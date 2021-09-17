Bölücü terör örgütü PKK, bu ülkede yıllarca kan akıttı. Ancak son yıllarda yurt içi ve dışında güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle beli kırıldı. PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG Amerikan desteğiyle palazlansa da PKK silahlı terör eylemleri açısından tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Özellikle İHA ve SİHA'larımız sahaya çıktığından beri neredeyse kafalarını kaldıramıyorlar. Çünkü kaldırdıklarında bombayı yiyorlar...

CHP-İYİ PARTİ HDP'Yİ SEMİRTİYOR

Ancak PKK silahlı alanda güç kaybetse de diğer yandan siyasi kolu HDP, CHP ve İyi Parti'yle kurduğu örtülü ittifakla sayesinde maalesef semiriyor. CHP'lilerin "Her evden HDP'ye bir oy" kampanyasıyla yüzde 10 olan seçim barajını aşmalarının ardından daha bir pervasız oldular. CHP ve İyi Parti, iktidar düşmanlığı uğruna girdikleri bu tehlikeli oyunda Türkiye'nin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne zarar veriyorlar.

Sanıyorlar ki, HDP ile yol aldıklarında iktidara gelecekler ve HDP'lilere bakanlık da verip bu ülkeyi PKK'nın siyasi kolu ile birlikte yönetecekler...

Siz bu millet, PKK'nın kuklası HDP'lilerin ülke yönetiminin bir parçası olmasına izin verir mi sanıyorsunuz?

Demokrasiye bağlı olduğu kadar bu ülkenin bütünlüğüne de sonuna kadar bağlı olan millet, buna asla izin vermez.

PROPAGANDA GÜÇLERİ DARBE YEDİ

Annelerimiz, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde başlattıkları "evlat nöbeti" ile PKK'ya ve HDP'ye büyük darbe vurdu. PKK ve HDP'nin CHP ve İyi Parti ittifakıyla elde ettikleri propaganda gücü ve alanı bu eylemle ağır yara aldı. Annelerin eylemine paralel olarak HDP'nin dağa kaçırdığı kızı için HDP İzmir İl Binası önünde evlat nöbetine başlayan baba Mehmet Laçin, İzmir başladığı "Unut Yürüyüşü"nde dün Ankara'da HDP genel merkezinin kapısına dayandı.

Tek başına bir baba, o anlı şanlı (!) HDP milletvekillerinin kimyasını bozdu.

YÜZLERİNE "KATİLSİNİZ" DEDİ

İçlerinde 16 milletvekilinin olduğu HDP'liler bu partinin nasıl PKK'nın insan kaynakları ofisi gibi çalıştığını somut bilgilerle ortaya koyan baba Laçin'i linç etmeye kalktı.

İzmir'de HDP İl binasına yapılan saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'ı bile bu işe alet ederek baba Laçin'i 'katil' olarak yaftalamaya kalktılar. Ancak yürekli baba, o azgın kalabalığa "Asıl katil sissiniz. Polisi, askeri, öğretmeni, masum insanları yıllardır öldürüyorsunuz.

Gencecik insanları kandırıp dağ kadrosuna dahil ediyorsunuz" diyerek tokat gibi bir cevap verdi.

Ülkesini ve yavrusunu seven tek bir baba, o kalabalığa haddini bildirdi.

Bunlar zannediyorlar ki, demokrasi, insan hakları gibi süslü kılıflarla bu ülkeye bölücülüğü kabul ettirecekler. Bu millet, yedi düvel İstanbul ve Anadolu'yu işgal ettiğinde bile teslim olmadı.

Bugün de PKK denen çapulcu sürüsüne ve onun siyasi kolunun emellerine ulaşmasına izin vermez. Bu ülkede daha böyle milyonlarca cesur baba var...