Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, çok ilginç bir portre çiziyor... Bir bakıyorsunuz, tartıştığı mahalle muhtarına "Kısa kes, haddini bil" diye posta koyuyor. Bir başka gün sözünü beğenmediği bir vatandaşa "Hoşt" diyor.

Bu arada yılbaşında belediye tesisinde ürettirdiği hindi dolmayı 395 liraya bizzat kendi sosyal medya hesabı üzerinden pazarlıyor.

Belediyenin halk ekmek fırınında Karakılçık buğdayından ürettirdiği 1 kiloluk ekmeği de 17.5 liraya 'halk ekmek' diyerek satıyor. Bu arada çocukluk arkadaşı Levent Veryeri'yi kanunda yeri olmamasına rağmen "korsan başdanışman" ilan ediyor.



TARLADA ENGİNAR ŞOV

Oran, şimdi de ilçede başlattığı 'enginar' atağıyla gündemde...

Hatta tarlaya girip enginarları bizzat kendisi topladı ve söz verdi: "Sakız enginarı tarlada kalmayacak." Üzerine, "Karaciğer ve kalp dostu sakız enginarımız pandemi nedeniyle maalesef üreticilerimizin elinde kaldı.

Bu süreçte ürünlerin yurt içinde pazarlanması gerekiyor. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Üreticilerimiz, akıttıkları alın terinin karşılığını mutlaka alacaklardır" diye de ekledi.

Ben de bunları okuyunca "Helal olsun" dedim... Ancak...

Ardından bazı okurlarımız Başkan Oran ile belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlandığını söyledikleri bir afiş gönderdiler.

Çeşme Belediyesi şirketi Çeştur'a ait afişte 100 adet enginarın 275 liraya satıldığı belirtiliyordu. Ayrıca kapıya kadar da teslimat yapılacağı belirtiliyordu. Yani belediye tanesini 2.75 liraya satıyordu.





2.75 LİRADAN PAZARLAMA

Okuyucularım da "Belediye üreticiden enginarı çok daha düşük fiyata alıyor ve üzerine büyük bir kar payı koyuyor.

Burada pazarda bile 5 tanesi 10 liraya, yani tanesi 2 liraya satılıyor" diye konuştu.

Ben de bunun üzerine Oran'ın enginar tarlasına da beraber girdiği Belediyenin Tarım ve Hayvancılık Proje sorumlusu olan Kazım Akyüz'ü aradım ve doğrudan "Siz bu enginarları üreticiden kaça alıyorsunuz?" diye sordum.

"10'dan fazla üreticiden alım yapıldı.

Sıradan küçüğünü, büyüğünü, ne var ne yok yenilebilecek şekilde olanları, 1 liraya alınıyor" dedi.

Ben de söz konusu afişe dikkat çekerek, "1 liraya alıp 2.75 liraya mı satıyorsunuz?" dedim.

Bunun üzerine Akyüz farklı şeyler söylemeye başladı. "O enginarların alım fiyatı farklı. Ama ben bilmiyorum. 2 liradan aşağı değildir. Onlar seçme.

Şirket tabi ne kadar kar payı koyuyor bilmiyorum. Küçük bir miktar koyuyordur. Buradan farklı bir şeyler çıkarmaya çalışanlar oluyor" dedi.



"ÖĞRENİP DÖNECEĞİM" DEDİ

Ben de okuyucularımızın da böyle şikayetleri olduğundan bahsedip, "Siz tanesi 2.75 liraya sattığınız enginarları kaça alıyorsunuz? Onu söyleyin de doğrusunu yazalım" dedim.

"Tamam öğrenip size döneceğim" dedi ama bir daha ne aradı ne de sordu...

Ardından o afiş de sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum.

Bir şeyi de doğru düzgün yapın...

1 lirayı alınan enginarın üzerine yüzde 175 kar payı koyarak pazarlamak da ne oluyor?

Siz üreticiyi korumaya mı çalışıyorsunuz para kazanmaya mı? Bu mu sizin halkçılığınız?