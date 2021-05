İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugünlerde kafasına geçirdiği sekiz köşe kasketi çıkarmıyor. Her yerde bu kasketle poz veriyor. İzmir Köy-Koop Başkanı olan eşi Neptün Soyer ile sözde İzmir tarımının hamisi geçiniyorlar ya... İşte o kasketle de bu imajını pekiştirmeye çalışıyor. Tabii yerseniz... Peki, Başkan Soyer'in tarım politikası gerçekten çiftçinin dostu mu, yoksa her şey gösterişten, şovdan mı ibaret?

ORTAYA BİRDEN ŞİRKET ÇIKTI

Şu şirket konusu her şeyi özetliyor aslında... Bugünkü haberimizde de okumuşsunuzdur... Soyer, seçim öncesi rakipleri için "Onlar şirketten anlar biz kooperatiften" diyerek üreticiden oy devşirmeye çalışıyordu. Mitinglerde üreticiye, "Onlar sizi tarım işçisi haline getirecek, ben sizi toprağın bereketine ortak yapacağım" diyordu. Soyer şimdi tarımsal faaliyetler için BAYSAN şirketini devreye soktu. Diyor ki, "Tarımda lojistik, işleme ve markalaşma çalışmalarını BAYSAN A.Ş üzerinden yapacağız"... BAYSAN A.Ş, Bayındır'da 65 milyon liraya süt işleme, Bergama'da 15 milyon liraya meyve kurutma ve paketleme, Ödemiş'te de on milyonlarca liraya et işleme tesisi kuruyormuş...

PEKİ ÜRETİCİYE NE KALACAK?

O zaman adama sormazlar mı "Dediğin gibi lojistik, işleme ve markalaşmayı BAYSAN A.Ş. yapacaksa üreticiye ne kalacak?" diye... Cevap belli: Tarlada çalışmak... Yani çiftçi, işçi gibi çalışacak ve ürettiğini belediyeye verecek... O da şirket üzerinden paketleyip satacak. Anlayacağınız kaymağı BAYSAN A.Ş yiyecek. Soyer de diğer belediye şirketlerinde yaptığı gibi BAYSAN A.Ş'yi de çiftlik gibi kullanacak, eşini dostunu bu şirkete dolduracak. Üretici BAYSAN'a adeta işçilik yapacak, Soyer de sefasını sürecek.... Oh ne ala memleket!..

GÜNEL DURDURULAMIYOR! ÖNCE KİEV... SONRA DUBAİ!

Hayat, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'e güzel! Türkiye'de insanlar 17 gündür evlerinden çıkamıyor ama O, maşallah ülke ülke geziyor. Günel, yanına CHP'li meclis üyelerini de alıp Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen turizm fuarına gitti. 3 günlük fuar için neden 6 günlük bir program yaptığının sırrı da henüz ortaya çıkmadı... CHP'li Başkan, şimdi de beraberindeki CHP'lileri Kuşadası'na geri gönderirken, kendisi Kiev'den uçağa atlayarak soluğu Dubai'de aldı.

MAAŞLARIN TAMAMI YATMADI

Edindiğim bilgilere göre Günel, Dubai'deki Arabian Travel Market Fuarı'na katılacak. Dubai'den de Salı günü dönecek. Dubai'deki fuara Kuşadası dışında Türkiye'den başka bir belediyenin de katılmadığını öğrendim. Kiev'de de bir Alanya Belediyesi varmış, onun da başkanı gelmemiş... Ne diyelim! Umarız, bu seyahatlerin ilçe turizmine katkısı olur... Gerçi bu arada belediye bünyesindeki Personel A.Ş. işçilerinin Nisan maaşları henüz tam olarak yatırılmamış ama bu Başkanın ülke ülke gezmesine engel değil tabii...

DUYARSA O'NU DA TUTAMAYIZ

Bu arada şunu da söyleyeyim: Günel'in bu seyahat performansı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kıskandırır. Soyer, en çok gezen belediye başkanlarından biriydi. Seferihisar Belediyesi'nde turizm imarlı kamu mülklerini satıp geziyordu. 10 yılda 178 kez yurt dışı seyahati yaptığı bile söylendi. Huylu huyundan vazgeçmez misali, Büyükşehir Belediye Başkanı olunca da seyahatlerine ara vermedi. Soluğu yine sık sık yurtdışında aldı. Ancak işin içine pandemi süreci girince Soyer aylardır yurtdışına gidemedi. Şimdi partilisi Günel'in böyle ülke ülke gezdiğini duyunca Soyer'i de buralarda kimse tutamaz gibi geliyor!