Elimde bir ihale sonuç belgesi var... Baktıkça hayrete düşüyorum. Çünkü rakamlar akıl alacak gibi değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 6 Eylül'de 66 çekicisinin bakım ve onarım hizmeti için ihaleye çıkmış... Ortada doğal afet gibi acil bir durum olmamasına rağmen ihale kanununun bu tür haller için belediyelere imkan sağladığı pazarlık usulü ile gerçekleştirilmiş... Herkesin katılabildiği bir açık ihale değil yani... İhalenin süresi ise, 8 Eylül'de başlıyor ve 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Yani topu topu 3.5 aylık bakım onarım hizmetini kapsıyor...



8 MİLYON 55 BİN LİRA

Peki ortaya çıkan fiyat ne? 8 milyon 55 bin lira... İhaleye davet edilip kazanan firma ise, ta Antalya Konyaaltı'ndan YST Otomotiv A.Ş... İzmir'de tamirci bitti, servis hizmeti veren firma ve esnaf bitti, Antalya'nın Konyaaltı sahillerinden firma getiriliyor. İşin insanı şaşkınlığa uğratan tarafı da şu... 8 milyon 55 bin liralık ihale bedelini çekici sayısı olan 66'ya böldüğünüzde ortaya 122 bin liralık bir rakam çıkıyor. Yani 3 ayı kapsayan bakım onarım için belediye kasasından çekici başına 122 bin lira çıkacak.



BELEDİYE İZAH ETMEK ZORUNDA

Siz ne yapıyorsunuz yahu? İyi misiniz? Çekici mi satın alıyorsunuz yoksa tamirini mi yaptıracaksınız? İşin içinde yedek parça da olsa çekici başına 3 ay için bu kadar tamir parası ödenir mi? Elinizdeki çekiciler bu kadar yüksek masraf çıkaracak şekilde hurda bir haldeyse o zaman yenisini alın daha iyi... İhaleler, Kamu İhale Kurumu ve yargı denetimine tabi... Kimseyi yolsuzluk veya ihaleye fesat karıştırmakla suçlamıyorum. Sadece gördüğüm rakamlar üzerinden konuşuyorum. Büyükşehir Belediyesi, bu ihaleyle ilgili kamuoyuna bilgi vermek ve bu rakamları izah etmek zorunda...





Arda farklı bir dünyada yaşıyor!

İzmir'de bu dönem en çok skandalla anılan belediye başkanlarından biri de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda oldu... İzlediği politikalarla partisini ilçesinde ikiye böldü. CHP İl ve İlçe yönetimiyle birbirlerini yiyorlar. CHP tarihine memurların maaşlarını düşüren başkan olarak geçti. Diğer yandan eşi Deniz Arda da kendisini belediyede 'onursal koordinatör' ilan ederek kartvizit bile bastırdı. Bu konudaki esprili ve alaylı mesajlar, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. İlçede yıkılma tehlikesi olan köprüler bile aylardır yapılamıyor... İlçedeki tablo ortada...



DEMECİYLE BOMBAYI PATLATTI

Bu skandalları konuştuğun bir gazeteci arkadaşım, "Durum bu ancak Arda ile konuştuğunuzda o kendini dünyanın en başarılı belediye başkanı olarak görüyor" demişti. O konuşmamızdan sonra Başkan Arda, eşi Deniz Arda ile ilgili bir soruya "Önümüzdeki yıllarda kendisi milletvekili adayı olarak karşınıza çıkabilir" cevabı vermişti. Şimdi ise, bir gazeteye demeç vermiş ve "Halk beni umut olarak görüyor" diyerek bombayı patlatmış. İki sayfaya yayılan bu başlığı okuyunca aklıma arkadaşımın söylediği o söz geldi. Hakikaten Başkan Arda farklı bir dünyada yaşıyor...