Türkiye'de en çok istismar edilen isimlerden biri de 1972'de arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la birlikte idam edilen sol hareketin öncüsü Deniz Gezmiş'tir. Onu en çok istismar edenlerin başında da CHP gelir. Hatta CHP, Gezmiş'i neredeyse CHP'liymiş gibi göstermeye bile çalışır.

Bunu Gezmiş ve arkadaşlarının ölümlerinin 48. yıldönümü olan geçtiğimiz Çarşamba günü bir kez daha gördük.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'liler yine Gezmiş ve arkadaşlarını süslü cümlelerle anma yarışına girdi. Hatta Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etti.



İDAMLARINA 'EVET' DEDİLER

"Ölüm yıldönümlerinde anmışlar, bunun neresi istismar?" diye sorabilirsiniz.

Hemen söyleyeyim... Çünkü Gezmiş ve arkadaşlarını asanların başında CHP geliyor da onun için...

Nasıl mı?

1972 yılında 3 ismin asılmasını sağlayacak yasanın çıkması için TBMM'de yapılacak oylamaya 323 milletvekili katılmıştı. Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kalıyordu. Eksik olan sayı 28'di. Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. CHP'den 30 milletvekili evet oyu verdi. 52 CHP'li de oylamaya katılmadı. Üstelik daha önce aynı yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne giden CHP, bu kararın ikinci kez kabul edilmesinden sonra yeniden AYM'ye başvurmadı. O dönemi bilenler "CHP, AYM'ye yine başvursaydı çok şey değişebilirdi" diyor.



ÖZTRAK'IN BABASI DA VARDI

Bu arada bir diğer önemli ayrıntı da Deniz Gezmiş'i anma yarışına katılan CHP'lilerin arasında Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın olmayışıydı. Çünkü, Öztrak'ın o dönem Güven Partisi'nden milletvekili olan babası Orhan Öztrak da Gezmiş ve arkadaşlarının idamına 'evet' diyenler arasındaydı. Faik Öztrak da bu anma kervanına katılsaydı, CHP istismarda artık 'nirvanaya' ulaşmış olacaktı.



TAM BAĞIMSIZLIKTAN YANAYDI

Bir de Gezmiş, yaşasaydı bugünkü CHP'yle asla aynı safta olamazdı. Çünkü Gezmiş ve arkadaşları, emperyalizmin karşısındaydı ve tam bağımsızlıktan yanaydı. Oysa CHP, bugün Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda attığı hangi adım varsa karşı çıkıyor.Örneğin Türkiye, Suriye'deki terör örgütüne yönelik harekat yapıyor buna ilk itiraz eden CHP oluyor. Libya'daki iç savaşta emperyalist devletlere karşı adımlar atıyoruz ancak CHP, Atatürk'ün de bir dönem Libya'da savaştığını unutarak buna karşı çıkıyor.



DİZ ÇÖKMEMİZİ İSTİYORLAR

Bunun daha onlarca örneği sayılabilir.

En günceli de şu IMF meselesi. Bugünlerde yine Türkiye'nin IMF önünde diz çöktürülmesi için uğraşılıyor. CHP de IMF lobisinin başını çekiyor. Babası Deniz Gezmiş'in idamına 'evet' diyen Faik Öztrak'ın daha geçtiğimiz aylarda IMF heyetiyle bir otelde yaptığı gizli toplantı hafızalarda tazeliğini koruyor. CHP'nin IMF sevgisi o boyuta vardı ki, CHP lideri Kılıçdaroğlu daha geçtiğimiz günlerde korona virüsle mücadele konusunda Türkiye'nin IMF'ten kaynak alması gerektiğini bile söyledi. Deniz Gezmiş yaşasaydı, bugün Türkiye'nin IMF önünde diz çökmesine karşı çıkanların en başlarında yer alırdı. O yüzden kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın...