CHP İzmir'de bu kongrenin tartışması bitmez. 540 delegenin imzasıyla tek aday olarak girdiği seçimde sandığa giden 611 delegenin sadece 258'inin oyunu alabilen İl Başkanı Deniz Yücel'in CHP'nin yıllardır iktidarda olduğu İzmir'de örgütü yönetebilmesi artık çok zor. Peki Yücel'in meşruiyeti tartışılırken oluşan yeni il yönetimi İzmir'i yansıtıyor mu? Dün konuştuğum Menemen Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Serdar Aksoy, bu konuda çok konuşulacak çıkışta bulundu.



'HİZİPÇİLİK YAPILDI' ÇIKIŞI

Kongrede Karabağlar ve Karşıyaka ilçe yöneticileriyle sarı renkli anahtar liste hazırlayan Aksoy, kendilerine yönelik bir hizipçilik yapıldığını söyledi. Aksoy, yönetimde ağırlığı bulunan Konak, Buca, Çiğli, Bornova gibi ilçeleri kastederek, "İzmir kongresini 3-4 ilçe organize etti. Yönetim Kurulu onlardan oluştu. Biz il kongresi mi yaptık yoksa 3-4 ilçenin kongresini mi?

Diğer ilçeler yine garnitür oldu. Madem siz bunu yapacaktınız o zaman bizi niye il delegesi olarak getirdiniz? Kendiniz çalıp oynasaydınız. 200 bin nüfusu olan Menemen ve birçok ilçe yok hükmünde sayıldı.

Ancak, açık söylüyorum: Bir dahaki sefere böyle olmayacak, bir dahakine gereğini yapacağız" diye konuştu. Aksoy, son olarak "Evet seçilmiş bir yönetim var ama bu il yönetimi olduğu gibi tüm İzmir ilini temsil ediyor mu? Koskocaman bir hayır. Yeni yönetim İzmir'in tamamına hitap etmiyor" ifadesini kullandı.



İZMİR BU HIRSA DİKKAT!

CHP İl Kongresi'nde yaşanan oyunlar dehşet verici... Bu mu Türkiye'yi yöneteceği iddiasındaki zihniyet... Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile ittifak kuran İl Başkanı Deniz Yücel, sözde uzlaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hazırladığı listeyi bile göstermedi. Soyer, listeyi ancak 20.33'te bir internet sitesine sızan haberde görebildi. Yücel, bunu bir önceki Başkan Aziz Kocaoğlu'na yapabilir miydi? Aziz Bey, yıkardı ortalığı... Bu yapılan Soyer'in ılımlı tutumu ve naifliğini istismar etmekten başka bir şey değil!

Ya İzmir'in siyasi patronu olmak için elinden gelen her şeyi yapan Özkan cephesinin yaptığı şu 'uyanıklığa' ne demeli?



HEDEF NALBANTOĞLU'YDU

Soyer, kendisine yapılan oyuna ve önerdiği bazı isimlerin Yücel tarafından listeye alınmamasına rağmen tartışmayı büyütmedi ve Yücel'in listesini kabul etti ama Özkan ve ekibini bu da kesmedi. Kulislerde konuşulduğuna göre, Yücel ve Soyer'in uzlaşı listesi diye delegelere dağıtılan anahtar listenin birebir kopyasını yaptılar, aynı renk, aynı harf karakteri ve aynı sayfa dizaynıyla... Ancak, çaktırmadan Rıfat Nalbantoğlu gibi istemedikleri bazı isimleri çıkarıp kendi has adamlarını yerleştiriverdiler listeye. Amaçları, delegenin bunu uzlaşı listesi zannetmesi ve bilmeden Özkan'ın adamlarına oy vermesiydi. Soyer'in en yakın kurmaylarından biri olan ve Özkan ekibinin asıl hedefinde yer alan Nalbantoğlu belki de sırf bu yüzden kurultay delegesi olamayacak. Bunu yaptıran nasıl bir hırs, nasıl bir İzmir'i ele geçirme ihtirasıdır? İzmir bu kongrenin ardından çok ama çok dikkatli olmalı..