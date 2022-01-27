Siyaset hizmet için mi yapılır yoksa para kazanmak için mi?

İzmir'de gördüğümüz bazı örneklerde ikinci şıkkın çok daha ağır bastığını görüyoruz. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu bu konuda başı çekiyor... Belediye adına görev yaptığı İzmir Doğalgaz A.Ş ve Karşıyaka Kent A.Ş ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden maaş alıyor. Ayrıca kendisine Soyer'e vekalet ettiği süreler için Başkan maaşı oranında ücret veriliyor.

Bunun yanında Karşıyaka ve Büyükşehir Belediye Meclis toplantıları için de ayrıca gelir elde ediyor.

CHP'li meclis üyelerini bile isyan ettiren bu konuyu defalarca yazmamıza, hatta manşet yapmamıza rağmen Mustafa Bey, pişkinlik gösterip sesini bile çıkarmıyor.

ONUN DA ÇOK ŞAPKASI VAR

Meğer, İzmir siyasetinde Özuslu kadar olmasa da yine 'bol maaş ve gelirli' bir isim daha varmış! O da emekli hakim olan CHP'li siyasetçi Murat Aydın'dan başkası değil... Murat Bey... Karşıyaka ve Büyükşehir Belediyesi meclislerinde toplantı başına ücret kazanıyor. Üzerine Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak maaş alıyor.

Kendisine ayrıca belediye encümen üyesi sıfatıyla da ödeme yapılıyor.

AYLIK 15 TOPLANTI ÜCRETİ

Bu arada Murat Bey, Büyükşehir Belediyesi'nde de hem İmar ve Bayındırlık hem de Hukuk Komisyonları'na üye... Bu komisyon üyeleri de katıldıkları toplantı başına para alıyor. Bu paranın bu yıl 350-420 lira aralığında olacağı belirtiliyor. İmar Komisyonu her ay 10, Hukuk Komisyonu da 5 kez toplanıyor... Nereden baksan sadece bu 15 toplantının geliri aylık 5-6 bin lira...

Nasıl ama? Biraz da şaka yollu olarak o yüzden diyorum "Murat Bey siyasette para basıyor" diye!

Haksız mıyım?

BU NASIL DUAYENLİK UĞUR ABİ?

Sayın Uğur Abi...

Size "Duayen gazeteci abimiz" dedik, "Bir zamanların TV efsanesi" dedik... Ancak siz ne yaptınız? Kusura bakmayın ama sıkışınca dut yemiş bülbüle döndünüz... Hakkında ballı şerbetli övgüler düzdüğünüz Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'la hiç bir araya gelemediğinizi söylediniz. İzmir siyaset kulislerinde bu yazıyla ilgili dostunuz İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray'ın etkisi olduğu yönündeki konuşulanları tek cümle yazdık diye bize 'gazeteci kılıklı' dediniz, 'kiralık' dediniz... Hakaretler ettiniz.

FOTOĞRAFLAR ORTADA

Biz de sizin övgü sınırlarını zorlayan yazınızla yücelttiğiniz İduğ'la daha önce bir araya geldiğinizi gösteren fotoğrafları yayınladık. Ancak bize o hakaretler savuran hatta ayna karşısına geçip kendi kendimize tükürmemiz gerektiğini bile söyleyen siz, sus pus oldunuz. Neden konuşamıyorsunuz?

Sizin oralarda duayen gazetecilik sıkışınca böyle sessizliğe bürünmek mi oluyor?

NEPTÜN SOYER, AHSEN HANIM'A ÇOK KIZMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'le ilgili ilginç bir duyum geldi kulağıma...

Neptün Hanım, belediyede işe alınması için bazı kişilere referans olmuş ve İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahsen Düşenkalkan'a göndermiş. İddiaya göre Düşenkalkan, mülakatlarda bu kişilere biraz kötü davanmış.

Bu durumun aktarıldığı Neptün Hanım küplere binmiş. Şimdi belediye bürokrasisinde başlatılan değişiklik çerçevesinde Düşenkalkan'ın da görevinin değiştirilebileceği konuşuluyor. Hatta bu durum Genel Sekreter Yardımcısı Barış Karcı aracılığıyla Düşenkalkan'a iletilmiş... Ahsen Hanım, bunun üzerine rahatsızlanıp hastaneye gitmiş...