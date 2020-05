Türkiye'nin en güzel kenti İzmir, bir dönem ülkenin öncüsüydü. İstanbul en kalabalık kent olsa da her şeyin ilkini İzmir yapardı. İzmir'in o günlerine dönmesi ve yine Türkiye'nin imrenerek baktığı güzel işler ve yatırımlarla gündeme gelmesi hepimizin özlemi.

Ancak, maalesef olmuyor işte...

Alın size, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' etrafında yaşanan tartışmalar...

Komisyonla ilgili öyle işler yapılıyor ki ister istemez tartışma konusu oluyor...



ÖNCE İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Önce ne gerek varsa, 'Kadın Erkek Eşitliği' ismiyle kurulan komisyonun ismi, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' olarak değiştirildi.

Ardından komisyon, CHP'li üyelerin talebiyle LGBTİ renkleriyle birebir aynı renklerin kullanıldığı bir logo belirledi. Bunun üzerine bir de Başkan Tunç Soyer'in daha göreve gelir gelmez 'LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü' imzalaması eklenince tartışmaların fitili ateşlendi. AK Partililer, sert açıklamalarla komisyondan istifa etti.



ŞİMDİ DE 'YILDIZ' TARTIŞMASI

CHP'li 6 üyeden oluşan komisyon, korona virüsle mücadele ettiğimiz ve her gün onlarca vatandaşımızı yitirdiğimiz şu günlerde yine tartışılacak bir adımla gündemde.

6 üye 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, işletme, kurum, kuruluş ve STK'lara İzmir Büyükşehir Yıldızı verilmesi' talebiyle belediye meclisine bir önerge sundu. Bu da komisyonla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Meclisin AK Partili üyesi Hüsnü Boztepe, bu yıldızın da LGBTİ renkleriyle süsleneceği duyumunu aldıklarını ifade ederek, önergede yer alan kafa karıştırıcı maddelere dikkat çekti.



"3. TUVALET Mİ İSTENİYOR?"

Bu yıldız için konulmak istenen kriterler arasında 'Tuvaletlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun tasarımlara yer verilmesi' gibi bir madde yer aldığını belirten Boztepe, "Kadına yönelik şiddete karşı süslü cümlelere yer verdikleri ifadelerin içine öyle maddeler yerleştirmişler ki, anlamak mümkün değil. Acaba CHP'liler işyerlerinde kadın-erkek tuvaletlerinin yanında 3. bir tuvalet yapılmasını mı istiyorlar? Ya da kadın ve erkek tuvaletlerinin içinde yer alan engelli tuvaletlerine benzer farklı tuvalet bölümlerinin eklenmesini mi talep ediyorlar? CHP'liler bizi aydınlatsın" açıklamasında bulundu.



BU İDDİA ÇOK KONUŞULUR

Boztepe'nin bu iddiaları kentte gündem oldu. Dün görüştüğüm AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tartışmayı yeni boyuta taşıyacak bir iddiayı gündeme getirdi. Hızal, "Tunç Soyer, bu tarz adımlarla göreve geldikten sonra imzaladığı o protokolün gereğini yerine getiriyor. Kadına şiddete yönelik LGBTİ sözleşmesini aşama aşama hayata geçiriyor. Bunun kadına şiddet üzerinden gündeme getirilmesi işin sadece kılıfı" ifadelerini kullandı.



İZMİR BUNU HAKETMİYOR

İzmir, herkesin birbirinin yaşam tarzına saygı duyduğu bir şehir. Ancak siz böyle bir şehirde bazı şeyleri gizli gündem ile dayatmaya çalışırsanız bu gerçekten hoş olmaz, hoş da karşılanmaz. İzmir bu tür tartışmalarla gündeme gelmeyi haketmiyor. O nedenle komisyonun bu tartışmaları yeniden alevlendirecek adımlarda ısrar etmemesi gerekiyor.

Şu salgın günlerinde vatandaşı desteklemeye yönelik yaptığı olumlu işlerle konuşulmak yerine bu tartışmalarla gündeme gelmek en başta Başkan Soyer'in kendisine zarar veriyor.