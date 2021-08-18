İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz Cuma günkü gündem maddelerine bakanlar gözlerine inanamadı.

Çünkü gündemin hem de ilk maddesinde Kemeraltı bahanesiyle yapılması planlanan öyle bir yurtdışı gezi programı vardı ki, inanılır gibi değildi... Buna göre, içlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ile ona bağlı Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Funda Erkal Öztürk'ün de yer aldığı toplam 33 bürokrat, 6-8 kişilik gruplar halinde 5'er gün İspanya'nın Valencia, Barselona, Portekiz'in Porto, Lizbon, Yunanistan'ın Atina, Rusya'nın St. Petersburg ve İtalya'nın Venedik kentini gezecekti. Tüm masraflar da belediye kasasından karşılacaktı. Gerekçe de "Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı" projesi için bu kentlerdeki örnekleri incelemek olarak gösteriliyordu.

SOYER SON ANDA ÇEKTİ

Tabii, bu maddeyi görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı. Kendisi de yurtdışı seyahatleriyle ünlü olan Başkan Tunç Soyer bile bu maddeye inanamadı! Aldığım bilgiye göre, Cuma günü şehir dışında olan Soyer, bürokrasiden meclis gündemi kendisine gelince "Bu kadar kalabalık ve 7 şehri kapsayan bir gezi programı tepki alır" düşüncesiyle bu maddeyi son anda geri çekme talimatı verdi ve bu madde mecliste oylanmadı. Programın önümüzdeki günlerde daha az katılımlı ve meclis üyelerini de kapsayacak bir şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Eğer, Soyer bu maddeyi son anda geri çekmeseydi herhalde bu 'ballı gezi' skandalı İzmir'in şu an en önemli gündem maddelerinden biri olur ve Soyer de hedef tahtasına konulurdu.

ARPALIK LİGİNDE YILIN TRANSFERİ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer belediye şirket yönetim kurulu üyeliklerini 'arpalık' gibi kullanmaktan vazgeçmiyor. Adeta bir 'arpalık ligi' gibi şirketler arasında transferlere bile imza atıyor. İşte bu ligde yılın transferi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bir dönem, "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Gizli tanığı deşifre etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla cezaevinde yatan CHP eski Milletvekili ve PM eski Üyesi Eren Erdem, İstanbul'da oturduğu yerden İzmir'de büyük bir transferin konusu oldu. Daha önce Başkan Tunç Soyer, şu an ismi İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. olarak değiştirilen ÜNİBEL şirketinde yönetim kurulu üyesi yaparak maaşa bağladığı Eren Erdem'i, şimdi de İZELMAN şirketine transfer etti.

Erdem, diğer şirketten ayrılarak bu şirkette göreve başladı. Yani İzmir'de ikamet bile etmeden İzmirlilerin parası üzerinden maaş almayı sürdürecek...

NE YÜZLERİ VARMIŞ ARKADAŞ!

Arpalık demişken... Torbalı Belediyesi'nde CHP'li Başkan Mithat Tekin kendisi ve partilisi olan Meclis üyeleri Ömer Şentürk, Musa Serbest, Özkan Altun ve Savaş Benli'ye belediye şirketinden maaş bağladı. AK Partililer, bu paranın miktarının aylık 8 bin 900'er lira olduğunu söylüyor. Başkan Tekin ise, "Bu maaş değil huzur hakkı" diye işin içinden çıkmaya çalışıyor. Kamuoyundan yükselen tepkilere rağmen ne Tekin ne de diğer 4 üye, istifa konusunda kıllarını bile kıpırdatmıyor. AK Parti, şimdi de bu meclis üyelerini ilçeye afiş asarak bir kez daha deşifre etti. Ama ben onlarda bu yüz olduğu müddetçe bu paradan vazgeçeceklerini hiç sanmıyorum...