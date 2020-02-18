CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi partisinin iktidara geleceği belediyelerde hiçbir çalışanı işten çıkarmayacaklarının taahhüdünü verdi. Ancak, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediye, binlerce çalışanın işine son verdi.

İzmir'deki ilçe belediyelerinin bir bölümünde de çalışanlar kapı önüne kondu.

Yani seçim öncesi verilen sözün tam tersi yapıldı.



ARTIŞ DEDİ İNDİRİM BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda da "2020 yılı için asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalıdır dedik. Hangi rakamı telaffuz ettiysek önümüzdeki süreçten itibaren CHP'li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak" dedi...

İşte tam bu söylemin ardından İzmir'deki bazı CHP'li belediyelerde ücret indirimine gidildiği haberleri patladı.

Geçtiğimiz günlerde yazdım, Menemen Belediyesi seçim öncesi yapılan toplu sözleşmeyle maaşlarda ödeyemeyeceği bir artış yapıldığını belirterek, yüksek olan işçi maaşlarında indirime gitti.



CHP GENEL MERKEZİ BİLİYOR

Son olarak Gaziemir'de CHP'li Başkan Halil Arda, kendisinin törenle yaptığı toplu sözleşmeyi tek taraflı feshederek 200 memurun sosyal denge tazminatını 3 bin liradan 1100 lira civarına düşürdü.

Memurlar, dün eylem yaparak bu karara isyan etti. Bugün manşet haberimizde de bunun detaylarına yer verdik.

Benim iki belediyedeki bu maaş indirimiyle ilgili dikkat çekmek istediğim çok önemli bir nokta var...

O da, bu maaş indirimlerinin bizzat CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayıyla yapılması...



"BAŞKANLAR DİKEN ÜSTÜNDE"

Dün Başkan Arda ile telefonda konuştuk...

Arda, attığı tüm adımlarla ilgili Genel Merkez'e bilgi verdiğini, hatta bu konuyla ilgili hazırlattıkları bir yasa taslağını da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e sunduğunu ifade etti.

Arda dedi ki, "Sayıştay Temyiz Kurulu, Haziran ayında aldığı kararla belediyelere, 'Memura sosyal denge tazminatı öderken devletin koyduğu limiti aşamazsın' dedi. Bu limit ise, 1368 lira. Oysa biz 3-4 bin liralara çıkmıştık. Bu karar kanun hükmünde.

O yüzden tüm belediye başkanları şu an diken üstünde. Kıvılcımı çakan ben oldum."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi partisinin iktidara geleceği belediyelerde hiçbir çalışanı işten çıkarmayacaklarının taahhüdünü verdi. Ancak, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok CHP'li belediye, binlerce çalışanın işine son verdi.

İzmir'deki ilçe belediyelerinin bir bölümünde de çalışanlar kapı önüne kondu.

Yani seçim öncesi verilen sözün tam tersi yapıldı.



ARTIŞ DEDİ İNDİRİM BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda da "2020 yılı için asgari ücret en az 2 bin 500 lira olmalıdır dedik. Hangi rakamı telaffuz ettiysek önümüzdeki süreçten itibaren CHP'li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak" dedi...

İşte tam bu söylemin ardından İzmir'deki bazı CHP'li belediyelerde ücret indirimine gidildiği haberleri patladı.

Geçtiğimiz günlerde yazdım, Menemen Belediyesi seçim öncesi yapılan toplu sözleşmeyle maaşlarda ödeyemeyeceği bir artış yapıldığını belirterek, yüksek olan işçi maaşlarında indirime gitti.



CHP GENEL MERKEZİ BİLİYOR

Son olarak Gaziemir'de CHP'li Başkan Halil Arda, kendisinin törenle yaptığı toplu sözleşmeyi tek taraflı feshederek 200 memurun sosyal denge tazminatını 3 bin liradan 1100 lira civarına düşürdü.

Memurlar, dün eylem yaparak bu karara isyan etti. Bugün manşet haberimizde de bunun detaylarına yer verdik.

Benim iki belediyedeki bu maaş indirimiyle ilgili dikkat çekmek istediğim çok önemli bir nokta var...

O da, bu maaş indirimlerinin bizzat CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayıyla yapılması...



"BAŞKANLAR DİKEN ÜSTÜNDE"

Dün Başkan Arda ile telefonda konuştuk...

Arda, attığı tüm adımlarla ilgili Genel Merkez'e bilgi verdiğini, hatta bu konuyla ilgili hazırlattıkları bir yasa taslağını da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e sunduğunu ifade etti.

Arda dedi ki, "Sayıştay Temyiz Kurulu, Haziran ayında aldığı kararla belediyelere, 'Memura sosyal denge tazminatı öderken devletin koyduğu limiti aşamazsın' dedi. Bu limit ise, 1368 lira. Oysa biz 3-4 bin liralara çıkmıştık. Bu karar kanun hükmünde.

O yüzden tüm belediye başkanları şu an diken üstünde. Kıvılcımı çakan ben oldum."