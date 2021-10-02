İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim öncesinden bu yana dünyanın çeşitli yerlerinde İzmir ofisleri açacağını söyledi. Nitekim, geçtiğimiz haftalarda Dünya Kenti İzmir Derneği üzerinden Almanya'nın 5 kentinde İzmir ofisi açtıklarını açıkladı. Soyer en son Belçika Büyükelçisi Paul Huynen ve beraberindeki heyeti ağırlarken Brüksel'de de bir ofis açacaklarını söyledi.

Tamam bu ofisler açılıyor güzel de...

Peki bu ofisleri açan Dünya Kenti İzmir Derneği nedir, nereden ve nasıl çıktı?



HDP'Lİ DE VAR İŞADAMI DA

Derneği biraz araştırdım. Araştırmaya da devam edeceğim. Bu dernek geçtiğimiz Temmuz'da İzmir'de bir Uluslararası Homeros Çalıştayı da düzenlemiş. Buradan anladığımız, İzmir'i dünyaya Homeros'un kenti olarak tanıtmak istiyorlar!

Dernek Başkanı Ahmet Güler, Almanya'da da çalışmaları olan bir işadamı.

Derneğin yönetiminde Güler'in eşi Serap Güler de yer alıyor. Yönetimde Soyer'e yıllardır en yakın isimlerden biri olan eski danışmanı Ruhisu Can Al ve yine eski danışman Tuncay Ceylan, Karabağlar Belediye Meclis üyesi CHP'li Can Ersoy ile Büyükşehir çalışanları Deniz İldeniz ve Serkan Nebioğlu da var.



ELÇİ NAMIK TAN'DAN ÖZDEMİR'E

Derneğin genel sekreterliğini 2015'te HDP'den İzmir milletvekili adayı yapılan Derkay Tan yürütüyor. İzmir'deki bazı camilerde Çav Bella şarkısının çaldırılması olayında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye gündemine oturan CHP İl eski yöneticisi Banu Özdemir de bu derneğin yönetiminde yer alıyor. Danışma Kurulu'nda ise, eski Büyükelçi Namık Tan, Soyer'in danışmanları Ahmet Tan ve Güven Eken'in yanı sıra ABD Houston Üniversitesi'nden Prof.Dr.Cengiz Şişman ve Özlem Madi Şişman ve CHP İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel'in de aralarında yer aldığı isimler bulunuyor.



İMZALANAN PROTOKOL BİLE YOK

Belediye ile bu dernek arasında nasıl bir ilişki var? Bu dernek hangi yetkiyle İzmir adına Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğini kullanarak dünyada İzmir ofisleri açıyor ve açacak? Ortada belediye ile imzalanmış bir işbirliği protokolleri bile yok. Kamu kurumu olan belediyeyi bu derneğin açtığı ofisler nasıl temsil ediyor? Soyer, belediyenin kendisinin yapması gereken bir işi neden bu dernek üzerinden yapıyor?



OFİSLERİ KİM FİNANSE EDİYOR?

Bu derneğe Büyükşehir Belediyesi bütçesinden para aktarılıyor mu? Aldığım bilgilere göre aktarılmıyor. Peki Soyer, bu derneğin açtığı ofisleri nasıl belediye olarak kendilerinin açtığını söylüyor? Belediye para vermiyorsa bu dernek hangi kaynakla, neye dayanarak bu ofisleri açıyor? Bu işi kim finanse ediyor?



KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİ

Derneğin sitesinde yer alan İzmir ofisleri çalışma yönergesinde Büyükşehir Belediyesi'nin adı bile geçmiyor. Belediyenin ismi kullanılarak birilerine Avrupa veya başka bir bölgede alanlar mı açılıyor?

Nasıl bir ağ oluşturmak isteniyor?

Sürekli şeffaflıktan bahseden Başkan Soyer'i kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz.