchian, belediyenin hızlanabilmesi için kamulaştırma yöntemini de devreye sokması gerektiğini vurguluyor. İstanbul Esenler ilçesinde şu ana kadar 56 bin konutun yarı uzlaşma yarı kamulaştırma yöntemiyle tamamlandığını, 60 bin konutun daha bu şekilde dönüştürüleceğini belirten Tourchian, "İzmir'deki kentsel dönüşüm yapılacak alanlar uzlaşmaya açık mı? Deprem tehlikesi bu kadar büyükken İzmir bunu bekleyebilir mi ya da beklemeli mi? Bizce beklememeli ve kamulaştırma yöntemi de devreye sokulmalı.

Çünkü İzmir'in vakti yok" dedi.



HALK SOYER'DEN BEKLİYOR

Açıkçası Konak'taki kendi çürük binasını bile depreme karşı 14 yıldır güçlendiremeyen Büyükşehir Belediyesi'nden bu işin altından kalkmasını beklemek hayal gibi ama İzmirli Başkan Soyer'den bunu talep ediyor. Kent halkı, Soyer'in belediye bünyesinde Deprem ve Afet Daire Başkanlığı kurmak için harekete geçerek attığı olumlu adımı sürdürmesini istiyor.