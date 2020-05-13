İzmir, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılığıyla bilinen ve bu özelliğiyle ön plana çıkan bir şehir...

Ancak, maalesef içinden çıkan bazı meslek örgütü yöneticileri İzmir ve İzmirlinin bu temel özelliklerini yansıtmayabiliyor.

Bunların başında da İzmir Barosu yönetimi geliyor... Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi avukatlar ne zaman baro yönetimine gelse maalesef, Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılıkla bağdaşmayan işler yapılıyor.



TÜRK BAYRAĞINI KALDIRDILAR

Çok değil, 9 yıl önceydi...

Sonradan CHP'den Konak Belediye Başkanı olan Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi Sema Pekdaş'ın yönetimindeki İzmir Barosu, ilk icraat olarak kurumun yayın organının logosundan Türk Bayrağı'nı kaldırdı. Aynı Pekdaş, baro başkanlığı gibi çok önemli bir görevde bulunurken çıkıp, "Yargıda ne Atatürk, ne Türk Bayrağı, ne türban..." çıkışında bile bulundu.



ATATÜRK'Ü KAPATTILAR

İzmir Barosu'nun 2014 yılındaki genel kurulunda ise, Çağdaş Avukatlar Grubu adayının seçim broşüründe Atatürk'ün fotoğrafının başınının kapatılması olay oldu. Aynı genel kurulda bu adayı destekleyenlerin "Biji Apo", "Kahrolsun T.C." şeklinde sloganlar attığı yönündeki iddialar basında manşet oldu...

Neyse ki, o genel kurulda seçilen Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Aydın Özcan oldu.

Seçildikten sonra ilk iş olarak Anıtkabir'e giden Özcan başkanlığındaki baro yönetimine, orada karşılaştıkları İstanbul Barosu Başkanı'nın "Nihayet Anıtkabir'in yolunu bilen bir İzmir Barosu yönetimi geldi" demesi hala hafızılarda...



İLK İŞLERİ 'DEMİRTAŞ' OLDU

İki dönem yönetimde kalan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, 2018'deki son genel kurulda bölününce Çağdaş Avukatlar Grubu tekrar başa geldi. Yeni Başkan Özkan Yücel ve ekibi ilk iş olarak ne yaptı dersiniz?

Çıkıp "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' istedi.

Üzerine de Türkiye, ne zaman Suriye'de palazlanan terör örgütü PKK'ya yönelik harekat yapsa ilk karşı çıkan bunlar oldu.



O HAKİME DESTEK VERDİLER

En son Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız 23 Nisan'da ise, PKK'nın uzantısı HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı'nı etkinliklerinde konuşturdular.

Böylece daha birkaç yıl önce kendilerini PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırılarından koruyan kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'in kemiklerini sızlattılar.

İzmir Barosu yönetimi şimdi yine bir skandalla gündemde...

Şaşırtmadılar ve terör örgütü DHPKC'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK tarafından soruşturma başlatılan Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'a destek mesajı yayınladılar.



KİRAZ'IN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR

Nasıl 23 Nisan'da Fethi Sekin'in kemiklerini sızlattılarsa bu mesajlarıyla da birkaç yıl önce DHKP-C'li teröristler tarafından görevi başında katledilen Cumhuriyet'in şehit savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın kemiklerini sızlattılar.

Bu ülkede eleştiri de muhalefet de tabii ki olacak... Sivil toplum kuruluşları da demokrasiye katkı sunacak. Ancak herkes önce terörle arasına mesafe koymasını bilecek...

Bu baro yönetimi, maalesef bu çıkışlarıyla Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlı olan ve terörün her türlüsüne karşı çıkan İzmir'e yakışmıyor...