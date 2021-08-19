Yeni Asır olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 583 bin liralık trafik konisi dizme ihalesini geçtiğimiz Nisan ayında manşetimize taşıdık.

Haber büyük yankı uyandırdı. Bu ihaleyi Torbalı'da üretim tesisleri olan ve kentin önemli şirketleri arasında yer alan Altekma Grubu'na bağlı Yoltekma Trafik Sanayii şirketi kazanmıştı.

Şimdi ilginç bir gelişme daha yaşandı.

Belediye kentteki yolların trafik çizgilerinin yapılması için ayrı bir ihaleye çıktı.

12 teklifin geldiği açık ihalede geçerli 6 teklif arasından en uygun teklifi veren Yoltekma ipi göğüsleyen firma oldu. İhale bedeli ise, 11 milyon 449 bin lira olarak gerçekleşti. Altekma Grubu'nun sahibi Hulusi Durmuş. Altekma'nın Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini ise, Türkiye Genç İşadamları Derneği Ege Şube Başkanı olan oğlu Mehmet Sebestien Durmuş yürütüyor. Grupla aynı ismi taşıyan Altekma voleybol kulübünün başkanlığını da oğul Durmuş yapıyor...



FRANSA'DAN İZMİR'E UZANIYOR

Hulusi Durmuş'un ilginç bir başarı hikayesi var. Hulusi Durmuş, 1997 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldiğinde, karayollarındaki çizgilerin yetersiz olduğunu fark edince bu işe yöneldi. Önce yurt dışından getirdiği yol çizim makinelerinin satışını yapmaya başlayan Durmuş, aradan geçen sürede kendi fabrikasını kurup üretime başladı. Fabrikasında 450'den fazla çalışanı bulunan Durmuş'un, bugüne kadar Türkiye karayollarının yarısının çizgilerini çizdiği kaydediliyor. Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleler genelde başka illerden gelen şirketlere gidiyor. Özellikle büyük inşaat işlerini hep Ankara Çankayalı firmalar alıyor. Bu tablo içinde İzmirli bir firmanın bu ihaleyi alması kent ekonomisi açısından çok büyük bir adım olmasa da önemli...



SOYER'İN SURİYELİ ÇIKIŞI DESTEĞİ HAK EDİYOR

CHP İzmir fena karıştı. "Mülteci" kavgası başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gayet insani bir tutum sergiledi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkelerine göndereceklerini söylediği Suriyelilerle ilgili sıcak mesajlar verdi. "İzmir'de 150 bin mülteci var. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım" diye konuştu. Bugün birinci sayfamızdaki haberde yer aldığı gibi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu sıcak mesajların parti politikalarıyla örtüşmediğini belirterek Soyer'e yüklendi. Sertel'e ise cevabı Soyer değil Parti Meclisi'ne girmesini sağladığı Rıfat Nalbantoğlu verdi.



OKUDUĞUNU ANLAMIYOR MU?

Nalbantoğlu, "Sertel konuyu yanlış anlamış. Kendisine, Tunç Başkan'ın açıklamalarını yeniden okumasını ve iyi analiz etmesini öneriyorum" diyerek adeta Sertel'e okuduğunu anlamıyor muamelesi yaptı. Bu tartışma CHP'de uzar gider. Hatta Soyer'in bu sözlerinin önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlerken dikkate alacağı kıstaslardan biri bile olabilir. Ancak, Soyer bence burada daha önce ortaya koyduğu siyasal söylemlerle tutarlı bir tavır sergiliyor. CHP'de vücut bulan Suriyeli düşmanlığına panzehir olacak şeyler söyleyince de böyle hedef oluyor. Ancak Soyer'in bu çıkışı bence desteği de hak ediyor.