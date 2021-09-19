CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı gecede yaşanan çıplak semazen rezaleti kadar harcanan paralar da çok konuşulacağa benziyor.

Ne Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesiymiş bu böyle arkadaş! Belediye kasasından milyonlarca lira harcandı. Sadece film, tercüme ve redaksiyon hizmeti için 255, konuşmacıların ulaşım ve konaklama ücretleri için 689 ve simultane tercüme işin 295 bin lira ödendi. Asıl bomba ve masrafın hası ise, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ile 65 ülke delegasyonu ve CHP'li yöneticilerin katıldığı gala gecesinde patladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarih Agora'daki bu gala gecesinde yarı çıplak semazen dans ettirerek 'Rezalet' manşetleriyle Türkiye gündemine oturdu. Ancak, gecenin yarı çıplak semazen dışında konuşulması gereken bir de şatafatı var. CHP'de şimdi herkes bunu konuşuyor. Belediye başkanlarının dilinde bile bu gece var. Hatta kişi başı 1250 liralık menü fiyatı ve çıplak semazen ile 100 bin lira verildiği ifade edilen şarkıcı Cem Adrian ve diğer göstericiler dahil toplamda 1 milyon lirayı geçen bir masraftan bahsediliyor.

ÜNLÜ ŞEFLER GETİRİLMİŞ

CHP'li belediye başkanlarının bile dilinde bu şatafat olunca araştırdım. Tabii ki, belediye basına kapalı bu geceyle ilgili resmi bir ihale sonucu açıklamadığı için bu gecenin astronomik faturasının 1 milyon lirayı geçtiğini tam teyit ettiremedim. Ancak çok önemli bilgilere ulaştım. Belediye ve Soyer'in bu tür davet ve etkinlikleri Grand Plaza A.Ş şirketi tarafından organize edilirdi. Ancak Grand Plaza o gecede arka planda bırakıldı. Yemek işinin organizasyonu Alsancak'taki Balmumu Dükkan Restoran'ın sahibi ünlü şef Ahmet Güzelyağdöken ile Urla'daki meşhur Od Urla'nın sahibi tanımış şef Osman Sezener tarafından yapıldı.

AHTAPOTTAN KARİDESE...

İki isim de İzmir lezzetlerinin en önemli aşçı ve gurmeleri arasında yer alıyor. İşlerinde bir numaralar... Onlara lafımız yok ama şatafata var. CHP'nin tanınmış isimlerinin söylediği gibi kişi başı 1000-1250 lirayı bulmuş mudur bilmiyorum ancak menü gerçekten çok zengin. Mesela kokteylde peksimet üzerine İzmir tulum, kuru incir, Germiyan ekmeğinde yarı kurutulmuş domates, bebek enginarla tartolet ayrıca sübye kokteyl, Çeşme kavunlu ve anasonla rakı kokteyl var. Akşam yemeğinde ise, kırma zeytin, bebek kabak, tahinli ve yoğurtlu patlıcan, zeytin aşı bulunuyor. Ayrıca deniz otları üçlemesi olan deniz fasulyesi ve börülcesi ile kaya koruğu, enginarlı kalamar dolma, mavi kuyruklu karides ve narenciye sos bulunuyor. Üzerine de ahtapot, fava kreması ve nar ekşisi ikram edilmiş. Ana yemek olarak ise deniz mahsullü keşkek yatağında dil şiş sunulmuş. Tatlı ise yanık tahin pekmez ve taze incir. Bu yemek eşliğinde de limitsiz Bornova misketinden yapılmış beyaz şarap servis edilmiş.

"MİLLET AÇ" DİYORLAR AMA...



BASINA kapalı geceden yansıyan yemek ve ikramlardan masaların üzerinin gözükmediği fotoğrafları görünce insan, CHP'nin "Millet aç aç" söylemlerini de hatırlayarak "Böyle derken kendileri ne yemişler arkadaş" demeden edemiyor.

SOYER'İN "Geleceğin kültür politikaları İzmir'de belirlenecek" diyerek iddialı laflarla lanse ettiği zirveden geriye kalanlar maalesef işte bunlar oldu:

CHP'lilerin söylemine göre faturası 1 milyon lirayı geçen masaların bile gözükmediği deniz mahsulü ve ot ziyafeti ile çıplak semazen oynatma rezaleti... Milyonlarca liralık masrafa, bu kadar emeğe değdi mi? İzmir, her yaptığını eline yüzüne bulaştıran ve sürekli olarak toplumun büyük kesiminin hassasiyet ve sinir uçlarını dürten bu çaptaki bir yerel yönetimi hak edecek ne yaptı?

Geceye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Buğra Gökçe ile Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkan Vekili Mustafa Özuslu gibi isimler de katılmıştı.

Kişi başı 1250 liralık menünün yanı sıra, 100 bin lira verildiği ifade edilen şarkıcı Cem Adrian ve çıplak semazenin de aralarında bulunduğu diğer ödemelerle toplam harcamanın 1 milyon lirayı aştığı belirtiliyor.