İzmir, yıllardır Gaziemir'deki eski Avcı Kurşun Fabrikası'nın, radyoaktif madde içeren kurşun atıklarını gömerek oluşturduğu 'Çernobil'i konuşuyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cuma günleri burada 'duran adam' eylemi yapıyor. Eyleme geçtiğimiz Cuma günü bu konuda kendisi de adım atması gereken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Soyer elini taşın altına koymak yerine topu yine Ankara'ya atmaya çalıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da dün taşı gediğine koydu ve Soyer'e "Sen Kanarya Severler Derneği başkanı değil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'sın" diye seslendi. Ve "Bu firmayla aradaki diyalogdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ancak kirletene laf yok" diyerek Soyer'in burayı kirleten firmaya laf söylememesine dikkat çekti.



BACASINDAN SARI DUMAN ÇIKIYOR

Evet, Gaziemir'deki bu tehlikenin giderilmesi şart. Fakat, aynı konuyla ilgili Torbalı'dan yükselen bir feryat var ama onu kimse duymuyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçelerinde yaşanan tehlikeye uzun süredir dikkat çekiyor. Olgun, geçtiğimiz haftalarda Gaziemir'deki o fabrikanın Torbalı'ya taşındığını açıkladı ve şu dehşet verici açıklamaları yaptı: "O fabrika Fetrek Çayı'nın kenarına kuruldu. Fabrikanın içindeki ağır metallerin tarıma, havaya ve yer altı sularına zararı nedir?

Çalışanların laboratuvar testlerinde ağır metaller var mı? Gündüz bu fabrikanın bacasından sarı renkli duman yükseliyor.

Bunlar için bilimsel çalışmalar yaptırmamız gerekiyor. Akademisyenler başta olmak üzere STK temsilcileri ve tüm halkımızı örgütlememiz gerekiyor."



YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve diğer STK'ların Gaziemir'deki faciaya gösterdikleri tepkiyi Torbalı'ya karşı da ortaya koymaları çağrısında bulunan Olgun, o açıklamasında şunları da dile getirdi: "Bırakın 50 yıl öncesini, Torbalı o zehri hali hazırda solumaya devam ediyor. Odamız ve köy muhtarları ilçedeki sivil inisiyatif ile tepki koyuyor ama İzmir'den destek görmüyoruz. Gaziemir'de ortaya konan duyarlılık neden Torbalı'da gösterilmiyor?

Herkes Gaziemir'i konuşuyor ama Torbalı'ya gelince kimse yok..." Evet, Gaziemir için mücadele edelim ancak Torbalı'yı da görmezden gelmeyelim.

Yoksa Olgun'un dediği gibi yarın çok geç olabilir... Sonra çok pişman oluruz...



KİMLER KİMLERLE BERABER ÇIKIYOR!

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın dün Gaziemir'de İzmir'in Çernobil'ini yaratan firma ile kentte çevre şampiyonluğunu kimseye kaptırmayanlar arasındaki ilişkiyi deşifre eden açıklamasını okuyunca hayrete düştüm. Aslan Avcı Döküm Sanayi isimli firma meğer Çevre Mühendisleri Odası'nın Ekim 2007'de İzmir'de düzenlediği, 'Yaşam, çevre, teknoloji' temalı kongrenin sponsorlarından biriymiş. Yani, insan "Kimler kimlerle beraber?" demeden edemiyor!