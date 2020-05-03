Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan kutuplaşma iklimi nedeniyle toplumun bazı kesimlerinin, iktidarın yanı sıra devletin temel kurumlarına da düşman edilmesine dün bu köşede dikkat çekmiştim. Buna da son dönemde Türk Kızılay'ın kan bağış kampanyasına yönelik sosyal medyada yapılan üzücü yorumları örnek göstermiştim. Dün Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık ile görüştük. Kendisine bu olumsuz yorumları sordum. Verdiği çarpıcı mesajları sizlere aktarmak istiyorum.



"SİYASİLEŞMİŞ HUSUSLAR VAR..."

Kınık, Kızılay'ın kötü günde bu milletin düşmemesi ve devletine destek vermek için var olan ve bunun güzel örneklerini 152 yıllık tarihi boyunca sürekli veren bir cemiyet olduğunu anlatarak başladı söze... Ayrıca, Kızılay'ın sadece Türkiye'de değil dünyanın tamamında da itibarlı, dostluğu aranan ve yardımları beklenen bir kuruluş olduğunu da vurguladı. Bu nedenle Kızılay'ın da tıpkı Türk Ordusu gibi korunması gereken bir kuruluş olduğuna dikkat çekti. Bu arada "Tabii ki, herkes eleştirilebilir ama bunu yaparken veya bir bilgiyi isterken burayı yıkmak, bu değeri yok etmek ve itibarsızlaştırmak maksadıyla hareket edilmemeli" ifadelerini de kullandı.



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÇABASI!

"Maalesef maksadını aşan ifadeler, bir takım kampanyaya varan siyasileşmiş hususlar var, bu hoş değil" diyen Kınık, "Son zamanlarda rastladığımız bir kısım tavırlarla ilgili zaten devletimiz, adli makamlar gereğini yapıyor. Bunların bir kısmı bazı terör örgütlerinin Türkiye'deki birlik havasını, dayanışmayı yok etmeye yönelik sistematik çabaları. Bundan biz de nasibimizi alıyoruz" diye konuştu.



"VATANDAŞ HASSAS OLMALI"

Vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini rica ettiklerini ifade eden Kınık, "En azından eleştirdikleri konuyla ilgili Kızılay'ın ne dediğine de baksınlar. Örneğin web sitemizde piyasada dolaşan sorulara, kafalarda oluşan şeylere yönelik çok detay var. Hepimiz potansiyel olarak afetzedeyiz ve bir gün kana ihtiyaç duyabiliriz.



Konuya bu perspektifte bakılması ve dozunda bir eleştiriyle karşılanması gerekiyor" dedi.



AİDİYET SORUNU ÇEKENLER...

Bu arada sosyal medyada birçoğu sahte isimle açılan bazı hesaplardan Kızılay'ın Türkiye'de topladığı bağışlarla ülke içinde hiçbir yardım faaliyeti yürütmediği ve bunları dünyanın başka ülkelerine dağıttığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılması dikkat çekiyor. Dr.Kınık ile bunu da konuştuk. Bu iddianın doğru olmadığını ifade eden Kınık, "Tabi ki önce can, sonra canan. Biz o anlamda kendi ihtiyaçlarımıza öncelik veriyoruz.

Ancak biz, hem varlıkta hem darlıkta veren, yardım eden bir milletiz. Mesela ülkemizde 5 milyon mülteci var. Türkiye kapısını kapatsa ölecek insanlar var. Biz böyle bir asalet ve inançtan geliyoruz.



Büyük bir devlet ve milletiz, dolayısıyla 'Niye yurtdışına yardım ediyoruz?' sorusu bence aidiyet sorunu çekenlerin sorusu. Biz bundan ancak gurur duyarız" ifadelerini kullandı.



SAHİP ÇIKMALIYIZ

Evet... Türkiye için ordusu ne kadar hayati öneme sahipse Kızılay da öyle.

Kınık'ın da dediği gibi tabii ki, eleştirebiliriz ama bunu yaparken bu ülkenin değerlerini baltalamaya çalışanlara alet olmamız gerekiyor.

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