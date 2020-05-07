İzmirlinin parasının nasıl çarçur edildiğini görmek istiyorsanız geçtiğimiz dönem Yalova'daki Özata Tersanecilik firmasına yaptırılan 15 katamaran vapura bakmak yeterli. Alt tarafı Körfez'de yolcu ve araç taşımacılığı yapacak vapurlar, sanki çok gerekliymiş gibi çelikten bile kat kat dayanıklı olan ve maliyeti de bu nedenle çok daha yüksek olan 'karbon kompozit' malzemeyle yaptırıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu gemiler için geçtiğimiz dönem 117 milyon Euro ödedi. Bugünkü kur ile hesaplandığında ortaya 901 milyon lira gibi 'çılgın' bir para çıkıyor.



İZMİRLİLER SEVEMEDİ

Hadi vapurları aldık bari verim alalım... Ancak maalesef o da yok.

Bu gemilerin bir kısmı yatıyor, buna rağmen belediye ayrıca gemi kiralayıp Körfez'de çalıştıryor. Hem İzmirliler, bu yeni vapurları hiç sevemedi. Çünkü eski vapurlarda üst güvertede oturup çayınızı yudumlar, püfür püfür denizin keyfini çıkarırdınız. Şimdi bu yeni vapurlarda içeride yolculuk yapıyorsunuz. Çünkü üst katın sadece küçük bir bölümünde, o da ayakta yolculuk yapma imkanınız var.



SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

İşte bu her biri milyonlarca Euroluk vapurlar pervane arızalarından sonra şimdi de iskele ve sancak pervane şaftları arızalarıyla gündemde. Normal koşullarda ortalama 30 yıllık ekonomik ömre sahip şaftların 5 yıl gibi kısa süre içinde tek tek arıza yapması 901 milyon liralık gemilerle ilgili soru işaretlerini bir kez daha gündeme getirdi. 2019 yılı içinde 4 vapurun şaftları değiştirildi. Bu yıl içinde yapılan kontrollerde 4 gemide daha benzer sorunlarla karşılaşılması kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.



720 BİN EURO MALİYET

Bu şaftların her biri 24 bin Euro.

Diğerlerinde de beklendiği gibi aynı arıza çıkarsa 15 vapurdaki 30 şaft değiştirilecek.

Bu da 24 bin Euro'dan toplam 720 bin Euro demek. Yani 5.4 milyon lira.

Üstelik üretici firmanın belediyeye bu arızaların imalat değil kullanım hatasından kaynaklandığını ve garanti kapsamına girmediği cevabı verdiği kaydediliyor.

Yani bu paranın firmadan alınması mümkün olur mu, belli değil.



SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu skandalda bir payı bulunmuyor.

Çünkü bu vapurlar, tüm itirazlara rağmen eski Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından alındı. Ancak, Soyer'in bu skandalın hesabını sorması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi olan AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, vapurlardaki bu skandalın peşine düştü.

Çalışkan, konuyla ilgili Başkan Soyer'in cevaplaması için bir soru önergesi verdi.

Çalışkan'ın bu önergede dile getirdiği soruların bir bölümünü ben de burada kamuoyu adına soruyorum...



CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Sayın Soyer...

- Bu vapurlar ile ilgili şaftlar konusunda ortaya çıkan arızalar nelerdir? Bu arızalar kullanım hatası mı, yoksa üretim hatası mıdır?

- Üretici firma ile yapılan sözleşmeye göre bu arızaların bedeli kim tarafından karşılanacaktır?

- Şaft bedellerinin karşılanması ile ilgili belediye yetkililerince yapılan iş ve işlemler nelerdir? Firmaya yazılan ödeme talebi, firmanın cevabı, tahsil için dava açılması ya da arızalar kullanım hatasından kaynaklanıyor ise ilgili kişiler hakkında yapılan işlemler neler?