İzmir'de pazartesi günkü Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda suya yüzde 11.76 zam yapıldı... CHP'li Meclis Üyesi Bülent Sözüpek çıktı ve "Bu yapılan zam değil düzenlemedir" diye 'tevil götürmeyecek' bir açıklama yaptı.

İzmirli daha bu zammın şokunu yaşarken Büyükşehir Belediyesi, şimdi de toplu ulaşımda ikinci ve sonraki binişleri ücretsiz hale getiren 90 dakika uygulamasını değiştirerek zam yapma kararı aldı.



İNDİRİM GÖRÜNÜMLÜ BİNDİRİM

Buna göre görünürde ilk binişte yüzde 10 indirim yapılırken 2. ve 3. binişlerde ise, 50'şer kuruş ücret alınacak. Yani 10 kuruş indirim yaparak 90 kuruş zam yapma cinliği var ortada. Buna 'indirim' görünümlü 'bindirim' de diyebiliriz.

Doğal olarak da İzmirli buna isyan etti.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Başkan Soyer de çetrefilli formüllerin arkasına saklanarak yaptıkları bu zammı şirin göstermeye çalıştı.

Neymiş, 90 dakika kalıyormuş, hatta ve hatta 120 dakikaya uzatılıyormuş.



4.'YE BİNECEK KAÇ KİŞİ VAR?

Sayın Başkan!

Şimdi sizin bu söylediğiniz laf mı Allah aşkına!

Siz bütün ulaşımı aktarmalı sistem üzerine kurmuşsunuz. Uzun hatları kaldırmışsınız.

Aktarma yapmadan gidebileceğiniz yer neredeyse kalmamış. Durum böyleyken İzmirlinin ikinci ve üçüncü binişlerine 50 kuruş ücret koymuşsunuz.

Yani buz gibi zam yapmışsınız sonra da çıkıp bu zammı şirin göstermek için 90 dakikayı 120 dakikaya uzattığınızı söylüyorsunuz.

İzmir'de ücretli 3 aktarma yaptıktan sonra 120 dakika içinde 4. kez veya daha fazla aktarma yapan kaç kişi var Allah aşkına!



KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİLİ

Hem yaptığınız açıklama kendi içinde bile çelişkili...

Bir yandan "Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetler toplu ulaşımın mevcut şekliyle devamını olanaksız hale getirmiştir" diyorsunuz. Yani bu zammı maliyet artışlarını karşılamak ve gelir elde etmek için yaptığınızı söylüyorsunuz. Diğer yandan ise, İzmir'in yüzde 63'nün bu düzenlemeyle daha ucuza ulaşım olanağı bulacağını söylüyorsunuz. İzmirlilerin yüzde 63'ü daha ucuz ulaşım yapacaksa sizin geliriniz artacağına azalacak demektir. Hani siz bu zamla artan maliyetleri karşılayacaktınız.

Sayın Başkan!

Bal gibi zam yaptınız işte, bir de bizimle dalga geçmeyin lütfen!



ÖZKAN'IN ESKİ FORSU KALMAZ

CHP'de delegeden çizik yiyip Parti Meclisi'ne giremeyince Genel Başkan Yardımcılığı koltuğundan olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından başdanışmanlığa getirildi. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle anahtar listesinde yer verdiği Özkan'a karşı operasyon yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da "Patron benim" mesajı vermiş oldu. Özkan'ın İzmir'deki ekibi sevinç içinde... Tabii haklılar... Özkan sade bir milletvekili olarak kalsa İzmir siyasetinde kısa süre içerisinde silineceklerdi.



PATRONLUK DEVAM EDEMEZ

Ancak, Özkan'ın başdanışmanlığa getirilmesi eski günlerin aynen devam edeceği anlamı da taşımıyor. Siyaseti bilen herkes hemfikirdir ki, CHP'de üst düzey siyaset Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nda yapılır. Siz eğer oralarda yoksanız başdanışman da olsanız eski forsunuz kalmaz. Başdanışmanlık sıfatıyla İzmir'in patronluğunu elinizde tutamazsınız!