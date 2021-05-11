Bugün içim içime sığmıyor!... Çok heyecanlıyım. Çünkü, bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent için eşsiz bir icraatı konusunda tarihi adım atılacak!

Evet... İlk olarak Yeni Asır'ın duyurduğu ve ardından Türkiye gündemine oturan Tunç Soyer'in "heykel sayma" ihalesinde bugün final var. Açık olarak yapılacak ihalede teklifler bugün 11.00'e kadar alınacak. "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" adı altında gerçekleştirilen ihalede talipliler, tekliflerini internet üzerinden verecek. Böylece koni dizme ihalesi ve sağlam haldeki kaldırım babalarının değiştirilmesinin ardından tarihi bir icraat daha resmen hayat bulacak!



ANTİN KUNTİN İŞLER PEŞİNDE

Başkan Soyer, dün katıldığı TV programında halkın ekonomik durumuyla ilgili karamsar bir tablo çizmeye çalıştı. Soyer, "Her gün en az 4-5 intihar mesajı alıyorum. Belediyeye iş başvurusu yapan kişi sayısı 225 bini buldu" dedi.

Böyle diyen kişiye şu sorulmaz mı?

Madem durum böyle, sen niye gidip hala heykelleri saydırıp tek tek fotoğraflarını çekmek gibi 'antin kuntin' işlerle uğraşıyorsun? Ne acelesi var? O işe harcayacağın yüzbinlerce lirayı ihtiyacı olanlara aktar. Ama yok... İlla heykelleri saydıracak. Ne bitmez tükenmez heykel sevginiz varmış böyle!



KORSAN DANIŞMAN İÇİN ÖNEMLİ SORULAR...

Yeni Asır olarak Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ın ilçe belediyelerinde 'danışman' kadrosu olmamasına rağmen çocukluk arkadaşı Levent Veryeri'yi 'korsan' bir şekilde 'başdanışmanı' ilan ettiğini manşetten haber yaptık. Nitekim ilçede faaliyet gösteren Başak Yasemin Kumaş'ın başkanlığını yaptığı Ekinoks Çevre ve Kültür Derneği'nin konuyla ilgili CİMER'e yönelttiği soruyu Belediye Hukuk İşleri Şefliği, "Levent Veryeri 9 Aralık 2019 tarihinden itibaren başkan danışmanıdır.

Ayrıca yüksek inşaat mühendisi ve alanında uzman bir kişi olarak 2004-2009 dönemi belediyemiz yönetiminde Meclis ve İmar Komisyonu üyeliği yapmıştır" şeklinde yanıtladı. Yani 'korsan danışmanlık' resmi olarak ilan edildi.

Belediyede şu an bütün imar işlerinin Veryeri'den geçtiği konuşuluyor. İşte işin en önemli noktası da bu. Çünkü Kumaş'ın verdiği bilgiye göre, ilçede yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren ve yüzlerce lüks villa üretimi yapan Veryeri İnşaat'ın sahipleri Veryeri'nin amcası ve kuzenleri oluyor...

Bu noktadan hareketle Başak Yasemin Kumaş, belediyeye işin bam teline dokunan çok kritik sorular yöneltti. CİMER aracılığıyla belediyeye yöneltilen sorulardan bazıları şöyle:

● Veryeri İnşaat, Levent Veryeri'nin İmar Komisyonu üyesi görevi üstlendiği 2004 yılından günümüze Çeşme'de kaç adet lüks villa imal etmiştir?

● Veryeri İnşaat imalatlarının kaçı, Levent Veryeri'nin komisyonla birlikte İmar Planı ve Plan Tadilatı yaptığı alanlarda yer almaktadır?

● Veryeri İnşaat'ın ilçede kaç adet yapı kayıt belgesi almış ve kaçının yapı kayıtları iptal edilmiş bulunmaktadır?

● 2019'dan beri 'Başkan Danışmanı' sıfatı ile görev yapan Levent Veryeri bu iptallerden haberdar mıdır?

● Söz konusu Veryeri İnşaat imalatları konusunda yapı kayıt iptali süreci yaşanmış ise Levent Veryeri, belediyeyi ve başkanı ne şekilde yönlendirmiştir?

İdari yaptırımlar yürürlüğe konmamış ise gerekçesi nedir?

Evet... Ekrem Başkan...

Bu konularla ilgili ilçe halkı ve İzmirlileri bilgelendirmenizi bekliyoruz.