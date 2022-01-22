Sakin ol şampiyon!

İzmir'de 23 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bırakın şaibeli bir işe karışmayı, bugüne kadar hakkında şaibe söylentisi bile çıkarılamayan bir gazeteci olmakla onur duyuyorum. Gazeteci Uğur Dündar da meslek büyüğümüzdür. Kendisiyle polemiğe girmemiz şık olmaz. Ancak Dündar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın son dönemdeki yakın ilişkisi hakkında kaleme aldığımız ve siyaset kulislerini aktardığımız yazıda, hakkında İzmir'de konuşulan bir şeyi dile getirmemize çok bozulmuş. Twitter'da bana sallamış. Kendisinin tweetine cevap yazacaktım ancak çekindiğinden mi bilmiyorum beni engellemiş!

O YAZISI ÇOK YADIRGANDI

Baştan anlatayım: Dündar, geçtiğimiz günlerde İduğ ile ilgili 'övgü sınırlarını zorlayan' bir yazı kaleme aldı. Meslek efsanesi olarak geçinen bir ismin, böyle bir yazı kaleme alması İzmir'de birçok kesim tarafından yadırgandı. Bu yazının nereden çıktığına kimse pek anlam veremedi. Üstelik Dündar, yazısında bugüne kadar İduğ ile hiç bir araya gelmediğini de vurguluyordu. Öyleyse İduğ'un bir şehir efsanesi haline getirildiği, şeceresi ve tüm icraatlarının yer aldığı, hatta çocukluk hayallerinin bile anlatıldığı bilgiler Dündar'ın eline nereden verilmişti?

BU BİLGİLER NEREDEN GELDİ?

İşte bu noktada akıllara Çıray geldi. Çünkü Dündar ve Çıray'ın dostluğunu tüm Türkiye bilir... Dündar, sık sık Çıray'la ilgili yazılar kaleme alır, onun söylediklerini kamuoyuna aktarır, bir yandan da yaptığı programlarda kendisini konuk eder. Dün de kaleme aldığımız gibi Çıray ve İduğ da son dönemde çok yakınlaştı. Hatta İduğ'un Çıray'ın daha önce işe aldığı yeğeninin sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne memur olarak geçiş yaptığı da biliniyor. Uğur Dündar'ın "Düğün değil bayram değil..." sözünü hatırlatan övgü dolu yazısının ardından siyaset kulislerinde bu yazının kaleme alınmasında Çıray'ın "etkili" olduğu konuşulmaya başlandı. Öyle ya, Dündar'a hiç bir araya gelmediğini söylediği biriyle ilgili bu kadar bilgi başka nereden verilmiş olabilirdi ki?

BAM TELİNE Mİ DOKUNDUM?

Biz de köşemizde İzmir'de konuşulan bu söylentiyi aktardık. "Bu yazıyı Dündar'a kesinlikle Aytun Çıray yazdırdı" diye bir iddiada falan da bulunmadık. Sen misin bu kulis bilgisini yazan! Dündar, köpürdü. Ne yani Uğur abi? İzmir siyaset dünyasında konuşulan bir konuyu yazımızın başlığında bile değil içinde tek bir cümle de yazamayacak mıyız? Yoksa konunun bam teline mi dokunduk? Bu arada anladık, dürüstlük ve ahlak başta olmak üzere herşeyin şampiyonu sizsiniz! Bir şampiyona böyle çemkirmek yakışıyor mu, biraz sakin olun lütfen.