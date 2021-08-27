CHP'nin İzmir'deki patronu olma hayali kurultayda delegeden çizik yiyip Genel Başkan Yardımcısı koltuğunu kaybetmesiyle suya düşen Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yine gündemde... Geçtiğimiz günlerde Bornova'da vatandaşlarla görüşen ve ilçe binasında partililerle toplantı yapan Özkan, İzmir'in nüfus yapısıyla ilgili çeşitli ifadeler kullanmış.



"1.2 MİLYON KÜRT, 800 BİN ALEVİ"

İzmir'de toplam 1 milyon 200 bin Kürt, 800 bin Alevi, 1 milyon 300 bin göçmen kökenli olduğunu ve son olarak da 300 bin Suriyeli geldiğini söylemiş. Bu sözleri partiden ihraç edildiği belirtilen bir belediye çalışanı tarafından sosyal medyada Özkan'ın Alevi ve Kürtleri aşağıladığı yönünde bir iddiayla gündeme getirilince dün hem Özkan hem de CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın açıklama yaptı. İki isim de iddiaları kesin bir dille yalanladı. Özkan, "Ayrımcılık ve nefret suçu içeren uydurmaları reddederim. Ne bu tür bir konuşmam ne sözüm ne de düşüncem yoktur" dedi. Doğrudur.



NE GEREK VAR BÖYLE AYRIMA

Kendisiyle İzmir'de eleştirel haber yapan neredeyse tek gazeteciyim ama ben de Özkan'ın ayrımcılık ve nefret suçu içerecek bir şey söylediğine veya niyetinin bu olduğuna kesinlikle inanmıyorum.

Ancak şunu da belirteyim, İzmir'in nüfus yapısını bu şekilde kategorilendirmesi bence neresinden bakarsanız bakın sakıncalı olmuş. Ne gerek var, böyle bir ayrım yapmaya? İzmirli, İzmirlidir. Hem bunlar, kötü niyetle söylenmese de işte böyle birileri tarafından çarpıtılmaya müsait sözler haline gelebiliyor... Siyasetçiler bir şey söylerken sözlerinin nerelere çekilebileceğini hesap edip öyle konuşmalı...



BÜYÜKŞEHİR'DE PARALAR SUYUNU ÇEKTİ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yıl başkanlık yapan Aziz Kocaoğlu, belediyenin kasasını sağlam tuttu.

Doğru düzgün yatırım yapmadı ama belediyenin parasını da har vurup harman savurmadı. Seferihisar'da 10 yıllık görev döneminde tüm taşınmazlarını sattığı belediyeyi borç batağında bırakıp Büyükşehir'e gelen Soyer ise, aynı alışkanlıklarını burada da sürdürüyor. Belediyeyi hızla borçlandırırken diğer yandan da kurumun gayrimenkullerini hızla satıyor.



İZENERJİ'DE İŞÇİLER DERTLİ

Belediyenin amiral gemilerinden biri olan İZBETON şirketinde alacaklılara borçların ödenememesi geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Hatta bir İzmir Milletvekili'nin alacaklılarla pazarlık işlerine baktığı da öne sürüldü. Şimdi de Büyükşehir'in en önemli personel şirketinden İZENERJİ'den olumsuz haberler geliyor. Şirkette bu ay ay maaşların ikramiyeli yatması gerekiyordu. Sadece maaşlar yattı. Her ayın 20'sinse yatan avanslar ise, ikinci ay yine yatmadı.

İZENERJİ personeli bizleri arayıp sıkıntılarını dile getiriyor.



ENKAZLA KARŞILAŞABİLİRİZ

Bu arada işçilerin sendikası da üyelerine "Şirket yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde ekonomik sorunlardan kaynaklı sıkıntı olduğu ve çözülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bilgisi verilmiştir" diye mesaj gönderdi. Anlaşılan belediyede paralar yavaş yavaş suyunu çekiyor! Yerel seçimlerin yapılacağı 2024'te Seferihisar'daki gibi büyük bir enkazla karşılaşabiliriz..