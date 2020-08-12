İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için tanıdığım kadarıyla zarif bir insan diyebilirim. Ancak, zarif olmak iyi belediye başkanı olmaya yetmiyor... 10 yıl başkanlık yaptığı Seferihisar Belediyesi'nin hali ortada. Soyer, belediyenin bütün gayrimenkullerini sattı ama bıraktığı borç yüzünden belediye bataklık içinde çırpınıyor. Çalışanlarına aylardır maaş ödeyemiyor. Soyer hemen hemen hepsini sattığı için nakde çevirecek gayrimenkul de bulamıyor.

Peki Soyer'in şimdiden 2. döneme talip olduğu Büyükşehir Belediyesi'nde durum ne? Maalesef Büyükşehir de hızla Seferihisar gibi olma yolunda ilerliyor...

Soyer, Seferihisar'da yaptığı gibi Büyükşehir'i de satış ve borç sarmalına sokmuş durumda...



SATIŞLARDA YÜZDE 753 ARTIŞ

Büyükşehir'in gayrimenkul satışları Soyer'le birlikte patladı. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 14 milyon 783 bin liralık gayrimenkul satışı yapan Büyükşehir'in bu yılın aynı döneminde 111.3 milyon liralık mülk sattı. Yani Soyer'le birlikte satışlarda yaklaşık yüzde 753'lük bir artış yaşandı.

Belediye her gün bir şey satıyor. En son 59 gayrimenkulünü daha satışa çıkardı.



BORÇLANMA DA KATLANIYOR

Diğer yandan borçlanma da hızla artıyor.

Büyükşehir'in kendisi ve iştirakleri hariç bu yılki net dış borçlanma hedefi 756 milyon liraydı. Oysa Büyükşehir, daha bu limiti aştı. İlk 6 ayda 820 milyon 340 bin TL net dış borç aldı. 2019 yılı sonundaki İZSU, ESHOT ve şirketleriyle birlikte 6 milyar 518 milyon liraya ulaşan belediye-nin borcunun, 2020 sonunda toplam 9.5 milyar TL'yi aşması bekleniyor.



HEM ZAM HEM BORÇ

Soyer bir yandan gayrimenkul satıp borç alırken diğer yandan da zam yapıyor.

Hatta son olarak su konusunda olduğu gibi hem zam yapıyor hem de borç alıyor.

Önceki akşamki mecliste alınan kararla İzmir'de suya yüzde 11.76 zam yaptı. Bu zamla birlikte İZSU'nun 8 ay içinde yaptığı toplam zam bugün manşetimizde de vurguladığımız gibi kümülatif olarak yüzde 38.1'i buldu. Soyer, aynı meclis toplantısında ayrıca İZSU için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin euro daha kredi kullanmak için onay aldı. Diğer yandan 2019 yılında belediyenin düzenlenen konserlerde sadece sanatçılara ödediği paranın 5.2 milyon lira olduğunu da belirteyim. Başta da dediğim gibi birileri Soyer'i frenlemezse maalesef adım adım Seferihisar Belediyesi'nin düştüğü bataklığa doğru ilerliyoruz...

Benden bir kez daha uyarması...



PARALARI SU GİBİ HARCAMAYA DEVAM

Su zammından bahsetmişken şuna bir kez daha dikkat çekmeden olmaz: Başkan Soyer, seçim öncesi "İzmir'i içilebilir musluk suyuna kavuşturacağız" demişti. Şu an İzmir'de musluktan akan su içilebilir mi, sağlıklı mı pek emin değilim ancak şurası kesin ki Büyükşehir Belediyesi'nde musluk suyu içilmiyor. Vatandaşın suyuna 8 ayda yüzde 38.1 zam yapan Büyükşehir, diğer yandan 'şişe suya' astronomik ücretler ödüyor. Kendi rakamlarına göre belediye, bu yılın ilk 6 ayında sadece su alımı için tam 11 milyon 58 bin TL ödedi. Bunun üzerine de 29 milyon 363 bin TL'lik içecek aldı. Bir yandan satıp bir yandan borçlanılırken diğer yandan İzmir'in parası su gibi harcanmaya devam ediyor...