Çeşme ve Alaçatı İzmir'in gözbebeği...

Kent turizminin belkemiği...

Ancak maalesef son yıllarda sık sık üzücü olaylarla gündeme geliyorlar...

Her yaz bir sürü kriminal olay meydana geliyor... Suç örgütleri ilçeye dadanmaya çalıştığı için 2018, 2019, 2020 yazlarında çeşitli çete operasyonları yapıldı. Ayrıca 2019 yazında ünlü bir kulüpte garsonlar, bir müşteriyi dövdü. Geçtiğimiz yaz da Momo Beach isimli mekanda Ukraynalı bir modelin dayak yemesi olayı Türkiye gündemine damgasını vurdu. Öte yandan yine geçtiğimiz yaz Limon Beach'te olaylar yaşandı. Hatta geçtiğimiz yıl olaylar üst üste gelince "Alaçatı Teksas'a döndü" başlığıyla haberler bile yapıldı.



26 GÜNDE İKİ CİNAYET

Alaçatı ve Çeşme'de bu yaz da maalesef sakin geçmedi. Daha 26 gün önce ünlülerin mekanı Atiye'nin girişinde biri öldürüldü. Önceki akşam da yine Alaçatı'daki bir eğlence mekanı önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçaklandı ve yaşamını yitirdi. Bu dehşetin ayrıntılarına bugün manşet haberimizde yer veriyoruz... Olayın görüntüleri tüyler ürpertici... İki grup birbirine giriyor ve kimse müdahale etmiyor. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. İzlendikçe de Çeşme ve Alaçatı yara alıyor.



İMAJINA ZARAR VERİYOR

Art arda iki cinayetle tabii ki, koskoca Çeşme ve Alaçatı tamamen karalanamaz ancak ilçenin ve gözde tatil beldesinin her yaz bu tür üzücü olaylarla gündeme gelmesine bir son verilmesi gerekiyor. Neticede bu tür kriminal olaylar Çeşme ve Alaçatı'nın imajına büyük darbe vuruyor.

Eğlence mekanlarındaki bu tür olayların önü alınmazsa Çeşme'de huzur kalmaz.

Çeşme'yi bu olaylardan temizlememiz, ülke ve dünyaya 'huzurun merkezi' olarak sunmamız şart. Çeşme ve Alaçatı, son yıllarda parlayan yıldızını ancak bu şekilde daha da parlatır.



GÜMRÜKÇÜ VE ARDA'NIN PAZARLIK FİYASKOSU

Önümde biri Gaziemir'den biri de Çiğli'den olmak üzere belediyelerin 'pazarlık' yani davet usulü ile yaptığı iki ihalenin sonuç belgeleri duruyor. Baktıkça hayret ediyorum.

Gaziemir Belediyesi, 4 Ocak 2021'de 3 ay için vatandaşlara yeni doğan bakımı, evde bakım hizmetleri ve hasta nakil ambulansı hizmeti alımı için ihaleye çıkmış.

Bu iş için 624 bin 846 lira yaklaşık maliyet belirlemiş. İhalenin tek katılımcısı ise, İstanbullu GSM Medya Organizasyon şirketi olmuş. Kağıt üzerinde pazarlık yapılmış ve ortaya çıkan rakam 649 bin 545 lira... Yani firma, belediyenin belirlediği muhammen bedelden daha yüksek bir fiyata ihaleyi kazanmış.



SADECE KÜSURAT ATILMIŞ

Çiğli Belediyesi ise geçtiğimiz 2 Haziran'da "gateaway sistemi" alımı için pazarlık usulüyle yani davet usulü ihaleye çıkmış. Yaklaşık maliyet ise, 399 bin 666 lira 67 kuruş olarak belirlenmiş.

İki katılımcı firma ile pazarlık yapılmış.

Bu pazarlıklar sonucu İstanbullu LCR Endüstri A.Ş, 399 bin lira bedelle ihaleyi kazanmış. Yapılan çetin (!) pazarlıklar sonucu muhammen bedelden sadece küsurat atılabilmiş. Bu nasıl pazarlık yapmak böyle?... Neresinden baksan ikisi de fiyasko...